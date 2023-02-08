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    • 08.02.2023 09:29
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    • 08.02.2023 09:44
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    Yüzyılın felaketinde depremzedelere yardım etmek için izlenen adım adım yollar..

    Türkiye, merkezi Kahramanmaraş üssü olan 7,7 deprem ile sarsıldı. Herkes dayanışma için tek yürek olurken vatandaşlar, yardım yapmak için seferber oldu. Binlerce kişiden gelen yardımlar gönüllüler tarafından tasnif edilerek kolileniyor. TIR’lara yüklenen malzemeler zaman kaybetmeden AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine ulaşılıyor. İşte adım adım yardım rehberi…

    Depremzedelere nasıl yardım yapılmalı?

    Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerin hemen ardından birçok belediye tarfından lojistik merkezleri kuruldu ardından yardım toplanmaya başlandı. Vatandaşlar birlik, beraberlik ve dayanışma için harekete geçti. Binlerce kişiden gelen yardımlar gönüllüler tarafından tasnif ediliyor ardından kolileniyor. TIR'lara yüklenen malzemeler zaman kaybetmeden AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine sevk ediliyor. Depremzedelere nasıl yardım yapılmalı işte detaylar..

    YARDIM TOPLAMA MERKEZLERİ KURULDU

    Birçok belediyeler yardım toplama merkezleri kurdu. Bazı ilçelerde muhtarlıklar, spor kompleksleri adeta lojistik merkezine dönüştü. Belediyeler, ilçedeki vatandaşlara dayanışma çağrısında bulundu ve yardımların belediye binasında toplanacağını duyurdu.

    DAYANIŞMA RUHU İLE TASNİF VE KOLİLEME YAPILIYOR

    Hürriyet'in haberine göre, Genç, yaşlı demeden binlerce vatandaş ellerinde yardım malzemeleriyle belediye binasına akın etmeye devam ediyor. Yardım getirenler, malzemelerin ayrıştırılmasına ve kolilenmesine de yardımcı oluyor. Bir yanda yardımları ayıranlar, bir yanda kolileyenler vatandaşlar tek yürek oldu.

    YARDIMLAR TIR'LARA YÜKLENİYOR

    Tasnif ve kolilemenin ardından yardımlar, tırlara yükleniyor. TIR'ların yerine yenisi yanaşıyor ve malzemeler yine gönüllüler tarafından taşınıyor. Malzeme yüklenen TIR'lar daha sonra AFAD'ın koordinasyonunda depremzedelere dağıtılmak üzere yola çıkıyor.

    YENİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYOR

    Afet bölgesinde ekipler adeta zamanla yarışıyor. Kısıtlı zaman ile beraber yardım ürünlerinin hızla gönderilmesi gerekiyor. İkinci el ya da kötü durumdaki ürünlerin ayıklanması sırasında çok zaman kaybediliyor. Bu nedenle bağışlar sırasında sıfır ve yeni ürünler tercih ediliyor. Bu yardımların hem hijyenik hem de hemen kullanılabilir olması büyük önem taşıyor.

    İŞTE İSTANBUL'DA TOPLANAN YARDIM NOKTALARI…

    Arnavutköy: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu

    Avcılar: Firuzköy Atatürk Stadı

    Bağcılar: Bağcılar Gençlik Merkezi

    Bahçelievler: Kongre ve Nikâh Sarayı

    Bakırköy: Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Spor Salonu

    Bayrampaşa: Semih Erden Spor Kompleksi

    Beşiktaş: Mustafa Kemal Merkezi

    Beylikdüzü: Pazar İstanbul

    Büyükçekmece: Belediye Hizmet Binası

    Çekmeköy: Adnan Menderes Kültür Merkezi

    Esenler: Tekstilkent E Girişi

    Esenyurt: Kültür Merkezleri

    Fatih: Topkapı Afet Yardım Çadırı

    Gaziosmanpaşa: Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu/Spor Kompleksi

