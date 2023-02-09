CIA ile CHP 'Erdoğan düşmanlığı'nda buluştu! Etki ajanı Rubin kirli kalemi ile devrede: ABD'ye 'Türkiye'ye müdahale edin' çağrısı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık şiddetli sarsıntılar 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi.
Asrın felaketi sonrası devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sarmaya çalışırken bir takım kirli odaklar acı üzerinden siyaset devşirdi.
İLK OLARAK SAHNEYE KILIÇDAROĞLU ÇIKTI
Sahneye ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. "AFAD" ve "bürokrat" yalanlarını sıraladı. Depremin tek sorumlusunun Başkan Erdoğan olduğunu öne sürdü, Bakanları hedef gösterdi, "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" iftirasını attı.
Kılıçdaroğlu'nun enkaz alanını miting alanına çeviren iftiralarla dolu seviyesiz çıkışları büyük tepki çekerken küresel kaos tetikçileri de kirli emelleri için kollarını sıvadı.
KÜRESEL KAOS TETİKÇİLERİ DEVREDE!
Geçtiğimiz haftalarda "Türkiye diktatörlüğünde eşiğinde olabilir" şeklinde skandal bir manşetle çıkan İngiltere merkezli The Economist dergisi bu kez Türkiye'nin yüreğini yakan deprem üzerinden bir algı operasyonuna girişti.
Söz konusu yayın organı Kahramanmaraş depreminin siyaseti alt üst edeceğini iddia ederek "Erdoğan, Mayıs ayında zorlu bir seçimle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'a duyduğu nefreti yazıya döken küresel tetikçi The Economist, deprem üzerinden anlamsız bir şekilde Türkiye'nin ekonomi politikasını da karaladı.