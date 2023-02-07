THY'den deprem bölgesinden yapılacak uçuşlarda rezervasyon uyarısı

Üstün şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdiye kadar 80 uçuş gerçekleştirdik. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ noktalarına ek olarak Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. İlgili uçuşlarda yolcu düzeninin sağlanması için rezervasyonunuzu mobil uygulamamız ve internet sitemiz üzerinden uluşturabilirsiniz. Havalimanlarına rezervasyon olmadan gelinmemesi gerekmektedir. Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş çıkışlı direkt uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitliyoruz."