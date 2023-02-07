THY'den deprem bölgesinden yapılacak uçuşlarda rezervasyon uyarısı

Türk Hava Yolları deprem bölgesinden yapılan dönüş uçuşlarında koordinasyonun sağlanması için vatandaşların rezervasyon yapmalarının zorunlu olduğunu duyurdu.
TEK YÖN VERGİLER DAHİL 100 TL
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya paylaşımında, deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonların sürdürüldüğünü bildirdi.
Üstün şu değerlendirmede bulundu:
"Şimdiye kadar 80 uçuş gerçekleştirdik. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ noktalarına ek olarak Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. İlgili uçuşlarda yolcu düzeninin sağlanması için rezervasyonunuzu mobil uygulamamız ve internet sitemiz üzerinden uluşturabilirsiniz. Havalimanlarına rezervasyon olmadan gelinmemesi gerekmektedir. Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş çıkışlı direkt uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitliyoruz."
850 TON İNSANİ YARDIM
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından harekete geçen Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesine 13 kargo uçuşuyla 850 ton insani yardımı bölgeye ulaştırdı.