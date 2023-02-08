Yüzyılın felaketi sonrası peş peşe umut dolu haberler! Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.
88. SAATTE BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI
Kahramanmaraş'ta 27 yaşında Yunus isminde bir kişi yaşam koridoru ile 88 saat sonra enkazdan çıkarıldı.
85. SAATTE BİR KİŞİ DAHA ENKAZDAN ÇIKARILDI
85 saat sonra Kahramanmaraş'ta enkaz altından bir depremzede daha kurtarıldı.
84. SAATTE 6 MUCİZE BİRDEN
Kahramanmaraş Elbistan'da deprem sırasında asansörde mahsur kalan 4'ü çocuk 6 kişilik Kılıç ailesi sağ çıkarıldı.
İSRAİL EKİPLERİ 10 KİŞİYİ KURTARDI
İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı ekipler, Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazından 26 yaşındaki kadını sağ olarak çıkardı.
Türkiye'deki deprem bölgelerinde faaliyet gösteren IDF ekiplerinin bugüne kadar 10 kişiyi yıkılan binalardan kurtardığı açıklandı.
MALATYA'DA FURKAN VE DOĞUKAN KARDEŞLER KEDİLERİ İLE BİRLİKTE ENKAZDAN 82 SAAT SONRA ÇIKARILDI
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte depremde enkazın altında kalanların kurtarma çalışmaları devam ediyor.