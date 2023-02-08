Mehmetçik sahada depremzedelerin yardımına koşuyor! Yaralılar İstanbul'a getirildi

10 ili yıkan depremde Mehmetçik sahaya indi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden 9 bin asker bir yandan kurtarma çalışmalarına katılıyor bir yandan da afetzedelere yardım ulaştırıyor. Yaralılar da askeri uçaklarla İstanbul'a getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tüm unsurları ile depremin ilk anından itibaren bölgede arama kurtarma, insani yardım malzemeleri taşıma ve lojistik destek faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden 9 bine yakın Mehmetçik sahada vatandaşın yardımına koşuyor.
DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İÇİN ÇADIR KURMA FAALİYETLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Gelibolu'daki 2'nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı'nda görevli askerler de arama kurtarma faaliyetlerine destek için tüm teçhizatlarıyla birlikte dün sabah bölgeye doğru hareket etti. KKTC'de konuşlu 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli de çalışmalara destek vermek üzere Mersin'e geldi. Kahramanmaraş'ta görev yapan İnsani Yardım Tugayı da bir enkazdan Abdullah Veli adlı genci kurtardı. Hatay'da görevli Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu ise Buse isimli genci enkazdan sağ kurtardı. Olumsuz hava koşullarına rağmen helikopter ve uçaklar da faaliyetlere destek veriyor. Mehmetçik, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bazı bölgelerde depremzede vatandaşlar için çadır kurma faaliyetlerine de aralıksız katılıyor.
YARALILAR BÖLGE DIŞINDAKİ HASTANELERE NAKLEDİLDİ
Yaralanan çok sayıda vatandaş 38 helikopter, 8 gemi, 50 nakliye uçağı ile bölge dışındaki hastanelere nakledildi. Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Hastanesi bahçesine seyyar hastane kuruldu. Şakirpaşa ve İncirlik'e inen yabancı ekip ve malzemelerinin intikalini de TSK sağlıyor. Bölgedeki birliklerden de vatandaşlara sıcak yemek ikram edilmeye başlandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada ise: "1536 AFAD, 893'ü Polis Arama Kurtarma (PAK) olmak üzere 6 bin 183 polis, 296 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 216 Jandarma Özel Harekât (JÖAK), 17 bin Jandarma Personeli, 527 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7510 Gönüllü, 5219 Güvenlik Korucusu olmak üzere toplam 38 bin 487 personel görevlendirilmiştir. Çalışmalara destek olunması için çevre il ve ilçelerden 31 vali ve 61 kaymakam görevlendirilmesi yapılmıştır." şeklinde açıklama yapıldı.