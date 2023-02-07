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    • Güncel
    • 08.02.2023 04:55
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    • 08.02.2023 05:45
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    Yüzyılın felaketi sonrası peş peşe umut dolu haberler! Hatay'da 48. saatte çifte mucize

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlayan arama-kurtarma çalışmalarında saatler ilerledikçe yüzleri güldüren haberler geliyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere afetle sarsılan illerde genç, yaşlı, kadın, erkek, bebek çok sayıda kişi enkaz altından kurtarıldı. Hatay'da 48 saate çifte mucize büyük sevince neden oldu.

    48. saate çifte mucize

    7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili yıktı. Arama kurtarma çalışmalarında gözyaşları sel olup aktı.

    AHaber CANLI YAYIN

    Birçok enkazdan uzun saatlerdir haber alınamayan vatandaşların, sevinçli haberleri geldi.



    48. SAATTE ÇİFTE MUCİZE
    Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Kışlasaray Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan Vilyam Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti. Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Mona Gazel (52) ve Necla Melek (74) enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Gazel ve Melek sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Hatay'da 48. saate çifte mucize!



    KÜÇÜK BUSE 47 SAAT SONRA KURTARILDI
    Adıyaman'da göçük altında kalan 10 yaşındaki Pınar 10 saat sonra kurtarıldı. Göçük altından çıkartılan Pınar'ın ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi gözyaşlarına boğuldu.



        Edinilen bilgiye göre , Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murat Edis'in eşi Pınar Edis ile çocukları Pınar (10), Firdevs, Hilal yaşanan depremde, Turgut Reis Mahallesi 112 no'lu Sokak'ta iki katı yerin altında kalan 5 katlı binada göçük altında kaldı.



        Gece saatlerinde komandolar tarafından, binadan ses duyulması üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından küçük Pınar'a ulaşıldı. Göçük altından sedyeyle çıkartılan Pınar'ı vatandaşlar dakikalarca alkışladı. Pınar'ın ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi ve babası gözyaşlarına boğuldu.



        Pınar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pınar'ın kardeşleri ve annesi ise hala göçük altında bulunuyor.



            ANNE VE ÇOCUĞU 47 SAAT SONRA KURTARILDI
            Adıyaman'da, 7 katlı bir apartmandan anne ve çocuğu 47 saat sonra kurtarıldı. Adıyaman Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında bulunan 108 Nolu Sokak içerisinde yer alan 7 katlı Toprak apartmanı enkazından ses geldiğini duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.



            Olay yerinde yaklaşık 3 saat çalışma yapan Giresun AKUT ekipleri, anne Fatma Tanık (38) ve 3 yaşındaki çocuğu Muhammed Tanık'ı kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, ilk olarak 3 yaşındaki Muhammed Tanık'ı çıkarttı.



            Sağlık ekiplerine teslim edilen Muhammed Tanık, hastaneye kaldırılırken ekipler dakikalar sonra anne Fatma Tanık'ı da bulunduğu yerden çıkarttı. Hastaneye sevk edilen anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



                45 SAAT SONRA 8 YAŞINDAKİ ABDULLAH ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI
                Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 45 saat sonra 5 metrelik yaşam tünel kazılarak 8 yaşındaki Abdullah çıkartıldı. Malatya Merkez Tevfik Temelli sokakta bir apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla çalışmalara Artvin'den katılan Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), Borçka Kaymakamlığı Gönüllüleri ve EDAK ekiplerin çalışmaları sürüyor.
                Enkaz altında kalan 8 yaşındaki Abdullah isimli çocuk, ekipler 5 metrelik yaşam tüneli kazması sonucu 45 saat sonra hayata tutundu. Sağlık durumu iyi olan Abdullah'ın ailesine ulaşmak için ekipler aynı apartmanda çalışmalarını sürdürüyor.



                GECENİN UMUDU MİNİK MEHMET
                Türkiye, 6 Şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7, hemen sonra Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Gerçekleşen afetin ardından tek yürek olan Türkiye'nin dört bir tarafından Arama Kurtarma Ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.
                Bu çerçevede Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri de enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Hatay'a hareket etti. Bugün öğlen saatlerinde 4 yaşındaki Zeynep ile annesi ve 60 yaşındaki Mihriye teyzeyi enkaz altından çıkardıktan sonra bir güzel haber daha geldi. Yaşanan afetin üzerinden 44 saat geçmesinin ardından gece saat 23.00 sularında bu kez annesi ve babası enkaz altında vefat eden 5 yaşında Mehmet'i enkaz altından kurtardılar..



                "MEHMET TEK KALDI"
                Hatay'ın Odabaşı Mahallesi 1022. Sokak'ta çalışmalarına devam eden Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin verdiği bilgi yürekleri dağladı. "Mehmet 5 yaşında. Annesi ve babası ile aynı yerde duruyordu. Fakat annesi ve babası maalesef vefat etti. Mehmet tek kaldı." denildi.



                    "GECEMİZE UMUT OLDUN MEHMET"
                    Mehmet'in kurtulma anını sosyal medyadan duyuran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gecemize umut oldun Mehmet" diye yaptığı paylaşımda "5 yaşındaki minik yavrumuz Mehmet ekiplerimizce sağ salim kurtarıldı. Gecemize umut oldun Mehmet" dedi.



                    ARİF KAAN, 43 SAAT SONRA KURTARILDI
                    Kahramanmaraş'ın Şazibey Mahallesi'nde, yıkılan Güvenç Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3.5 yaşındaki Arif Kaan, depremden 43 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Şazibey Mahallesi Güvenç Apartmanı'nın yıkılan enkazının altında kalan 3.5 yaşındaki Arif Kaan, ekipler tarafından 43 saat sonra sağ olarak enkaz altından çıkarıldı.



                    4 KİŞİ DEPREMDEN 46 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI
                    Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra bir binanın enkazından sağ çıkarıldı. Arama kurtarma ekipleri, kentteki birçok noktada mümkün olan en çok sayıda kişiye ulaşmak için zamana karşı yarışıyor. Çalışmalara destek vermek üzere İstanbul ve Balıkesir'den bölgeye gelen ekipler, Hatay merkezdeki Uğur Mumcu caddesinde bir binanın enkazından ses geldiğini tespit etti. Çalışmalarını sesin geldiği noktada yoğunlaştıran ekipler, 4 yaşında erkek çocuk, 15 yaşında kız çocuk, 35 yaşında kadın ve 39 yaşında erkeği, depremden 46 saat sonra enkazdan sağ çıkardı. Yaralıların bilinçlerinin açık olduğu görüldü. Ekipler binadaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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                    48. saate çifte mucize
                    Haberler Güncel Yüzyılın felaketi sonrası peş peşe umut dolu haberler! Hatay'da 48. saatte çifte mucize
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