9 Şubat 2023 güncel kapalı yollar hangileri? KARAYOLLARI YOL DURUMU || KGM Konya-Antalya, Gaziantep-Ankara, Adana-Antep yol durumu...

Karayolları yol durumu hakkında araştırmalar hızlandı. Kahramanmaraş'taki deprem felaketi nedeniyle de birçok yolda trafik tamamen kapatıldı. Son yapılan açıklamaya göre Hatay-Reyhanlı karayolu araç trafiğine durduruldu. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman gibi illerde hangi yolların trafiğe kapatıldığı hangi yolların da açıldığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden sorgulanabiliyor. Peki, 9 Şubat hangi yollar kjapalı? KGM yol durumu ne? İşte detaylar...