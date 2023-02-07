Vav TV İzle
Haberler Yaşam Yüzyılın felaketinde ikinci gün: Enkazdan 2 kadın sağ çıkarıldı Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı | Kahramanmaraş depremi Hatay

Yüzyılın felaketinde ikinci gün: Enkazdan 2 kadın sağ çıkarıldı Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı | Kahramanmaraş depremi Hatay

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremina rdından bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin ikinci gününde Hatay Antakya'da yıkılan binaların enkazından yaklaşık 30 saat sonra 2 kadın yaralı olarak kurtarılırken, çalışmalarda görev alan Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı. İşte o kareler...

takvim.com.tr
07.02.2023 16:36 - Son Güncelleme: 07.02.2023 16:47
Yüzyılın felaketinde ikinci gün: Enkazdan 2 kadın sağ çıkarıldı Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı | Kahramanmaraş depremi Hatay

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Antakya'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüzyılın felaketinde ikinci gün: Enkazdan 2 kadın sağ çıkarıldı Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı | Kahramanmaraş depremi Hatay

Atatürk Caddesi'nde bir binanın enkazında AFAD koordinesinde İHH ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, enkaz altında kalanlar olduğunu tespit etti.

Yüzyılın felaketinde ikinci gün: Enkazdan 2 kadın sağ çıkarıldı Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı | Kahramanmaraş depremi Hatay

Ekiplerce yapılan çalışmada enkazdan saat 10.00 sıralarında Hatice Akgöl (85) yaralı çıkarıldı. Akgöl'ün eşinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Yüzyılın felaketinde ikinci gün: Enkazdan 2 kadın sağ çıkarıldı Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı | Kahramanmaraş depremi Hatay

Asi Nehri yakınında bulunan Cebrail Mahallesi'nde de bir binanın enkazında ekiplerce gerçekleştirilen çalışmada, ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralı kurtarıldı.

Yüzyılın felaketinde ikinci gün: Enkazdan 2 kadın sağ çıkarıldı Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı | Kahramanmaraş depremi Hatay

Kadını enkazdan çıkaran komandonun gözyaşlarını tutamadığı gözlendi

SON DAKİKA