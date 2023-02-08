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    • 09.02.2023 05:13
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    • 09.02.2023 20:15
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    Yüzyılın felaketi sonrası peş peşe umut dolu haberler! Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay...

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlayan arama-kurtarma çalışmalarında saatler ilerledikçe yüzleri güldüren haberler geliyor. Depremin 4. gününde peş peşe sevindirici haberler geldi. Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki Zeynep Polat ile polis memuru babası Feyzullah Polat kurtarıldı. Hatay'da ekipler, uzun uğraşlar sonucu 2 yaşındaki Mert Tatar'a ulaştı. Ekipler Kahramanmaraş'ta depreme asansörde yakalanan 6 kişilik aileyi enkazdan kurtardı. Kahramanmaraş'ta bir kişi yaşam koridoru ile 88 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    88 saat sonra bir kişi daha enkazdan kuartıldı

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.

    AHaber CANLI YAYIN

    88. SAATTE BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI
    Kahramanmaraş'ta 27 yaşında Yunus isminde bir kişi yaşam koridoru ile 88 saat sonra enkazdan çıkarıldı.



    85. SAATTE BİR KİŞİ DAHA ENKAZDAN ÇIKARILDI
    85 saat sonra Kahramanmaraş'ta enkaz altından bir depremzede daha kurtarıldı.

    84. SAATTE 6 MUCİZE BİRDEN






    Kahramanmaraş Elbistan'da deprem sırasında asansörde mahsur kalan 4'ü çocuk 6 kişilik Kılıç ailesi sağ çıkarıldı.

    İSRAİL EKİPLERİ 10 KİŞİYİ KURTARDI
    İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı ekipler, Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazından 26 yaşındaki kadını sağ olarak çıkardı.

    Türkiye'deki deprem bölgelerinde faaliyet gösteren IDF ekiplerinin bugüne kadar 10 kişiyi yıkılan binalardan kurtardığı açıklandı.

    MALATYA'DA FURKAN VE DOĞUKAN KARDEŞLER KEDİLERİ İLE BİRLİKTE ENKAZDAN 82 SAAT SONRA ÇIKARILDI

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte depremde enkazın altında kalanların kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, Tevfik Temelli Caddesi'nde yıkılan Sevgi Apartmanı'nın enkazından ses alan ekipler, çalışmalarına yoğunluk verdi. Yürütülen çalışmalar sonrası enkazda 5 yaşındaki Furkan Özbay'a ulaşan ekipler, çıkardıkları yaralı çocuğu sağlık görevlilerine teslim etti.

        Ekipler ardından Furkan'ın ağabeyi, 11 yaşındaki Doğukan'a da ulaştı. Doğukan da yanındaki kedisi "Asit" ile kurtarıldı. İki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        HATAY'DA ENKAZ ALTINDAKİ 5 KİŞİLİK AİLE 80 SAAT SONRA KURTARILDI

        Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altından kalanlar, kurtarılmaya devam ediyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan 5 katlı binanın enkazında ekipler, 5 kişilik ailenin sesine ulaştı.

            AKUT, UMKE ve AFAD ile Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, inşaat işçilerinin desteğiyle yürüttükleri çalışmalarda, Suriye uyruklu anne Vefa Aburas'a ulaştı.

            Ekipler, anne Aburas'ın ardından çocukları Zehra (12), Ahmet (9) ve Vasim'i (6), daha sonra eşi Hasan'ı enkazdan sağ çıkardı. Sedyeye alınan aile bireyleri, alkışlarla ambulanslara taşınarak hastaneye kaldırıldı.

            BEŞİR 'UMUT' OLDU
            Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

            Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altından, depremden yaklaşık 81 saat sonra 8 yaşındaki Beşir Yıldız kurtarıldı.

                Yaralı çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

                BERK KURTARILDI
                Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'ndeki 4 katlı Çevikler Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler Muhammed Emin Berk'e ulaştı.

                Enkazdan sağ çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

                79. SAATTE HAYATA TUTUNDU
                Malatya'da 22 yaşındaki genç kız, Kahramanmaraş'ta ise 5 yaşındaki küçük Zeynep enkazdan kurtarıldı.

                Zeynep'in babası polis memuru Feyzullah Polat da yıkılan binadan çıkarıldı.

                4. gün 79. saatte mucize! 2 yaşındaki Mert Tatar kurtarıldı!

