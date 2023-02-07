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    • Güncel
    • 07.02.2023 14:52
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    • 07.02.2023 14:52
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    THY'den deprem bölgesinden yapılacak uçuşlarda rezervasyon uyarısı

    Türk Hava Yolları, gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin intikali için deprem bölgesine düzenlenen uçuşların ardından yapılan dönüş uçuşlarının da vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu. Duyuruda, ancak bu uçuşları kullanmak isteyenlerin THY'nin mobil uygulaması ya da internet sitesi üzerinden rezervasyon yapmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

    AJANSLAR
    THY’den rezervasyon uyarısı

    Türk Hava Yolları deprem bölgesinden yapılan dönüş uçuşlarında koordinasyonun sağlanması için vatandaşların rezervasyon yapmalarının zorunlu olduğunu duyurdu.

    TEK YÖN VERGİLER DAHİL 100 TL
    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya paylaşımında, deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonların sürdürüldüğünü bildirdi.

    Üstün şu değerlendirmede bulundu:
    "Şimdiye kadar 80 uçuş gerçekleştirdik. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ noktalarına ek olarak Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. İlgili uçuşlarda yolcu düzeninin sağlanması için rezervasyonunuzu mobil uygulamamız ve internet sitemiz üzerinden uluşturabilirsiniz. Havalimanlarına rezervasyon olmadan gelinmemesi gerekmektedir. Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş çıkışlı direkt uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitliyoruz."

    850 TON İNSANİ YARDIM
    Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından harekete geçen Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesine 13 kargo uçuşuyla 850 ton insani yardımı bölgeye ulaştırdı.

        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

        Üstün, "Deprem bölgelerine insanı yardım malzemeleri ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. 13 kargo uçağıyla gerçekleştirdiğimiz uçuşlarımızda 850 ton insani yardım ve teçhizatı deprem bölgesine sevk ettik. 89 insani yardım seferlerimiz ile 12839 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibini deprem bölgesine ulaştırdık" paylaşımında bulundu.

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