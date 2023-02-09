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    • 09.02.2023 23:24
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    • 09.02.2023 23:41
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    CIA ile CHP 'Erdoğan düşmanlığı'nda buluştu! Etki ajanı Rubin kirli kalemi ile devrede: ABD'ye 'Türkiye'ye müdahale edin' çağrısı

    Asrın deprem felaketi sonrası devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sarmaya çalışırken CHP, küresel kaos tetikçileri ve CIA 'Erdoğan düşmanlığı' üzerinde buluştu. CIA'nin etki ajanı Michael Rubin, Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelere tavır var" söylemi ile eş güdümlü olarak "Erdoğan muhalefet belediyelerini aramadı, tüm Türklerin lideri olamaz" iftirasını attı. Rubin, "Kürt şehirlere yardım gitmiyor" algısını yayıp fitne ateşi yakarken Türkiye'deki ABD'li diplomatlara da "bağımsız hareket edin" diye seslendi. Etki ajanı ağzındaki baklayı ise ABD'ye Türkiye'ye müdahale edin" çağrısında bulunarak çıkardı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CIA ile CHP Erdoğan düşmanlığında buluştu!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık şiddetli sarsıntılar 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi.

    Asrın felaketi sonrası devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sarmaya çalışırken bir takım kirli odaklar acı üzerinden siyaset devşirdi.


    İLK OLARAK SAHNEYE KILIÇDAROĞLU ÇIKTI
    Sahneye ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. "AFAD" ve "bürokrat" yalanlarını sıraladı. Depremin tek sorumlusunun Başkan Erdoğan olduğunu öne sürdü, Bakanları hedef gösterdi, "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" iftirasını attı.

    Kılıçdaroğlu'nun enkaz alanını miting alanına çeviren iftiralarla dolu seviyesiz çıkışları büyük tepki çekerken küresel kaos tetikçileri de kirli emelleri için kollarını sıvadı.

    KÜRESEL KAOS TETİKÇİLERİ DEVREDE!
    Geçtiğimiz haftalarda "Türkiye diktatörlüğünde eşiğinde olabilir" şeklinde skandal bir manşetle çıkan İngiltere merkezli The Economist dergisi bu kez Türkiye'nin yüreğini yakan deprem üzerinden bir algı operasyonuna girişti.

    Söz konusu yayın organı Kahramanmaraş depreminin siyaseti alt üst edeceğini iddia ederek "Erdoğan, Mayıs ayında zorlu bir seçimle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'a duyduğu nefreti yazıya döken küresel tetikçi The Economist, deprem üzerinden anlamsız bir şekilde Türkiye'nin ekonomi politikasını da karaladı.



        CHP ve küresel kaos tetikçilerinin Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren rezil kara propagandalarının etkileri sürerken topa Okyanus Ötesi de dahil oldu.

        CIA İLE CHP'NİN BULUŞTUĞU NOKTAYA BAKIN!
        CIA'nin etki ajanı Michael Rubin, Türkiye'nin yaşadığı asrın felaketi sonrası kirli kalemi ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.

        Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelere tavır var" söylemi ile eş güdümlü olarak harekete geçen Rubin, "Erdoğan muhalefet belediyelerini aramadı, tüm Türklerin lideri olamaz" iftirasında bulundu.


        Fotoğrafta: CIA'nin etki ajanı Michael Rubin

        Michael Rubin'in yazısının alt metninde yer alan mesajlar ise tüm dikkatleri üzerine topladı...

        Temelsiz söylemler üzerinde fitne ateşi yaymaya çalışan Rubin, "Eğer Erdoğan Kürt vatandaşların yaşadığı şehirlere yardımı siyasi nedenlerle engellerse, Türkiye'yi tekrar sarabilecek bölücü ateşin sıçramasına neden olacaktır" diyerek kirli niyetini gözler önüne serdi.




        CIA'nin etki ajanı Türkiye'deki ABD'li diplomatlara 'itaatsizlik' , Beyaz Saray'a da "Erdoğan'a müdahale edin" çağrısı yaptı.

        Operasyon çeken kirli kalemden yansıyan gerçek dışı manipülatif söylemlere şöyle bir göz atalım;

        "ABD diplomatları hükümetten bağımsız olarak bölgeye gitmeli"

        "Türk hükümeti, örneğin deprem bölgesindeki Kürt kasaba ve köylerine yardım etmek istemiyorsa, ABD bunu doğrudan yapmalıdır. Erdoğan onların çalışmalarını engelliyorsa, Beyaz Saray ona alenen seslenmeli"



            ABD'YE "TÜRKİYE'YE MÜDAHALE EDİN" ÇAĞRISI
            Rubin, Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör örgütü PKK/YPG'ye de aleni bir şekilde arka çıktı.

            "Uluslararası medyanın yokluğunda, Erdoğan krizi yardım silahını kullanarak hedefine ilerlemek için kullanmaya çalışabilir" diyen CIA'nin etki ajanı, aleni bir şekilde ABD'nin Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

            "Ortalık dağıldığında ve kurtarma operasyonları sona erdiğinde, ABD hesap verebilirlik ve şeffaflık adına tüm Türkler adına sesini yükseltmeli"
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            Haberler Güncel CIA ile CHP 'Erdoğan düşmanlığı'nda buluştu! Etki ajanı Rubin kirli kalemi ile devrede: ABD'ye 'Türkiye'ye müdahale edin' çağrısı
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