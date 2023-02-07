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    • 07.02.2023 11:41
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    • 07.02.2023 21:10
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    Kahramanmaraş'ta deprem! Peş peşe müjdeli haberler! Malatya'da 41 saat sonunda mucize kurtuluş

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlayan arama-kurtarma çalışmalarında saatler ilerledikçe yüzleri güldüren haberler geliyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere afetle sarsılan illerde genç, yaşlı, kadın, erkek, bebek çok sayıda kişi enkaz altından kurtarıldı. Kurtuluş anları çevredekilerin sevincine boğarken, kimi zaman mutluluktan sevinç gözyaşları döküldü. Depremin 41. saatte 10 yaşındaki Alptekin ve 9-10 yaşlarındaki Berra Sarıbaş Malatya'daki enkazın altından sağ kurtarıldı.

    takvim.com.tr
    Mucize kurtuluşlar gözyaşlarına boğuyor

    7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili yıktı. Arama kurtarma çalışmalarında gözyaşları sel olup aktı.

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    Birçok enkazdan uzun saatlerdir haber alınamayan vatandaşların, sevinçli haberleri geldi.

    41. SAATTE 2 MUCİZE
    Depremin 41. saatte 10 yaşındaki Alptekin ve 9-10 yaşlarındaki Berra Sarıbaş Malatya'daki enkazın altından sağ kurtarıldı.

    40. SAATTE YENİ MUCİZE
    Malatya'da süren arama kurtarma çalışmalarında 40. saatte yeni bir mucize yaşandı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonrası enkazdan 4 kişi çıkarıldı. Çıkarılanlardan 3'ü sağ olarak kurtarılırken, bir bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.

    İTFAİYE EKİPLERİ BİRİ BEBEK 2 KİŞİYİ KURTARDI
    Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Mardin'den Şanlıurfa ve Gaziantep'e giden itfaiye ekipleri, enkaz altından biri bebek 2 kişiyi kurtardı.

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Mardin Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek veriyor.

    Belediyen yapılan açıklamaya göre, AFAD Koordinasyon Merkezinin verdiği görev doğrultusunda, 42 itfaiye personeli ve 5 araç, arama ve kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Şanlıurfa ve Gaziantep'e gönderildi.

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde enkaz altından bir bebeği çıkaran ekipler, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de bir kadını kurtardı.

        Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        EYLÜL ENKAZDAN 38 SAAT SONRA ÇIKARILDI, BABASI KIZINA SARILIP AĞLADI
        Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Fuat Koku sitesinin enkazında kalan Eylül Canpolat (17), depremden 38 saat sonra Eskişehir'den giden Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) tarafından enkazdan çıkarıldı. Eylül'ün babası kızına sarılarak ağlaması, ekipleri ve enkaz başında bekleyenleri duygulandırdı.



        Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kanguru Sokak'taki Fuat Koku sitesi yıkıldı. Enkazda kalanlar için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına, Eskişehir'den giden OBAK ekipleri de katıldı. Ekipler, depremden 38 saat sonra enkazdan Eylül Canpolat'ı yaralı olarak çıkardı.

        Sedyeye alınan Eylül'ü gören babası, kızına sarılarak gözyaşı döktü. Baba ile kızının birbirlerine sarılması ekipleri ve çevrede bekleyenleri duygulandırdı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Eylül Canpolat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eylül'ün durumunun iyi olduğu belirtilirken, ekiplerin enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

        35 SAAT SONRA İNANILMAZ KURTULUŞ
        Hatay'da enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı. O anlar ekiplerce görüntülendi. Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde binalar çöktü.

            5 yaşındaki Sidra isimli çocuk da enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Amasra Müessese Müdürlüğünden bölgeye sevk edilen maden işçileri enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlattı. 5 yaşındaki Sidra, depremden 35 saat sonra maden işçileri tarafından enkaz altından sağ çıkarıldı.

