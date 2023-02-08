Başkan Erdoğan'dan "Deprem bölgesine asker gitmedi" yalanını yayan müfterilere: Haysiyetsiz, namussuz, şerefsizlerin ağzına meze yapmayız





Deprem bölgesinde askerin gelmediğini öne sürenlere tepki gösteren Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"HAYSİYETSİZ, NAMUSSUZ, ŞEREFSİZLERİN AĞZINA ASKERİMİZİ MEZE YAPMAYIZ"

Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili olarak da bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak Hatay'da biz asker göremedik, biz jandarma göremedik, polis göremedik gibi yalan yanlış iftira atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, jandarmamız, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Şu an itibarıyla sağlık çalışanlarında da yine 9 bin 179 personel burada akredite ve çalışıyor.