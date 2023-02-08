Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerin hemen ardından birçok belediye tarfından lojistik merkezleri kuruldu ardından yardım toplanmaya başlandı. Vatandaşlar birlik, beraberlik ve dayanışma için harekete geçti. Binlerce kişiden gelen yardımlar gönüllüler tarafından tasnif ediliyor ardından kolileniyor. TIR'lara yüklenen malzemeler zaman kaybetmeden AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine sevk ediliyor. Depremzedelere nasıl yardım yapılmalı işte detaylar..
YARDIM TOPLAMA MERKEZLERİ KURULDU
Birçok belediyeler yardım toplama merkezleri kurdu. Bazı ilçelerde muhtarlıklar, spor kompleksleri adeta lojistik merkezine dönüştü. Belediyeler, ilçedeki vatandaşlara dayanışma çağrısında bulundu ve yardımların belediye binasında toplanacağını duyurdu.
DAYANIŞMA RUHU İLE TASNİF VE KOLİLEME YAPILIYOR
Hürriyet'in haberine göre, Genç, yaşlı demeden binlerce vatandaş ellerinde yardım malzemeleriyle belediye binasına akın etmeye devam ediyor. Yardım getirenler, malzemelerin ayrıştırılmasına ve kolilenmesine de yardımcı oluyor. Bir yanda yardımları ayıranlar, bir yanda kolileyenler vatandaşlar tek yürek oldu.
YARDIMLAR TIR'LARA YÜKLENİYOR
Tasnif ve kolilemenin ardından yardımlar, tırlara yükleniyor. TIR'ların yerine yenisi yanaşıyor ve malzemeler yine gönüllüler tarafından taşınıyor. Malzeme yüklenen TIR'lar daha sonra AFAD'ın koordinasyonunda depremzedelere dağıtılmak üzere yola çıkıyor.
YENİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYOR
Afet bölgesinde ekipler adeta zamanla yarışıyor. Kısıtlı zaman ile beraber yardım ürünlerinin hızla gönderilmesi gerekiyor. İkinci el ya da kötü durumdaki ürünlerin ayıklanması sırasında çok zaman kaybediliyor. Bu nedenle bağışlar sırasında sıfır ve yeni ürünler tercih ediliyor. Bu yardımların hem hijyenik hem de hemen kullanılabilir olması büyük önem taşıyor.
İŞTE İSTANBUL'DA TOPLANAN YARDIM NOKTALARI…
Arnavutköy: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu
Avcılar: Firuzköy Atatürk Stadı
Bağcılar: Bağcılar Gençlik Merkezi
Bahçelievler: Kongre ve Nikâh Sarayı
Bakırköy: Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Spor Salonu
Bayrampaşa: Semih Erden Spor Kompleksi
Beşiktaş: Mustafa Kemal Merkezi
Beylikdüzü: Pazar İstanbul
Büyükçekmece: Belediye Hizmet Binası
Çekmeköy: Adnan Menderes Kültür Merkezi
Esenler: Tekstilkent E Girişi
Esenyurt: Kültür Merkezleri
Fatih: Topkapı Afet Yardım Çadırı
Gaziosmanpaşa: Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu/Spor Kompleksi
Güngören: Güngören Spor Kompleksi / Köyiçi Spor Kompleksi Otoparkı
Kadıköy: Belediye Başkanlık Binası/Evlendirme Dairesi
Kağıthane: Kağıthane Nikâh Salonu/Kültür Merkezleri
Kartal: Kartal Ekolojik Pazar
Maltepe: Yalçın Kızılay Spor Merkezi/Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi
Pendik: Belediye tesisleri
Sancaktepe: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi, Kadir Topbaş Kültür Merkezi
Sarıyer: Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi/Ferahevler Fen İşleri Müdürlüğü/Ana Hizmet Binası
Silivri: Yaşar Kemal Sergi Salonu
Sultanbeyli: Sultanbeyli Spor Salonu/Kent Meydanı
Sultangazi: Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi
Şişli: Belediye Hizmet Binası
Tuzla: AFAD Tuzla Kriz Merkezi
Ümraniye: Belediye Kapalı Pazar Alanı
Zeytinburnu: Belediye Atölye ve Garajlar Şefliği
PARA YARDIMI
Vatandaşlar cep telefonlarıyla da deprem bölgesine bağış yapabiliyor. Bunun için tüm operatörlerden "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderildiğinde, AFAD'ın hesabına 20 TL geçmiş oluyor. AFAD'a ayrıca bağış da yapabilirsiniz. AFAD'ın banka hesap bilgilerine internet adresinden ulaşIlabiliyor.