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    • Haberler
    • 09.02.2023 09:38
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    • 09.02.2023 09:38
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    Milli oyuncular Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş hayatını kaybetti! Eskişehirli milli voleybolcu Emincan Kocabaş kimdir, kaç yaşındaydı?

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde binlerce vatandaşımızı kaybederken, spor dünyası da ağır kayıplar veriyor.

    takvim.com.tr
    Eskişehirli milli voleybolcu Emincan Kocabaş kimdir, kaç yaşındaydı?

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, bir üzücü haber de Malatya'dan geldi. Bir dönem Ay-Yıldızlı formamızın başarısı için de ter döken iki voleybolcu yaşam savaşını kaybetti. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin voleybolcuları Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, depremde yaşamını yitirdi. Peki, Emincan Kocabaş kimdir? Mehmet Can Ağırbaş kimdir? İşte detaylar...

    İKİ VOLEYBOLCU HAYATINI KAYBETTİ!

    Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin voleybolcuları Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, depremde yaşamını yitirdi. Malatya Kırçuval Hotel'in enkazında kalan milli voleybolcuların cansız bedenlerine ulaşıldı.

    9 YIL GALATASARAY FORMASI GİYDİ

    9 yıl Galatasaray alt yapısında oynayan Mehmet Can Ağırbaş, genç milli takımlarda da forma giymişti. 25 yaşındaki orta oyuncu, 2022-23 sezonunda Gebze Belediyesi'nden Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olmuştu.
        Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
        Haberler Haberler Milli oyuncular Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş hayatını kaybetti! Eskişehirli milli voleybolcu Emincan Kocabaş kimdir, kaç yaşındaydı?
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