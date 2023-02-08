Yüzyılın felaketi sonrası peş peşe umut dolu haberler! Enkaz altında 'umudunu kaybetme' yazdı, 64 saat sonra kurtarıldı





7 YAŞINDAKİ AHMET, 70 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki Ahmet Erdem, 70 saat sonra sağ kurtarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda arama- kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Adıyaman'da çöken bir apartmanın enkazında mahsur kalan 7 yaşındaki Ahmet Erdem, 70 saat sonra enkazın altından sağ olarak çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet, ambulansla hastaneye götürüldü.