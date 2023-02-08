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    • Güncel
    • 09.02.2023 05:13
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    • 09.02.2023 05:15
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    Yüzyılın felaketi sonrası peş peşe umut dolu haberler! Enkaz altında 'umudunu kaybetme' yazdı, 64 saat sonra kurtarıldı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlayan arama-kurtarma çalışmalarında saatler ilerledikçe yüzleri güldüren haberler geliyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere afetle sarsılan illerde genç, yaşlı, kadın, erkek, bebek çok sayıda kişi enkaz altından kurtarıldı.Depremin 64. saatinde yeni bir mucize gerçekleşti. Kurtarılan kişinin enkaz altında duvara 'umudunu kaybetme' yazdığı görüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Umudunu kaybetme

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.

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    Depremin hemen ardından Türkiye'nin 81 ilinden afet bölgelerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş merkez Bahçelievler Mahallesi Selin Apartmanı'nda yaptığı aramada, depremin üzerinden 64 saat geçmesinin ardından 24 yaşındaki Doğan Akkök'e canlı ulaşıldı.



    Gencin elini sımsıkı tutan ekipler, Akkök'ün bilincini kaybetmemesi için kendisi ile bir süre sohbet etti.



    Elini bıraktıklarını fakat diğer taraftan yanına geleceklerini belirten ekipler, uzun uğraşlar sonucu Doğan'a ulaşmayı başardı. 3 gün sonra ilk kez ışık gördüğünü belirten Doğan, enkaz altından çıkartılarak ambulansa taşınıp hastaneye sevk edildi.



        KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ DEPREMDEN 72 SAAT SONRA KURTARILDI
        Kahramanmaraş'ta depremden 72 saat sonra bir apartmanın enkazından İsmail Altınoluk (72), sağ çıkarıldı. Depremlerin ardından Şazibey Mahallesi'nde yıkılan Ebrar Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları devam etti. Sitedeki bir binanın enkazında Altınoluk'a ulaşan aralarında bölgeye Bursa'dan giden Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinin de bulunduğu görevliler, onu sağ olarak çıkardı. Altınoluk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi. Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



        7 YAŞINDAKİ AHMET, 70 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ KURTARILDI
        Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki Ahmet Erdem, 70 saat sonra sağ kurtarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda arama- kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Adıyaman'da çöken bir apartmanın enkazında mahsur kalan 7 yaşındaki Ahmet Erdem, 70 saat sonra enkazın altından sağ olarak çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet, ambulansla hastaneye götürüldü.



        ADIYAMAN'DA 29 YAŞINDAKİ GENÇ 71 SAAT SONRA SAĞ KURTARILDI
        Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin en çok etkilediği Adıyaman'da 29 yaşındaki bir genç 71 saat sonra 4 katlı binadan yaralı olarak kurtarıldı. Adıyaman merkeze bağlı Turgut Reis Mahallesi Sakarya caddesi üzerinde yer alan 4 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden Muhammet İlkbey Aras (29) AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonrası enkaz altından 71 saat sonra sağ olarak yaralı halde çıkarıldı. Tekbir ve alkışlarla ambulansa bindirilen Aras, hızlıca hastaneye sevk edildi.



            KAHRAMANMARAŞ'TA 49 YAŞINDAKİ KİŞİ, DEPREMDEN 70 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI
            Kahramanmaraş'ta depremden 70 saat sonra 49 yaşındaki Duran Şeker, enkazdan sağ çıkarıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Erdoğan Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi Tufanlar Arama Kurtarma Timi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından 49 yaşındaki Duran Şeker'e ulaşıldı. Depremden 70 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan Şeker, ambulansa taşındığı sırada kurtarma ekiplerine, "Hakkınızı helal edin." dedi. Şeker, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.



            9 AYLIK HAMİLE KADIN 70 SAATİN ARDINDAN SAĞ KURTARILDI
            Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu sağ kurtarıldı.
            Kahramanmaraş kent merkezi Dumlupınar Mahallesi Minyas apartmanı depremin ardından çöktü. Enkaz altında kalan yabancı uyruklu Hene Hammeco isimli 35 yaşındaki 9 aylık olduğu öğrenilen hamile kadın enkaz altında kaldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu hamile kadın enkaz altından 70 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Kadının çıkarılması ile 14 yaşındaki oğlu Muhammed ve arama kurtarma ekipleri büyük bir sevinç yaşadı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın ve karnındaki bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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            Haberler Güncel Yüzyılın felaketi sonrası peş peşe umut dolu haberler! Enkaz altında 'umudunu kaybetme' yazdı, 64 saat sonra kurtarıldı
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