Kahramanmaraş'ta deprem! Peş peşe müjdeli haberler! Malatya'da 41 saat sonunda mucize kurtuluş

7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili yıktı. Arama kurtarma çalışmalarında gözyaşları sel olup aktı.
Birçok enkazdan uzun saatlerdir haber alınamayan vatandaşların, sevinçli haberleri geldi.
41. SAATTE 2 MUCİZE
Depremin 41. saatte 10 yaşındaki Alptekin ve 9-10 yaşlarındaki Berra Sarıbaş Malatya'daki enkazın altından sağ kurtarıldı.
40. SAATTE YENİ MUCİZE
Malatya'da süren arama kurtarma çalışmalarında 40. saatte yeni bir mucize yaşandı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonrası enkazdan 4 kişi çıkarıldı. Çıkarılanlardan 3'ü sağ olarak kurtarılırken, bir bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.
İTFAİYE EKİPLERİ BİRİ BEBEK 2 KİŞİYİ KURTARDI
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Mardin'den Şanlıurfa ve Gaziantep'e giden itfaiye ekipleri, enkaz altından biri bebek 2 kişiyi kurtardı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Mardin Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek veriyor.
Belediyen yapılan açıklamaya göre, AFAD Koordinasyon Merkezinin verdiği görev doğrultusunda, 42 itfaiye personeli ve 5 araç, arama ve kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Şanlıurfa ve Gaziantep'e gönderildi.