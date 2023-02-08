Yüzyılın felaketi sonrası peş peşe umut dolu haberler canlı yayında A Haber'de! Depremden sağ kurtuldular

MUCİZENİN ADI MASAL BEBEK 56 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Adana, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerde de yoğun şekilde hissedilen deprem sonrasında enkaz altında kalanlar kurtarılmaya devam ediyor. Enkazın altından Masal bebek sağ olarak kurtuldu. 56. saatte enkaz altından kurtarılan Masal bebeğin kurtarılma anları saniye saniye kaydedildi.