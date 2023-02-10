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    • 10.02.2023 10:03
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    • 10.02.2023 10:03
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    Sosyal medya seferber oldu! Fenomen Taha kurtarıldı mı, yaşıyor mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durumu ne? Taha duymaz son dakika! Dilan Polat açıkladı...

    Fenomen olan Taha Duymaz Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da halasının evinde enkaz altında kaldı. Taha Duymaz'ın ablası kardeşlerinin ve halasının kurtulması için göz yaşlarıyla yardım çağrısında bulundu. Peki, fenomen Taha Duymaz enkaz altında mı? Taha Duymaz kurtarıldı mı? İşte detaylar..

    takvim.com.tr
    Fenomen Taha kurtarıldı mı? Dilan Polat açıkladı...

    Hatay'da enkaz altında kalanlardan birisi de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz oldu. Yayınladığı yemek videosuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Taha Duymaz'ın kardeşi Semiha Duymaz, ailesinin ve kardeşlerinin enkaz altında kaldığını duyurmuştu.

    TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, ENKAZDAN ÇIKARILDI MI, BULUNDU MU?

    Taha Duymaz'ın ablası kardeşlerinin ve halasının kurtulması için göz yaşlarıyla yardım çağrısında bulundu. Birçok sosyal medya fenomeni Taha Duymaz için yardım çağrısında bulundu.

    Dilan Polat duyurdu

    Taha Duymaz'ın depreme yakalandığı evin önünde yayın yapan Dilan Polat, "Evi bulduk geldik, Taha'nın abisi 3 gündür burada. Yardım destek istiyoruz, abisi ses duydu. Taha'nın olduğu ev en alt kattaydı" açıklamasında bulundu.

        Gökhan Çınar destek istedi

        Daha önce programında ağırladığı Taha Duymaz'ın annesiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşan YouTube programcısı Gökhan Çınar; "Vinç ve operatör yönlendirildi. Enkazda Taha'nın ve oradaki tüm canlarımızın bulunduğu binanın üzerinde devrilmiş başka bina var. Buraya diğer binayı kaldırmak için büyük bir vincin ve sistemin daha girmesi bekleniyor hâlâ. Umutla, sabah iyi haberleri bekliyoruz. Ablasıyla konuşuyorum. AFAD, Ahbap, Babala ekipleri, Oğuzhan, Derya Uluğ, Mustafa Akan ve tüm ekip canla başla uğraşıyor. CZN Burak ekiplerle birlikte enkazın orda saatlerdir. Bitmeyen bir umutla iyi haber bekliyoruz, istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        CZN BURAK YARDIM İSTEDİ

        Sosyal medya fenomeni CZN Burak, Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığı yere giderek enkazın önünden çektiği video ile arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

        VİNÇ DEPREM BÖLGESİNDE

        CZN Burak, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Taha Duymaz'ın evinin bulunduğu bölgeye vinç geldiğini duyurdu.

            ABLASI ÖLÜM İDDİALARINI YALANLADI

            Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

            Sosyal medyada yayılan "hayatını kaybetti" haberlerine de yanıt veren Duymaz; "Lütfen bu durumda haber almadan saçma sapan paylaşımlar yapmayın ben inanıyorum, benim kardeşlerim çok güçlü sağ salim çıkacaklar inşallah bol dua sabırla." ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel Sosyal medya seferber oldu! Fenomen Taha kurtarıldı mı, yaşıyor mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durumu ne? Taha duymaz son dakika! Dilan Polat açıkladı...
                SON DAKİKA