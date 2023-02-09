Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gitti





EVLER 1 YILDA BİTECEK

Devletin kurumları iş başında. Bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını yürüteceğiz. Bir taraftan da şehirleri yeniden inşa edeceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Zira biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. Antalya, Alanya, Mersin gibi illerde de otelleri vatandaşımızın hizmetine açtık. Özellikle AFAD'ın merkezinden yapılan açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Bu günler birlik olma ve dayanışma zamanı. Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle her ailemize 10'ar bin lira ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz.