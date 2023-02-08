Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden depremzedelere E-Devlet'ten güvenli bağış hizmeti!

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte depremlerde adeta sarsıldı. Meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar da her türlü imkanlarını kullanarak depremzedelere yardımcı olamaya çalışıyor. Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları da yapılacak yardımları organize edecek çalışmalarını hızla yürütüyor.

İKİ YENİ HİZMET

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen vatandaşlara güvenli bir yöntem sunmak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iki yeni dijital hizmet geliştirdi.

EN YAKIN KIZILAY KAN BAĞIŞ MERKEZİNE YOL TARİFİ ALINABİLECEK

Yürütülen hizmetlerden ilki, depremden zarar gören vatandaşlara kan vermek isteyenlere yardımcı olacak. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Türk Kızılay'ın e-Devlet Kapısı'ndaki "En Yakın Kan Bağış Merkezi" hizmeti ile en yakın noktada bulunan Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne ait adres, telefon ve çalışma saati bilgilerini harita üzerinden görüntülenebilecek. Vsysndaşalr harita üzerinden seçilen kan bağış noktasına yol tarifi de alınabilecek.

KREDİ KARTIYLA BAĞIŞ İMKANI SAĞLANABİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin depremzedelere yönelik ikinci hizmeti ise nakdi bağışları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyor. E-Devlet Kapısı'nda AFAD ve Türk Kızılay tarafından yürütülen bağış kampanyalarına yönelik dijital hizmetleri erişime açıldı.

ÜÇ BOYUTLU GÜVENLİK SİSTEMİ HİZMETE GİRECEK

AFAD'a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı "Deprem Bağış Kampanyası" hizmeti ile vatandaşlar, kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bu hizmetten yararlanabilecek. e-Devlet Kapısı, bağış yapmak isteyenlere, ödeme aşamasında üç boyutlu güvenlik sistemi (3D Secure) koruması da sağlayacak.