                2 YAŞINDAKİ MERT KURTARILDI
                Erzurum AFAD ekibi, Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesi mevkisinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.

                Betonları duvar delici aletlerle kesip koridor oluşturan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 2 yaşındaki Mert Tatar'a ulaştı.

                    Depremden 79 saat sonra enkazdan kurtarılan Tatar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

                    Erzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

                    78. SAAT MUCİZESİ
                    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 78. saat mucizeleri beraberinde getirdi. Felaketin 4. gününde bir çocuk ve annesi enkazdan çıkarıldı.

                    O anları canlı yayında anlatan kurtarma ekiplerinden görevli "Mutluluktan uçuyoruz bütün yorgunluğumuz bitti." ifadelerini kullandı.

                        Arama-kurtarma ekibinde yer alan başka bir görevli, "15-16 saattir çalışıyoruz. 10 metre tünel kazdık. İki tane evin yanından girerek birinci kata kadar ilerledik. 2 yavrumuzun sesini duyduk. Elimizden geleni yaptık. Devletimizle halkımızla hep beraber buradayız yaralarımızı beraber saracağız." dedi.

                        Kahramanmaraş merkezli depremin 4. gününde gelen mucize!

                        76 SAAT SONUNDA HAYATA DÖNÜŞ
                        Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

                        Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki 14 katlı binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

                        Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından henüz ismi öğrenilemeyen üç kişiye sağ olarak ulaşıldı.

                        Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

                        Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

                        Öte yandan enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

                        İLK İSTEĞİ BABASININ SESİNİ DUYMAK OLDU
                        Kastamonu AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmasında enkaz altında Kevser ile Hamza kardeşlere ulaştı. Enkaz altında kalan Kevser, AFAD ekiplerini görür görmez kendi canını unutarak babası Mahmut Sandal'ı aramalarını istedi.

                        AFAD ekipleri, Mahmut Sandal'ı telefonla arayarak hem Kevser'in hem de kardeşi Hamza'nın durumunun iyi olduğunu söyledi. Babasının sesini duyan Kevser, babasına 'Yardıma gel' diye seslendi. AFAD ekipleri, 'Baban şimdi yardıma gelemez, biz seni kurtaracağız' dedi. Kevser'in annesi de, ekiplere teşekkür etti.

                            Kevser ve Hamza kardeşler, ekiplerin çalışması neticesinde bir süre sonra enkaz altından çıkartıldı.

                            Kastamonu AFAD Arama Kurtarma Ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren 11 kişiyi enkaz altında sağ olarak kurtardığı öğrenildi.

                            7 AYLIK HELEN BEBEK 66 SAAT SONRA YENİDEN HAYATA GÖZLERİNİ AÇTI
                            Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde enkaz altında kalanlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Hakkari Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de (UMKE), arama kurtarma çalışmalarına başladı. Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde çöken binada çalışma yapan ekipler 7 aylık Helen İnitizanoğlu'na ulaştı.

                            Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından 66 saat sonrası Helen bebek enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Helen bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

                                3 KİŞİLİK AİLE 73 SAAT SONRA KURTARILDI
                                Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.

                                Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı.

                                Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

                                    Depremden 73 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan aile ambulanlarla hastaneye sevk edildi.

                                    AYAKLARINA BEZ DOLAMIŞ
                                    Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İlçeye bağlı Kantara Mahallesi Hakkı Dedebey Sokakta devam eden çalışmaların 72'inci saatinde sevindirici bir gelişme yaşandı. Ses duyulması üzerine verilen zamana karşı mücadele sonucu enkazdan sağ olarak çıkartılan 79 yaşındaki Hasan Yüce, binadan ambulansa kadar bir görevlinin sırtında taşındı.

                                    72 saat mahsur kaldığı enkazın içerisinde üşümemek için ayağına sürünerek bulduğu bez parçalarını dolayarak ısınan Hasan Yüce, ekiplere hem yaşadıklarını anlattı hem de yanı başında olan torununun yerini tarif etti.

                                        "Üşüdüm, soba yok ki. Beni bulduğunuz yerin yarım metre ilerisinde torunum var. Nefes alıyordu, sonrasını bilmiyorum. Sen sağ ol" diyen yaşlı adamın tarifi üzerine, torununu sağ olarak bulabilmek için çalışmalar ara verilmeden devam edildi.

                                        79 yaşındaki adam 72 saat sonra enkazdan kurtarıldı

                                        Sağlık durumu gayet iyi olan, yürüyüp konuşabilen yaşlı adam, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sev edildi.

