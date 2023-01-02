Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı yükseliyor: Motosikleti kullanan yakalandı tetikçi ve azmettirici aranıyor

"ACIMIZA SAYGI DUYSUNLAR"

Sinan Ateş'in sosyal medya hesabından ailesi adına açıklama yapan eşi Ayşe Ateş, siyasi hesaplaşma uyarı yaptı. Ateş yaptığı paylaşımda "Ankara'da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından, uzaktan gelerek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir. Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır." ifadelerini kullandı.

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