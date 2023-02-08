Dünyaca ünlü uzmanlar yüzyılın felaketini değerlendirdi: En kötü senaryo gerçekleşti! Korkutan İstanbul uyarısı

Carlo Doglioni, "Sahip olduğumuz tahminlerimizden biliyoruz ki fay en az 150 kilometre boyunca, hatta 3 metreden fazla bir yer değiştirmeyle aktif hale geldi. Her şey birkaç on saniye içinde oldu ve bu 7.8-7.9 büyüklüğünde bir deprem" yanıtını verdi.