                                        72 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARTILDI
                                        Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

                                        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında yaşam koridoru oluşturularak 72 saat sonra enkazın altından 40 yaşlarındaki Yazgül Çaçan sağ olarak çıkartıldı.

                                            Çaçan, enkaz altında ilk tıbbi müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

                                            Aynı yerden iki kişinin cansız bedeni daha çıkartıldı. Diyarbakır'da 7 noktadaki enkaz alanında arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

                                            Depremin hemen ardından Türkiye'nin 81 ilinden afet bölgelerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş merkez Bahçelievler Mahallesi Selin Apartmanı'nda yaptığı aramada, depremin üzerinden 64 saat geçmesinin ardından 24 yaşındaki Doğan Akkök'e canlı ulaşıldı.



                                            Gencin elini sımsıkı tutan ekipler, Akkök'ün bilincini kaybetmemesi için kendisi ile bir süre sohbet etti.



                                                Elini bıraktıklarını fakat diğer taraftan yanına geleceklerini belirten ekipler, uzun uğraşlar sonucu Doğan'a ulaşmayı başardı. 3 gün sonra ilk kez ışık gördüğünü belirten Doğan, enkaz altından çıkartılarak ambulansa taşınıp hastaneye sevk edildi.



                                                KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ DEPREMDEN 72 SAAT SONRA KURTARILDI
                                                Kahramanmaraş'ta depremden 72 saat sonra bir apartmanın enkazından İsmail Altınoluk (72), sağ çıkarıldı. Depremlerin ardından Şazibey Mahallesi'nde yıkılan Ebrar Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları devam etti. Sitedeki bir binanın enkazında Altınoluk'a ulaşan aralarında bölgeye Bursa'dan giden Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinin de bulunduğu görevliler, onu sağ olarak çıkardı. Altınoluk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi. Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



                                                7 YAŞINDAKİ AHMET, 70 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ KURTARILDI
                                                Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki Ahmet Erdem, 70 saat sonra sağ kurtarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda arama- kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Adıyaman'da çöken bir apartmanın enkazında mahsur kalan 7 yaşındaki Ahmet Erdem, 70 saat sonra enkazın altından sağ olarak çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet, ambulansla hastaneye götürüldü.



                                                    ADIYAMAN'DA 29 YAŞINDAKİ GENÇ 71 SAAT SONRA SAĞ KURTARILDI
                                                    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin en çok etkilediği Adıyaman'da 29 yaşındaki bir genç 71 saat sonra 4 katlı binadan yaralı olarak kurtarıldı. Adıyaman merkeze bağlı Turgut Reis Mahallesi Sakarya caddesi üzerinde yer alan 4 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden Muhammet İlkbey Aras (29) AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonrası enkaz altından 71 saat sonra sağ olarak yaralı halde çıkarıldı. Tekbir ve alkışlarla ambulansa bindirilen Aras, hızlıca hastaneye sevk edildi.



                                                    KAHRAMANMARAŞ'TA 49 YAŞINDAKİ KİŞİ, DEPREMDEN 70 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI
                                                    Kahramanmaraş'ta depremden 70 saat sonra 49 yaşındaki Duran Şeker, enkazdan sağ çıkarıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Erdoğan Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi Tufanlar Arama Kurtarma Timi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından 49 yaşındaki Duran Şeker'e ulaşıldı. Depremden 70 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan Şeker, ambulansa taşındığı sırada kurtarma ekiplerine, "Hakkınızı helal edin." dedi. Şeker, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.



                                                    9 AYLIK HAMİLE KADIN 70 SAATİN ARDINDAN SAĞ KURTARILDI
                                                    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu sağ kurtarıldı.
                                                    Kahramanmaraş kent merkezi Dumlupınar Mahallesi Minyas apartmanı depremin ardından çöktü. Enkaz altında kalan yabancı uyruklu Hene Hammeco isimli 35 yaşındaki 9 aylık olduğu öğrenilen hamile kadın enkaz altında kaldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu hamile kadın enkaz altından 70 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Kadının çıkarılması ile 14 yaşındaki oğlu Muhammed ve arama kurtarma ekipleri büyük bir sevinç yaşadı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın ve karnındaki bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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                                                    Haberler Güncel Yüzyılın felaketi sonrası peş peşe umut dolu haberler! Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay...
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