            O anları görüntüleyen ekipler büyük sevinç yaşadı. Babasına teslim edilen küçük kızın yaşadığı şok ise yüzüne yansıdı. Küçük kızın 8 aylık Nur ile 3 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

            34 SAAT SONRA ULAŞILDI
            Malatya'da 34 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan Taner Taş, görevlilere sarılıp gözyaşı döktü. Depremzede vatandaşın bir çocuğu ve eşinin halen enkaz altında olduğu öğrenildi.

            2 AYLIK MEHMET ÇINAR KURTARILDI!
            Hatay'da 2 aylık Mehmet Çınar isimli bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Onu sağ olarak çıkaran görevli kucağına alıp; "Oy babam, oy babam" diyerek sevip bağrına bastı.

            "Oy babam...'' 2 aylık Mehmet Çınar bebek enkazdan sağ kurtarıldı! Kucağına alıp koştu!

                ANNE VE BEBEĞİ YAŞAMA TUTUNDU
                Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.

                ENKAZ ALTINDA UYURKEN KURTARILDI
                Küçük bir yavrumuz ise enkaz altında uyurken kurtarıldı. Ekipler, 'Ne oluyor' diyen yavruya "Hiçbir şey olmuyor. Kahramansın oğlum günaydın" diye karşılık verdi.

                29 saat sonra gelen mucize! Hatay'da anne ve bebeği enkazdan kurtarıldı! İşte o anlar

                31. SAATTE GELEN MUCİZE
                Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından yıkılan Menderes Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 15 aylık bebek çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

                Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, çevik kuvvet ekipleri, madenciler ve komando birliklerinin Menderes Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalardan sevindirici haber geldi.

                    Köker Sitesi'ndeki 10 katlı binanın enkazından duyulan sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 31 saattir enkaz altında bulunan 15 aylık Meryem Işık'a ulaştı.

                    Enkazdan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

                    Meryem bebeğin annesinin de enkaz altında olduğu bilgisi nedeniyle ekiplerin aynı noktada çalışması sürüyor.

                    Anne Yılmaz ve bebeği tedavi için hastaneye kaldırıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

                        2 KADIN YARALI KURTARILDI
                        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazından yaklaşık 30 saat sonra 2 kadın yaralı kurtarıldı.

                        Bölgede ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

                        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından bir kız çocuğu sağ olarak çıkartıldı.

                            Küçük kızın enkazdan çıkarılmasının ardından yakınları büyük bir sevinç yaşadı.

                            HERKESİ AĞLATAN BULUŞMA
                            Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremde evlerinden sağ salim çıkan 3 kardeş, haber alamadıkları anne ve babasından bilgi edinebilmek için Kahramanmaraş'taki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü önünde beklemeye başladı.

                            Kendilerinde herhangi bir yara olmayan kardeşler, burada endişeli bir şekilde beklerken, Piazza AVM yakınlarındaki evlerinden enkaz altından kurtulan ve kolunda kırık olan babası ve annesi bir araya geldi.

                                Anne ve baba ile çocuklarının buluşmasında Türkiye'yi ağlatan bir buluşma gerçekleşti. Birbirlerine sarılan aile fertleri, 34 saat sonra hasret giderdiler. Depremin ardından korku ve endişeli bekleyiş ise yerini hüzünlü bir buluşmaya bıraktı.

                                Görüntüyü izleyenler de duygularına hakim olamazken, aile fertleri daha sonra afet merkezinden ayrıldılar.

                                ARDA HAYATA TUTUNDU
                                Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan minik Arda, depremden 22 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Küçük Arda, anne ve babasının cansız bedeni arasında yaşama tutundu.

                                RÜMEYSA HAYATA TUTUNDU
                                Kahramanmaraş'ta 24 yaşındaki Rümeysa Yalçınkaya, 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazından depremden 27 saat sonra sağ çıkarıldı.

                                    Hayati tehlikesi bulunmayan Rümeysa Yalçınkaya, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

                                    Bölgede olumsuz hava şartlarına rağmen gece boyu süren arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yoğun şekilde devam ediyor.

