Çeşme’den İskenderun’a yardım gemisi kalkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım malzemeleri ve iş makineleri taşıyan gemi, Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru hareket edecek.

İzmir'den deprem bölgesine yapılan destek ve yardımlar kapsamda çeşitli kurumlarca organize edilen iş makineleri, inşaat malzemeleri, yakıt tankerleri, konteyner, gıda ve sağlık malzemelerini taşıyan araçlar Çeşme Ulusoy Limanı'na getirildi.

Araçlar görevlilerce "Ulusoy 5 Ro-Ro" gemisine yükleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından geminin bu akşam İskenderun Limanı'na doğru hareket etmesi bekleniyor.

GEMİ İSKENDERUN'A 40 SAATTE ULAŞACAK

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, AA muhabirine, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Türk insanının kötü zamanlarda birlikte hareket edebildiğini vurgulayan Öztürk, şöyle dedi: "Bu konuda zaten yardım malzemelerinin hava ve kara yoluyla gitmesiyle ilgili bütün çalışmalar AFAD gözetiminde gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda kara yollarındaki sıkıntıları da elimine etmek amacıyla deniz yolunun da kullanılması konusunda çalışmalar yapıldı. Öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü bu gemiyi ayarladı. Bu gemi Ulusoy firmasına ait ve Ro-Ro gemisi. İş makinaları ve jeneratörlerin deprem bölgesine gitmesi konusunda oldukça hızlı hareket edecek. 40 saatte İskenderun Limanı'na varacak. Bunun yanı sıra tabi başka malzemeler de var. Onları da arkadaşlarımız yine görevlileri tarafından gerekli paketleme işlemleri yapıldıktan sonra İskenderun'a doğru yola çıkacaklar. Burada önemli olan şey şu, mümkün olduğunca hızlı gitmesi gerekiyor. Bütün çabamız da bu."