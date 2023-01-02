Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı yükseliyor: Motosikleti kullanan yakalandı tetikçi ve azmettirici aranıyor

Ankara'da ofisinden çıkarken silahlı saldırıda öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş suikastında gözaltına alınan şüpheli sayısı 11'e çıktı. Polis, saldırganlardan motosikleti kullanan ismi gözaltına alındı. Ateş'in ölümüne neden olan silahı kullanan tetikçi ile olayın azmettiricisi olduğu belirlenen önemli iki ismin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin tüm bağlantılarını ortaya çıkaran polisin yakaladığı zanlılar arasında saldırganları İstanbul'dan getiren ve saklanmalara yardımcı olan isimlerin de bulunduğu öğrenildi.
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı 38 yaşındaki Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Sinan Ateş Sinan Ateş ve dayısının oğlu Selman Bozkurt, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki ofisinden çıkarken, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış, Ateş biri boynuna 4'ü de vücudunun farklı bölgelerine isabet eden 5 kurşunla hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.
SİNAN ATEŞ HAYATINI KAYBETTİ | VİDEO İZLE
GÖZALTI SAYISI 11 OLDU
Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında cinayetle bağlantılı 11 kişi gözaltına alındı. Olayın yaşandığı bölgedeki tüm kamera görüntüleri detaylı olarak incelenirken, şüphelilerin HTS kayıtları ve olay yerine nasıl geldikleri geriye dönük incelemeye alındı.
TETİKÇİ VE AZMETTİRİCİ ARANIYOR
Soruşturma kapsamında motosikletle olay yerine gelen saldırganlardan motosikleti kullanan isim gözaltına alındı. Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan çalışmalarda Ateş'in ölümüne neden olan silahı kullanan tetikçi ile azmettiricinin isimleri de tespit edildi. Ancak iki şüpheli de olaydan sonra kayıplara karıştı.