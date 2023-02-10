Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.02.2023 10:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2023 10:45
    ABONE OL

    Ankara Polatlı yakınında deprem mi oldu? Ankara'da deprem son dakika 2023! Haymana'da deprem mi oldu? KANDİLLİ - AFAD son dakika...

    Ankara'da deprem olup olmadığına ilişkin aramalar hız kazandı. Konu hakkında resmi bilgi paylaşıldı. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? İşte son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Ankara’da deprem son dakika 2023!

    'Ankara'da deprem mi oldu' sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Kandilli ve AFAD son depremler listesi merak ediliyor. İşte detaylar...

    Kandilli Rasathanesi, Ankara'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

    Kandilli Rasathanesi, Ankara, Karasüleymanlı - Haymana merkezli bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

    Türkiye saati ile 21:49:40'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2023.02.09 22:15:27 38.3762 36.7775 23.2 -.- 2.5 -.- INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.02.09 22:14:42 37.6098 37.9075 26.5 -.- 2.5 -.- KONUKLU-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
    2023.02.09 22:10:35 38.2582 38.0760 2.1 -.- 2.7 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel


        2023.02.09 22:06:30 39.2003 32.1548 5.0 -.- 2.7 -.- OZYURT-POLATLI (ANKARA) İlksel
        2023.02.09 22:04:45 38.0840 36.9915 7.9 -.- 2.8 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.09 22:02:44 38.0103 36.4153 15.7 -.- 2.2 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel


        2023.02.09 21:55:13 37.6422 35.4690 4.7 -.- 2.9 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
        2023.02.09 21:52:33 38.1230 37.0343 5.3 -.- 3.5 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çadırlar anlık oteller sizi bekliyor
        Haberler Güncel Ankara Polatlı yakınında deprem mi oldu? Ankara'da deprem son dakika 2023! Haymana'da deprem mi oldu? KANDİLLİ - AFAD son dakika...
            SON DAKİKA