                                    28 SAAT SONRA 4 KİŞİYE ULAŞILDI
                                    Gaziantep'in Nizip ilçesinde de yıkılan 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

                                    Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç enkazdan kurtarıldı. Aile, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

                                        4 KİŞİ DAHA KURTARILDI
                                        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 3 binanın enkazından 1'i çocuk 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

                                        5 katlı Reşit Apartmanı'nın enkazındaki Mehmet (23) ve kardeşi Hakan Yılmaz Çağan'a (10) saat 03.35 sularında ulaşıldı.

                                        29 SAATLİK MUCİZE
                                        Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından 29 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

                                            Aysu Yılmaz, yaklaşık 29 saat sonra kurtarılarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

                                            ADIYAMAN'DAN GÜZEL HABER
                                            Adıyaman'da, yıkılan bir binanın enkazından 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İsminin Filiz Coşar olduğu öğrenilen kişi, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

                                            EYLÜL KURTARILDI AİLESİ CAN VERDİ
                                            Turgut Reis Mahallesi'nde deprem nedeniyle çöken 5 katlı bir binanın enkazından Eylül İklim Bali adlı kız çocuğu sağ olarak çıkartıldı.

                                            Binanın dördüncü katında yaşadığı öğrenilen ailenin enkaz altında aynı noktada kaldığı, Eylül İklim Bali'nin anne, baba ve ablasının hayatını kaybettiği belirlendi.

                                            ÇOCUKLARA ULAŞILDI
                                            Gümüşhane ve Sürmene'den gelen ekiplerce kurtarılan kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

                                                Malatya'da Erdem isimli bir çocuk enkazın içinden saatler sonra sağ olarak kurtarıldı.

                                                30. SAATTE 6 CAN!
                                                Hatay'da da 30. saatte 6 kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

                                                ENKAZDAN ÇIKARILDI
                                                Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.

                                                    Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından, yaklaşık 16 saat sonra Zozan Karakoyun kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

                                                    Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince, enkaz önünde bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtıldı.



                                                    MİNİK BEDENİYLE 22 SAAT DAYANDI
                                                    Malatya'da yıkılan bir binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu.



                                                    2 KİŞİ KURTARILDI
                                                    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

                                                    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ediyor.

                                                    Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından, yaklaşık 20 saat sonra biri kadın 2 kişi kurtarıldı.



                                                        23. SAATE GİRİLİRKEN ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI
                                                        Serin 2 Apartmanı'nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 23'üncü saate girilirken, 35 yaşlarında bir erkek kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



                                                        MALATYA'DA FIRAT, 19,5 SAAT SONRA ENKAZDAN YARALI KURTARILDI
                                                        Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Malatya'da ekipler, enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk depremde çöken Yeni Boztepe Caddesindeki Özlem Otel'de enkaz altında kalan Fırat Uyan (22), ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 19,5 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Sedye ile ambulansa taşınan Uyan, anne ve babası ile cep telefonu ile görüştürülerek iyi olduğunu söyledi. Duygusal anların yaşandığı görüşmenin ardından sağlık durumu iyi olan Uyan, hastaneye kaldırıldı.



                                                        19 SAAT SONRA MUCİZE: HERKESE EL SALLADI
                                                        Deprem sonrası Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazı altından 19 saat sonra çıkarılan genç kız herkese el salladı.

                                                        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde bulunan Osman Ağa Apartmanı, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası çöktü. Çöken binanın altında kalanların kurtarılmış için enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

                                                        Gün içerisinde çıkarılan 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

                                                        17 SAAT SONRA BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI! 4'Ü KADIN BİRİ ÇOCUK...
                                                        17 saat sonra Diyarbakır'daki Serin-2 Apartmanı'ndan bir kişi daha kurtarıldı. Malatya'da 4'ü kadın, biri çocuk 5 kişi 17 saat sonra kurtarıldı.

