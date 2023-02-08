Yüzyılın felaketi! Uzmanlar felaketin boyutunu mercek altına aldı: Yedisu uyarısı

Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.
Şu ana kadar depremde 9 bin 57 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 52 bin 979 oldu. Yıkılan bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.
DEPREM NEDEN VE NASIL OLDU?
Uzmanlar, A Haber canlı yayınında, Türkiye'yi derinden sarsan depremin nasıl oluştuğunu ve bundan sonra nelerin yaşanabileceğini anlattı.
"1000 YILDA BİR OLUYOR"
İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Bu denli büyük iki tane deprem arka arkaya olacak deseler, 'Böyle bir şey olmaz' derdik. Büyük bir depremle karşı karşıyayız. Bu depremler 1000 yılda bir oluyor. Fayın ilk deprem noktasına bakınca 250 kilometrelik bir kırık oluştu." diye konuştu.