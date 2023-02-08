Türkiye seferberliği! Dünyanın dört bir yanından afet bölgesine geliyorlar
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları ve yardım faaliyetleri için uluslarası destek mesajları peş peşe geldi. İlk olarak Azerbaycan'dan ardından da birçok ülkeden ekipler Türkiye'ye geldi. Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle çalışmalara başladı. Arama-kurtarma ekibini bizzat uğurlayan Başbakan Chen Chien-jen, "21 Eylül 1999 depreminde Tayvan'ın yardımına ilk koşan Türkiye oldu. Şimdi Türkiye'ye karşılığını vermek için fırsatımız var." dedi.
08.02.2023 10:45 - Son Güncelleme: 08.02.2023 10:45
9 saat arayla Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından destek için gelen Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle çalışmalara başladı.
Tayvan, 1999'da yaşanan 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından yardım gönderen Türkiye'yi unutmadı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye Tayvan'dan ekip gönderildi.