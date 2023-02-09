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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gitti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kahramanmaraş’a gitti. Çadırkenti ziyaret etti. “Gün birlik olma günü. Devlet tüm imkanlarıyla yanınızda” dedi...

    İş başında devlet

    Başkan Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti. İlk olarak acının merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. 12 Şubat Stadı'nın içerisine kurulan çadır kentte depremzedelerle bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi:



    EVLER 1 YILDA BİTECEK
    Devletin kurumları iş başında. Bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını yürüteceğiz. Bir taraftan da şehirleri yeniden inşa edeceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Zira biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. Antalya, Alanya, Mersin gibi illerde de otelleri vatandaşımızın hizmetine açtık. Özellikle AFAD'ın merkezinden yapılan açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Bu günler birlik olma ve dayanışma zamanı. Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle her ailemize 10'ar bin lira ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz.



    İFTİRA ATIYORLAR
    Hatay'da çalışmaları takip eden Erdoğan, "Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda bin 200 personel görev ifa ediyor. Bazı namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da biz asker göremedik, jandarma göremedik, polis göremedik' gibi yalan, yanlış iftiralar atıyorlar. Biz polisimizi, jandarmamızı bu şerefsizlerin ağızına meze yaptırmayız" dedi.



        1 MİLYAR 639 MİLYON ÖDENEK GÖNDERİLDİ
        Afet bölgesine AFAD'dan 1 milyar 389 milyon 774 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise 250 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 639 milyon 774 bin ödenek gönderildi. Ayrıca, 300 bin battaniye, 179 bin yastık çarşaf, 3 bin 761 ısıtıcı başta olmak üzere önemli malzemeler sevk edildi.

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