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    • 08.02.2023 09:41
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    • 08.02.2023 09:45
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    Azerbaycanlı ekipler yardıma yetişti! 3'ü çocuk 16 kişiyi enkaz altından kurtardı

    Son dakika haberi | Türkiye'de yaşanan "yüzyılın felaketi" sonrası yardım elini ilk uzatan ülke kardeş Azerbaycan olmuştu. Azerbaycan'dan gelen arama kurtarma ekipleri, bugüne kadar 3'ü çocuk 16 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı.

    AA
    Gardaşlar 16 kişiyi enkazdan kurtardı

    Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 3'ü çocuk 16 kişiyi kurtardı.

    Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 3'ü çocuk 16 kişiyi kurtardığı, 29 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

    Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel görev alıyor.

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    Haberler Güncel Azerbaycanlı ekipler yardıma yetişti! 3'ü çocuk 16 kişiyi enkaz altından kurtardı
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