Deprem bölgesine yardım seferberliği! Baykar, DİTİB, Devlet Bahçeli...

Afetzedeler için banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabileceği belirtilen açıklamada, kuruma ait bağış hesapları paylaşıldı.

Bağış hesaplarına, AFAD'ın, "https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2" internet sitesinden de ulaşılabilecek.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'DEN 1 MİLYONLUK YARDIM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunarak AFAD'a 1 milyonluk yardım yaptığını açıkladı.

Bahçeli, "Ayrıca şahsım adına depremle mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum." dedi.

DİTİB'İN DEPREM DOLAYISIYLA ALMANYA'DA TOPLADIĞI YARDIM BİR GÜNDE 3,5 MİLYON AVROYU AŞTI

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için Almanya genelinde düzenlediği yardım kampanyasında bir günde yapılan yardım miktarının 3,5 milyon avroyu aştığını açıkladı.