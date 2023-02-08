Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerin hemen ardından birçok belediye tarfından lojistik merkezleri kuruldu ardından yardım toplanmaya başlandı. Vatandaşlar birlik, beraberlik ve dayanışma için harekete geçti. Binlerce kişiden gelen yardımlar gönüllüler tarafından tasnif ediliyor ardından kolileniyor. TIR'lara yüklenen malzemeler zaman kaybetmeden AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine sevk ediliyor. Depremzedelere nasıl yardım yapılmalı işte detaylar..

YARDIM TOPLAMA MERKEZLERİ KURULDU

Birçok belediyeler yardım toplama merkezleri kurdu. Bazı ilçelerde muhtarlıklar, spor kompleksleri adeta lojistik merkezine dönüştü. Belediyeler, ilçedeki vatandaşlara dayanışma çağrısında bulundu ve yardımların belediye binasında toplanacağını duyurdu.

DAYANIŞMA RUHU İLE TASNİF VE KOLİLEME YAPILIYOR

Hürriyet'in haberine göre, Genç, yaşlı demeden binlerce vatandaş ellerinde yardım malzemeleriyle belediye binasına akın etmeye devam ediyor. Yardım getirenler, malzemelerin ayrıştırılmasına ve kolilenmesine de yardımcı oluyor. Bir yanda yardımları ayıranlar, bir yanda kolileyenler vatandaşlar tek yürek oldu.