Mehmetçik sahada depremzedelerin yardımına koşuyor! Yaralılar İstanbul'a getirildi

10 ili yıkan depremde Mehmetçik sahaya indi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden 9 bin asker bir yandan kurtarma çalışmalarına katılıyor bir yandan da afetzedelere yardım ulaştırıyor. Yaralılar da askeri uçaklarla İstanbul'a getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tüm unsurları ile depremin ilk anından itibaren bölgede arama kurtarma, insani yardım malzemeleri taşıma ve lojistik destek faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden 9 bine yakın Mehmetçik sahada vatandaşın yardımına koşuyor.