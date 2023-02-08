Yüzyılın felaketi! Uzmanlar felaketin boyutunu mercek altına aldı: Yedisu uyarısı

Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.

Şu ana kadar depremde 9 bin 57 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 52 bin 979 oldu. Yıkılan bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.