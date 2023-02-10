Sosyal medya seferber oldu! Fenomen Taha kurtarıldı mı, yaşıyor mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durumu ne? Taha duymaz son dakika! Dilan Polat açıkladı...

Hatay'da enkaz altında kalanlardan birisi de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz oldu. Yayınladığı yemek videosuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Taha Duymaz'ın kardeşi Semiha Duymaz, ailesinin ve kardeşlerinin enkaz altında kaldığını duyurmuştu.
TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, ENKAZDAN ÇIKARILDI MI, BULUNDU MU?
Taha Duymaz'ın ablası kardeşlerinin ve halasının kurtulması için göz yaşlarıyla yardım çağrısında bulundu. Birçok sosyal medya fenomeni Taha Duymaz için yardım çağrısında bulundu.
Dilan Polat duyurdu
Taha Duymaz'ın depreme yakalandığı evin önünde yayın yapan Dilan Polat, "Evi bulduk geldik, Taha'nın abisi 3 gündür burada. Yardım destek istiyoruz, abisi ses duydu. Taha'nın olduğu ev en alt kattaydı" açıklamasında bulundu.