İşte Sinan Ateş suikastının şeması! Cinayette 17 kişiye farklı görev

EN TEPEDE DODO LAKAPLI ÇEP VAR

Doğukan Çep: Suçlamalara göre cinayetin planlayıcısı, azmettiricisi ve aynı zamanda tetikçi ile bağlantı kurup Ankara'ya gönderen kişi. Şu an şemanın en tepesinde olan "Dodo" lakabı kullanan Doğukan Çep'in, cinayet talimatını kimden aldığı, bağlantıları araştırılıyor.

17 şüphelinin 14'ünün uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde ticaretinden sabıkalı olmaları dikkat çekti.

'AMACIMIZ KORKUTMAKTI'

Gözaltına alınırken verdiği ilk ifadesinde, "Sinan Ateş ocak başkanıyken bize sahip çıkmadı. Yargıtay'daki dosyam için yardımcı olmadı. Korkutmak ve gözdağı amaçlı olarak olayı planladık. Öldürme amacımız yoktu" dediği öğrenildi.