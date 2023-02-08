Yüzyılın felaketi sonrası peş peşe umut dolu haberler canlı yayında A Haber'de! Depremden sağ kurtuldular

7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili yıktı. Arama kurtarma çalışmalarında gözyaşları sel olup aktı. A Haber ekipleri, felaketin yaşandığı dakikadan bu yana kritik noktalardan vatandaşlara bilgi aktarmayı sürdürüyor.
ADIYAMAN'DA 59 SAAT SONRA SELAHATTİN KAYA ENKAZDAN ÇIKARILDI
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Menekşe Apartmanı enkazından seslerin gelmesi üzerine ekipler harekete geçti.
Yürütülen çalışmalar sonrası 36 yaşındaki Selahattin Kaya, depremden 59 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
DUYGU DOLU ANLAR: VAY BENİM OĞLUM GELDİ
Hatay İskenderun'da yıkılan 5 katlı Merve Apartmanı'nın enkazındaki 16 yaşındaki çocuk, 56 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
Duygu dolu anlar yalanırken Anne, "Vay benim oğlum geldi" diyerek evladına sarıldı.
BABA VE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI
Giresun'dan depremin vurduğu Malatya'ya giden İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Turgut Temelli Caddesi'nde çöken binada arama- kurtarma çalışmalarına katıldı.
Enkazdan gelen sesler üzerine ortam dinlemesi yapıldı. Ekiplerin çalışması sonucu 6 yaşındaki Hakan adlı çocuk ile babası ve ağabeyi, 30 saati aşkın süre kaldıkları enkazdan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan baba ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.