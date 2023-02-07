Kahramanmaraş’ta çadır kentler kuruluyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, bölge illerini vurdu. Kahramanmaraş merkezde yüzlerce bina yıkıldı, binlerce binada da büyük hasar oluştu.
Enkaz altında kalanlar için herkes seferber oldu, kurtarılan yaralılar ise hastanelere kaldırıldı. AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin de dahil olduğu çalışmalar, dünden bu yana aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalara ayrıca Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, askerler ve çevik kuvvet polisleri katıldı. Halkın da destek verdiği çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
Ekiplerin yoğun çaba harcadığı kentte, depremzedeler de enkaz altında kalan yakınlarından gelecek iyi haberi bekliyor. Depremzedeler, enkazların çevresinde ateş yakarak bekleyişini sürdürüyor. Eşini, çocuğunu ya da anne- babasını bekleyen depremzedeler, çok fazla yıkım olduğunu ve enkaz altındakilerin kurtarılması için daha fazla ekibe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Depremzedeler, gözyaşları içinde dua ederek yakınlarının kurtarılmasını istediklerini anlattı.