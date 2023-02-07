Kahramanmaraş'ta deprem! Peş peşe müjdeli haberler! Malatya'da 41 saat sonunda mucize kurtuluş

BEN SENİ BİR YERDEN TANIYORUM

Hatay'da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Kendisini kurtaran askerlere, "Ben seni bir yerden tanıyorum" dedi.

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