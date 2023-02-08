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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 08.02.2023 19:16
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    • 08.02.2023 19:16
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    Yüzyılın felaketi sonrası peş peşe umut dolu haberler canlı yayında A Haber'de! Depremden sağ kurtuldular

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlayan arama-kurtarma çalışmalarında saatler ilerledikçe yüzleri güldüren haberler geliyor. A Haber ekipleri deprem bölgesinden gelen haberleri canlı yayında Türkiye ve dünya ile paylaşıyor. İşte yüzyılın depreminden anbean yaşananlar.

    takvim.com.tr
    Canlı yayında mucize kurtuluş!

    7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili yıktı. Arama kurtarma çalışmalarında gözyaşları sel olup aktı. A Haber ekipleri, felaketin yaşandığı dakikadan bu yana kritik noktalardan vatandaşlara bilgi aktarmayı sürdürüyor.

    ADIYAMAN'DA 59 SAAT SONRA SELAHATTİN KAYA ENKAZDAN ÇIKARILDI
    Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Menekşe Apartmanı enkazından seslerin gelmesi üzerine ekipler harekete geçti.

    Yürütülen çalışmalar sonrası 36 yaşındaki Selahattin Kaya, depremden 59 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

    DUYGU DOLU ANLAR: VAY BENİM OĞLUM GELDİ
    Hatay İskenderun'da yıkılan 5 katlı Merve Apartmanı'nın enkazındaki 16 yaşındaki çocuk, 56 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

    Duygu dolu anlar yalanırken Anne, "Vay benim oğlum geldi" diyerek evladına sarıldı.

    BABA VE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI
    Giresun'dan depremin vurduğu Malatya'ya giden İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Turgut Temelli Caddesi'nde çöken binada arama- kurtarma çalışmalarına katıldı.

    Enkazdan gelen sesler üzerine ortam dinlemesi yapıldı. Ekiplerin çalışması sonucu 6 yaşındaki Hakan adlı çocuk ile babası ve ağabeyi, 30 saati aşkın süre kaldıkları enkazdan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan baba ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Çalışmalarda küçük çocuğun kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        MUCİZENİN ADI MASAL BEBEK 56 SAAT SONRA KURTARILDI
        Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Adana, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerde de yoğun şekilde hissedilen deprem sonrasında enkaz altında kalanlar kurtarılmaya devam ediyor. Enkazın altından Masal bebek sağ olarak kurtuldu. 56. saatte enkaz altından kurtarılan Masal bebeğin kurtarılma anları saniye saniye kaydedildi.

        Canlı yayındaki görüntüler herkesi duygulandırdı. Enkaz altında annesi Masal'ı emzirerek hayatta tuttuğu öğrenildi.

        Birçok enkazdan uzun saatlerdir haber alınamayan vatandaşların, sevinçli haberleri geldi.

        Diyarbakır'da 55. saatte bir kadın enkaz altından çıkarıldı. Depremin 3. gününde gelen seviçnli haber çevredekileri sevinç gözyaşlarına boğdu.

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        Haberler Güncel Yüzyılın felaketi sonrası peş peşe umut dolu haberler canlı yayında A Haber'de! Depremden sağ kurtuldular
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