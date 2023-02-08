Aliyev, depremlerde yaralananları Azerbaycan'da tedavi etmeye hazır olduklarını söyledi: "Hastaneler tedaviye hazır"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Burada açılan taziye defterini imzalayan Aliyev, Büyükelçi Cahit Bağcı'ya taziyeleri iletti.
Aliyev, Türkiye'de meydana gelen depremlerin çok büyük bela ve facia olduğunu belirterek Azerbaycan olarak her zamanki gibi Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.
Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını söyleyen Aliyev, "Bu acı trajedinin sonuçlarının bir nebze de olsa ortadan kalkmasına yardımcı olabildiysek, bunu kendimiz için bir onur sayıyoruz. Türkiye de iyi günde de zor günde de her zaman yanımızda olmuştur." dedi.
Aliyev, Türkiye'de meydana gelen depremlerin kendilerini çok sarstığını ve her bir Azerbaycanlının manevi acı çekmesine neden olduğunu belirterek "Kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı'nı telefonla arayıp taziyelerimi ilettiğimde tüm varlığımızla yanınızda olduğumuzu söyledim." diye konuştu.