                                                            KADER'İN YÜZÜ 16 SAAT SONRA GÜLDÜ
                                                            Deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte birçok bina yıkılırken, enkaz altında onlarca insan kaldı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, merkezde bir enkazda mahsur kalan üniversite öğrencisi Kader isimli genç, ailesinin çabasıyla bulunduğu yerden 16 saat sonra sağ olarak çıkartıldı.

                                                            Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

                                                            Kentin birçok noktasında arama çalışmaları devam ederken, kent merkezinde sevindirici bir haber geldi. Üniversite öğrencisi Kader isimli genci bulunduğu enkazdan arama yapan ailesi, çocuklarına sağ salim ulaştı. Çocuklarına kavuştukları için mutlu olan aile, gözyaşlarına boğuldu.

                                                            Öte yandan kent merkezinde elektrik alt yapısı ve iletişim tamamen yıkılırken, vatandaşların yaktıkları ateşlerle ısındıkları görüldü.

                                                            ENKAZDAN EMEKLEYEREK ÇIKTI
                                                            Kahramanmaraş'ta ise küçük bir kız çocuğunun görüntüsü kameralara yansıdı.

                                                            Göksun ilçesinde küçük kız çocuğu enkazın altından emekleyerek çıktı.



                                                                19 SAAT SONRA GELEN MUCİZE
                                                                Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinden arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Osmaniye'ye giden Kuşadası AKUT ekibi, yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra Alperen isimli çocuğu kurtardı.



                                                                Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, dün saat 04.17'de Riçhter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, aralarında Osmaniye'nin de bulunduğu 10 ilde binlerce bina yıkıldı. AFAD akreditasyon sürecini gecen sene tamamlayan AKUT Arama Kurtarma Derneği Kuşadası ekibi, AFAD ile koordinasyon halinde bölgede arama-kurtarma faaliyetleri yürütmek üzere 20 kişiden oluşan ekiple Osmaniye'ye hareket etti. Burada yıkılan bir binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan AKUT Kuşadası ekibi, depremden yaklaşık 19 saat sonra göçük altından Alperen ismindeki bir çocuğu kurtardı. Ekip, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


                                                                26 SAAT SONRA BİR KİŞİ YARALI OLARAK ÇIKARILDI
                                                                Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Osmaniye'de yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 26 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

                                                                    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye'de yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

                                                                    Ekipler, Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yıkılan 40 dairenin bulunduğu 10 katlı Bilge Sitesi enkazında 30 yaşındaki Kubilay isimli vatandaşa, yaklaşık 26 saat sonra ulaştı.

                                                                    Enkazdan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.



                                                                    26 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK: 2 KÜÇÜK ÇOCUK ENKAZDAN SAĞ OLARAK KURTARILDI
                                                                    Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı.


                                                                        Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

                                                                        26 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK
                                                                        Hatay merkezde arama çalışmaları yapan ekipler, bir binadan sesler geldiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen binada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 çocuğu sağ olarak bulundukları yerden çıkardı. Büyük bir sevinç yaşanırken, çocuklar ambulansla tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

                                                                        27 SAAT SONRA HAYATA TUTUNUŞ
                                                                        Diyarbakır'da ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından 27 saat sonra Muhammet Süleyman Pekyanık (30) kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Pekyanık, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

                                                                        Yıkılan binanın enkazından 27 saat sonra kurtarıldı!

                                                                        BEN SENİ BİR YERDEN TANIYORUM
                                                                        Hatay'da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Kendisini kurtaran askerlere, "Ben seni bir yerden tanıyorum" dedi.

                                                                        Enkazdan sağ çıkarılan çocuk Mehmetçik'e seslendi: "Ben seni bir yerden tanıyorum"

                                                                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
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                                                                        Haberler Güncel Kahramanmaraş'ta deprem! Peş peşe müjdeli haberler! Malatya'da 41 saat sonunda mucize kurtuluş
                                                                            SON DAKİKA