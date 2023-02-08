Dünyaca ünlü uzmanlar yüzyılın felaketini değerlendirdi: En kötü senaryo gerçekleşti! Korkutan İstanbul uyarısı

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, dünyaca ünlü deprem uzmanları Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma neden olan depremi, son yıllarda meydana gelen en ölümcül depremlerden biri olarak nitelendirdi.
Ayrıca depremin, fay hattında 100 kilometreden fazla yırtılmaya yol açmış olabileceği tahmin ediliyor. Dünya genelindeki ölçümler, Türkiye'deki depremin oldukça şiddetli sarsıntılar arasında yer aldığını gösteriyor.
250 KAT DAHA FAZLA
İngiltere'deki University College London Risk ve Afet Azaltma Enstitüsü Başkanı Joanna Faure Walker'a göre, 2016'da İtalya'yı vuran 6.2 büyüklüğündeki depremle karşılaştırıldığında, Türkiye depremi 250 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.
Sismologlar, Doğu Anadolu Fay hattını bir 'çarpma- kayma' fay hattı olarak tanımlıyor. İngiliz gezegen yerbilimci David Rothery ise, "Yer yüzeyine yakın bir sarsıntı, kaynağında aynı büyüklükte olan daha derin bir depremden daha şiddetli olur" dedi.