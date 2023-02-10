Sosyal medya seferber oldu! Fenomen Taha kurtarıldı mı, yaşıyor mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durumu ne? Taha duymaz son dakika! Dilan Polat açıkladı...

Gökhan Çınar destek istedi

Daha önce programında ağırladığı Taha Duymaz'ın annesiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşan YouTube programcısı Gökhan Çınar; "Vinç ve operatör yönlendirildi. Enkazda Taha'nın ve oradaki tüm canlarımızın bulunduğu binanın üzerinde devrilmiş başka bina var. Buraya diğer binayı kaldırmak için büyük bir vincin ve sistemin daha girmesi bekleniyor hâlâ. Umutla, sabah iyi haberleri bekliyoruz. Ablasıyla konuşuyorum. AFAD, Ahbap, Babala ekipleri, Oğuzhan, Derya Uluğ, Mustafa Akan ve tüm ekip canla başla uğraşıyor. CZN Burak ekiplerle birlikte enkazın orda saatlerdir. Bitmeyen bir umutla iyi haber bekliyoruz, istiyoruz" ifadelerini kullandı.