Yüzyılın felaketinde ikinci gün: Enkazdan 2 kadın sağ çıkarıldı Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı | Kahramanmaraş depremi Hatay
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremina rdından bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin ikinci gününde Hatay Antakya'da yıkılan binaların enkazından yaklaşık 30 saat sonra 2 kadın yaralı olarak kurtarılırken, çalışmalarda görev alan Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı. İşte o kareler...
07.02.2023 16:36 - Son Güncelleme: 07.02.2023 16:47
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Antakya'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.