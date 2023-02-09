Milli oyuncular Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş hayatını kaybetti! Eskişehirli milli voleybolcu Emincan Kocabaş kimdir, kaç yaşındaydı?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, bir üzücü haber de Malatya'dan geldi. Bir dönem Ay-Yıldızlı formamızın başarısı için de ter döken iki voleybolcu yaşam savaşını kaybetti. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin voleybolcuları Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, depremde yaşamını yitirdi. Peki, Emincan Kocabaş kimdir? Mehmet Can Ağırbaş kimdir? İşte detaylar...