9 Şubat 2023 güncel kapalı yollar hangileri? KARAYOLLARI YOL DURUMU || KGM Konya-Antalya, Gaziantep-Ankara, Adana-Antep yol durumu...

Karayolları yol durumu hakkında araştırmalar hızlandı. Kahramanmaraş'taki deprem felaketi nedeniyle de birçok yolda trafik tamamen kapatıldı. Son yapılan açıklamaya göre Hatay-Reyhanlı karayolu araç trafiğine durduruldu. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman gibi illerde hangi yolların trafiğe kapatıldığı hangi yolların da açıldığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden sorgulanabiliyor. Peki, 9 Şubat hangi yollar kjapalı? KGM yol durumu ne? İşte detaylar...
KGM YOL DURUMU VE KAPALI YOLLAR BÜLTENİ
1 İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme Mevkiinde Tramvay Hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.
2 Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
3 Mengen-Yeniçağa yolunun 24.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
4 Adana-Karataş yolunun 3-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
5 Sinop-Boyabat yolunun 51.km.sinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.