Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.02.2023 16:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2023 16:55
    ABONE OL

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden depremzedelere E-Devlet'ten güvenli bağış hizmeti!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 çifte depremin ardından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkanı sağladı. Türk Kızılay’a kan bağışı yapmak isteyenler, e-Devlet Kapısı aracılığıyla en yakın kan bağışı merkezini görebilecek ve Bağışlarını E-Devlet üzerinden yapabilecek.

    AJANSLAR

    Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte depremlerde adeta sarsıldı. Meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar da her türlü imkanlarını kullanarak depremzedelere yardımcı olamaya çalışıyor. Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları da yapılacak yardımları organize edecek çalışmalarını hızla yürütüyor.

    İKİ YENİ HİZMET

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen vatandaşlara güvenli bir yöntem sunmak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iki yeni dijital hizmet geliştirdi.

    EN YAKIN KIZILAY KAN BAĞIŞ MERKEZİNE YOL TARİFİ ALINABİLECEK

    Yürütülen hizmetlerden ilki, depremden zarar gören vatandaşlara kan vermek isteyenlere yardımcı olacak. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Türk Kızılay'ın e-Devlet Kapısı'ndaki "En Yakın Kan Bağış Merkezi" hizmeti ile en yakın noktada bulunan Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne ait adres, telefon ve çalışma saati bilgilerini harita üzerinden görüntülenebilecek. Vsysndaşalr harita üzerinden seçilen kan bağış noktasına yol tarifi de alınabilecek.

    KREDİ KARTIYLA BAĞIŞ İMKANI SAĞLANABİLECEK

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin depremzedelere yönelik ikinci hizmeti ise nakdi bağışları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyor. E-Devlet Kapısı'nda AFAD ve Türk Kızılay tarafından yürütülen bağış kampanyalarına yönelik dijital hizmetleri erişime açıldı.

    ÜÇ BOYUTLU GÜVENLİK SİSTEMİ HİZMETE GİRECEK

    AFAD'a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı "Deprem Bağış Kampanyası" hizmeti ile vatandaşlar, kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bu hizmetten yararlanabilecek. e-Devlet Kapısı, bağış yapmak isteyenlere, ödeme aşamasında üç boyutlu güvenlik sistemi (3D Secure) koruması da sağlayacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Allah devletimizden razı olsun
    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden depremzedelere E-Devlet'ten güvenli bağış hizmeti!
        SON DAKİKA