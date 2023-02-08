Deprem yardımı nasıl yapılır? AFAD SMS mesaj ile deprem bağışı yapma! Deprem yaz 1866'ya gönder! Battaniye, kumanya...

AFAD deprem yardımı hakkında aramalar hız kazandı. Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutucu depremlerin ardından 10 ilde yıkım ve can kaybı yaşanıyor. Bölgedeki depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlar ise bu noktada 'AFAD deprem yardımı nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte AFAD SMS mesaj ile deprem bağışı yapma ekranı haberimizde...