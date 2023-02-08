Yüzyılın felaketi sonrası peş peşe umut dolu haberler! Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay...

AFAD ekipleri, Mahmut Sandal'ı telefonla arayarak hem Kevser'in hem de kardeşi Hamza'nın durumunun iyi olduğunu söyledi. Babasının sesini duyan Kevser, babasına 'Yardıma gel' diye seslendi. AFAD ekipleri, 'Baban şimdi yardıma gelemez, biz seni kurtaracağız' dedi. Kevser'in annesi de, ekiplere teşekkür etti.