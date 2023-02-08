Aliyev, depremlerde yaralananları Azerbaycan'da tedavi etmeye hazır olduklarını söyledi: "Hastaneler tedaviye hazır"

Özel şirketlerin de Türkiye'ye yardım için harekete geçtiğini söyleyen Aliyev, "Talimatımla bizim en büyük şirketimiz olan SOCAR da destek vermeye başladı. SOCAR'ın Türkiye'de geniş faaliyet alanı ve büyük olanakları var. Bu şirket aynı zamanda bir Türkiye şirketidir ve elindeki tüm olanaklarla yardım edecektir. Diğer devlet kurumlarımız da kendi bünyelerinde insani yardım organizasyonları yapıyor ve biz bunu takdir ediyoruz. Tüm Azerbaycan halkı bugün kardeş Türk halkının yanındadır." diye konuştu.

Aliyev, yardımların tek merkezden yönetileceği hususunda talimat verdiğini bildirerek "Ayrıca hastanelerimiz yaralı kardeşlerimizin tedavisi için her türlü şartlara sahiptir. Bakü'de ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dahil diğer şehirlerde şimdiden yataklar tahsis edildi ve gerekirse hasta getirmeye hazırız." bilgisini paylaştı.

"BU ZORLU SINAV, TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ TÜM DÜNYAYA BİR KEZ DAHA GÖSTERECEKTİR"

Gönüllülerden oluşan bir grubun da yardım için Türkiye'ye hareket ettiğini belirten Aliyev, şunları söyledi:

"Eminim ki Türkiye bu acı imtihandan onurla çıkacak ve üstesinden gelecektir. Ama bu inanılmaz derecede büyük bir facia. Kurtarılan her hayat bize sanki dünyaları veriyor. Türk, Azerbaycanlı ve diğer ülkelerden gelen kurtarma ekipleri harika iş çıkarıyor. Tabii burada asıl yük ve manevi yük Türk hükümetine düşüyor. Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı hemen tüm talimatları verdi ve tüm bakanları afet bölgelerine gönderdi. Güçlü ve kudretli Türkiye devletinin bu zorluğun da üstesinden geleceğinden eminim. Daha sonra yapılacak imar ve ihya çalışmalarına biz de katılmaya hazırız. Yani Türkiye ile Azerbaycan artık tek yumruk, tek yürek ve tek candır. Biz böyle görüyoruz, Türkiye ve Azerbaycan vatandaşları da böyle görüyor. Bu zor günlerde Türkiye'nin yanında olmak bizim için büyük bir onur.

Kimse doğal afetlerden sigortalanmış değil. Ancak Türk devletinin faal ve esnek adımları, Türk hükümeti için asıl konunun insan faktörü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Aynı zamanda bu zorlu sınav, Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterecektir. Bu, kardeş halkımızı sarsmayacak, Türk devletinin iradesini etkilemeyecektir. Türk devleti güçlü bir devlettir ve bu felaketle mücadelede gücünü ortaya koyuyor."