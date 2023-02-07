Ticaret Bakanlığı'ndan depremi fırsat bilen vicdansızlarla ilgili flaş açıklama: "En ağır idari yaptırım cezaları uygulanacak!"

Ticaret Bakanlığı, deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik ülke genelinde denetim başlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için devlet kurumları başta olmak üzere herkesin canla başla çalıştığı belirtilerek, "Öte yandan bu üzücü hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Ayrıca elektronik ticaret pazar yerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapılmıştır."
"EN AĞIR İDARİ YAPTIRIM CEZALARININ UYGULANACAĞINDAN HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN ŞÜPHESİ OLMASIN"
"Bu kapsamda, yaşadığımız bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" denildi.
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SONRASI PES DEDİRTEN VİCDANSIZLIK!
Türkiye son bir asrın en büyük deprem felaketini yaşıyor. 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7,6'lık iki büyük depremde 1498 kişi hayatını kaybetti, 7 binden fazla kişi yaralandı ve 2 binden fazla bina yıkıldı.
Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu günde deprem bölgesinde adeta can pazarı yaşanıyor. Türkiye büyük bir seferberlik içinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şiddetli artçı depremlerin sürdüğü bölgede vatandaşların binalara girmemesi isteniyor.
DEPREM SABAHI KİRAYA 500 TL ZAM
Yaşanan büyük depremi fırsata çevirmek isteyenler ise fiyat güncelleme derdine düştü.
Daha önce İzmir ve Elazığ depremlerinde de yaşanılan kira fırsatçılığı bu büyük depremde de yaşandı. Depremden etkilenen Malatya'daki bir ev sahibinin 6 Şubat' sabahı fiyat güncellemesi yaparak 500 TL zam yapması pes dedirtti.
BATTANİYE FİYATLARINA YÜZDE 150 ZAM YAPTILAR
Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesi için en öncelikli ihtiyaçlardan biri battaniye. Battaniye alarak bölgeye yardım göndermek isteyenlerin olması fırsatçıların gözünü döndürdü.