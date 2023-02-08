Başkan Erdoğan'dan "Deprem bölgesine asker gitmedi" yalanını yayan müfterilere: Haysiyetsiz, namussuz, şerefsizlerin ağzına meze yapmayız

Türkiye, 6 Şubat 2023'te kara bir sabaha uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7'lik deprem peşisıra gerçekleşen 7,6'lık Elbistan depremi 10 ilde büyük yıkıma sebebiyet verdi.
Tespitlere göre 6 binden fazla bina yıkıldı. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Devlet, yüzyılın felaketi olan ve yakın tarihin en yıkıcı kara depremi olarak tescillenen deprem sonrası tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahaya indi. Afetin yaşandığı illere Bakanlar görevlendirildi, Başkan Erdoğan bizzat bölgelere giderek incelemelerde bulundu.
Erdoğan'ın ilk durağı Kahramanmaraş oldu. Burada depremzedelerle bir araya gelen Başkan sonrasında Hatay'a geçti.
Devletin tüm imkanlarını seferber ederek afet bölgesine yönlendirdiklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz" açıklamasını yaptı.
Erdoğan, afet bölgesinden siyaset devşirip kara propaganda yürüten muhalefete ve kirli propaganda aygıtlarına da sert sözlerle yüklendi.
"MAKAMIN SORUMLULUĞU OLMASA DAHA FARKLI KONUŞURUM"
Dönemin birlik, beraberlik ve dayanışma dönemi olduğunun altını çizen Erdoğan, "Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna, çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazzedemiyorum, bunun yanında üzerimde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum" şeklinde konuştu.
Deprem bölgesinde askerin gelmediğini öne sürenlere tepki gösteren Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"HAYSİYETSİZ, NAMUSSUZ, ŞEREFSİZLERİN AĞZINA ASKERİMİZİ MEZE YAPMAYIZ"
Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili olarak da bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak Hatay'da biz asker göremedik, biz jandarma göremedik, polis göremedik gibi yalan yanlış iftira atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, jandarmamız, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Şu an itibarıyla sağlık çalışanlarında da yine 9 bin 179 personel burada akredite ve çalışıyor.