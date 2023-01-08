İşte Sinan Ateş suikastının şeması! Cinayette 17 kişiye farklı görev

30 Aralık'ta Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro ekiplerince yürütülen soruşturmada HTS kayıtları, banka hesapları ve telefon görüşmelerinden tespit edilen 17 isimden Eray Özyağcı dışındaki 16'sı gözaltına alındı.
Hürriyet'in haberine göre dün adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan, azmettiricilikle suçlanan Doğukan Çep ile keşif görevi yapmakla suçlanan Suat Kurt ve 1 kişi tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Bu şüphelilerden cinayette kritik olduğu belirtilenler şöyle:
EN TEPEDE DODO LAKAPLI ÇEP VAR
Doğukan Çep: Suçlamalara göre cinayetin planlayıcısı, azmettiricisi ve aynı zamanda tetikçi ile bağlantı kurup Ankara'ya gönderen kişi. Şu an şemanın en tepesinde olan "Dodo" lakabı kullanan Doğukan Çep'in, cinayet talimatını kimden aldığı, bağlantıları araştırılıyor.
'AMACIMIZ KORKUTMAKTI'
Gözaltına alınırken verdiği ilk ifadesinde, "Sinan Ateş ocak başkanıyken bize sahip çıkmadı. Yargıtay'daki dosyam için yardımcı olmadı. Korkutmak ve gözdağı amaçlı olarak olayı planladık. Öldürme amacımız yoktu" dediği öğrenildi.