Havada deprem seferberliği! SunExpress, deprem bölgesi kalkış ve varışlı uçuşlarını ücretsiz yaptı!

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve yüzyılık felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası bir uçak firması daha seferberliğe katıldı. SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, deprem bölgesindeki iller için uçuşlarını ücretsiz hale getirdi.
SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak amacıyla resmi kurumlarla koordineli olarak düzenlediği özel uçuşları da sürdürüyor.
Şimdiye dek 42 özel uçuş gerçekleştirerek arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye taşıyan SunExpress, bu özel uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen vatandaşların tahliyesini gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda, 3 bin 500'den fazla vatandaşın bölgeden tahliyesi sağlandı.
BİLET DEĞİŞİKLİĞİ VE İPTAL HAKKI GENİŞLETİLDİ, BAGAJ HAKKI YÜKSELTİLDİ
Verilen bilgiye göre, şirket, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla ücretsiz yurt içi kargo hizmeti vermeye devam ediyor.