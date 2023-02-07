Kahramanmaraş’ta çadır kentler kuruluyor

Enkaz altında kalanlar için herkes seferber oldu, kurtarılan yaralılar ise hastanelere kaldırıldı. AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin de dahil olduğu çalışmalar, dünden bu yana aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalara ayrıca Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, askerler ve çevik kuvvet polisleri katıldı. Halkın da destek verdiği çalışmalar titizlikle yürütülüyor.