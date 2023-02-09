CIA ile CHP 'Erdoğan düşmanlığı'nda buluştu! Etki ajanı Rubin kirli kalemi ile devrede: ABD'ye 'Türkiye'ye müdahale edin' çağrısı







CIA'nin etki ajanı Türkiye'deki ABD'li diplomatlara 'itaatsizlik' , Beyaz Saray'a da "Erdoğan'a müdahale edin" çağrısı yaptı.



Operasyon çeken kirli kalemden yansıyan gerçek dışı manipülatif söylemlere şöyle bir göz atalım;



"ABD diplomatları hükümetten bağımsız olarak bölgeye gitmeli"

"Türk hükümeti, örneğin deprem bölgesindeki Kürt kasaba ve köylerine yardım etmek istemiyorsa, ABD bunu doğrudan yapmalıdır. Erdoğan onların çalışmalarını engelliyorsa, Beyaz Saray ona alenen seslenmeli"