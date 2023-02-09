Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gitti

Başkan Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti. İlk olarak acının merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. 12 Şubat Stadı'nın içerisine kurulan çadır kentte depremzedelerle bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi:
EVLER 1 YILDA BİTECEK
Devletin kurumları iş başında. Bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını yürüteceğiz. Bir taraftan da şehirleri yeniden inşa edeceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Zira biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. Antalya, Alanya, Mersin gibi illerde de otelleri vatandaşımızın hizmetine açtık. Özellikle AFAD'ın merkezinden yapılan açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Bu günler birlik olma ve dayanışma zamanı. Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle her ailemize 10'ar bin lira ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz.
İFTİRA ATIYORLAR
Hatay'da çalışmaları takip eden Erdoğan, "Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda bin 200 personel görev ifa ediyor. Bazı namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da biz asker göremedik, jandarma göremedik, polis göremedik' gibi yalan, yanlış iftiralar atıyorlar. Biz polisimizi, jandarmamızı bu şerefsizlerin ağızına meze yaptırmayız" dedi.