    Güngören: Güngören Spor Kompleksi / Köyiçi Spor Kompleksi Otoparkı

    Kadıköy: Belediye Başkanlık Binası/Evlendirme Dairesi

    Kağıthane: Kağıthane Nikâh Salonu/Kültür Merkezleri

    Kartal: Kartal Ekolojik Pazar

    Maltepe: Yalçın Kızılay Spor Merkezi/Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi

    Pendik: Belediye tesisleri

    Sancaktepe: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi, Kadir Topbaş Kültür Merkezi

    Sarıyer: Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi/Ferahevler Fen İşleri Müdürlüğü/Ana Hizmet Binası

    Silivri: Yaşar Kemal Sergi Salonu

    Sultanbeyli: Sultanbeyli Spor Salonu/Kent Meydanı

    Sultangazi: Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi

    Şişli: Belediye Hizmet Binası

    Tuzla: AFAD Tuzla Kriz Merkezi

    Ümraniye: Belediye Kapalı Pazar Alanı

    Zeytinburnu: Belediye Atölye ve Garajlar Şefliği

    PARA YARDIMI

    Vatandaşlar cep telefonlarıyla da deprem bölgesine bağış yapabiliyor. Bunun için tüm operatörlerden "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderildiğinde, AFAD'ın hesabına 20 TL geçmiş oluyor. AFAD'a ayrıca bağış da yapabilirsiniz. AFAD'ın banka hesap bilgilerine internet adresinden ulaşIlabiliyor.

        PTT DEPREM BÖLGESİNE ÜCRETSİZ KARGO YAPACAĞINI DUYURDU

        PTT, "deprem yaralarını birlikte sarıyoruz" sloganıyla vatandaşların bireysel yardımlarını ücretsiz olarak deprem illerine göndereceklerini açıkladı. PTT'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru, "PTT bireysel yardımlarınızı deprem bölgelerine ücretsiz ulaştırıyor" başlığıyla yayınlandı.

        KIŞLIK KIYAFETLER, BEBEK BEZLERİNE İHTİYAÇ VAR

        Duyuruda, elektrikli ısıtıcı, kadın/erkek/çocuk kışlık her türlü giyim eşyası, bebek bezi, kişisel temizlik ve hijyen malzemesi, çocuk maması, powerbank (şarj istasyonu), yorgan, yastık, battaniye, uyku tulumu, su ısıtıcısı, cep ısıtıcısı, çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık gibi bireysel yardımların deprem bölgelerine ücretsiz gönderileceği belirtildi. PTT, vatandaşları yardım malzemelerinin yeni/kullanılmamış olması konusunda uyardı.

        TALEPLERE GÖRE LİSTE GÜNCELLENİYOR

        Kadıköy Belediyesi başlattığı Yardım kampanyasında, deprem bölgesinden gelen taleplere göre ihtiyaç listesini güncelleyerek internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruyor. Kadıköylüler, yoğun destek verdikleri kampanyada yardım malzemelerini Başkanlık Binası, Evlendirme Dairesi, muhtarlıklar ve kültür merkezlerine ulaştırıyor. 20 TIR yardım malzemesi bölgeye ulaştı.

        VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

        Vatandaşlar, ihtiyaç listelerinin en başında yer alan bebek maması, vitamin ve prebiyotik lif içeren gıda ürünlerini Deprem bölgesine gönderebilmek için marketlere akın etti. Birçok marketin raflarında bu ürünler tükendi. Ayrıca kumaş üreten fabrikalarda da polar, örtü gibi ürünlerin tükendiği bilgisi sosyal medyada yer aldı. İstanbul'daki Tahtakale esnafı da powerbank cihazlarını şarj ederek deprem bölgesine gönderiyor.

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        Haberler Güncel Yüzyılın felaketinde depremzedelere yardım etmek için izlenen adım adım yollar..
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