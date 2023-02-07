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    • Güncel
    • 07.02.2023 12:31
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    • 07.02.2023 12:45
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    Ticaret Bakanlığı'ndan depremi fırsat bilen vicdansızlarla ilgili flaş açıklama: "En ağır idari yaptırım cezaları uygulanacak!"

    Son dakika haberi! Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden olan battaniye fiyatlarına yüzde 150 zam yapıldığı ortaya çıkmıştı. Ticaret Bakanlığı, yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili denetimlerin başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın." denildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    En ağır idari yaptırım cezaları uygulanacak!

    Ticaret Bakanlığı, deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik ülke genelinde denetim başlatıldığını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için devlet kurumları başta olmak üzere herkesin canla başla çalıştığı belirtilerek, "Öte yandan bu üzücü hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Ayrıca elektronik ticaret pazar yerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapılmıştır."

    "EN AĞIR İDARİ YAPTIRIM CEZALARININ UYGULANACAĞINDAN HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN ŞÜPHESİ OLMASIN"
    "Bu kapsamda, yaşadığımız bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" denildi.

    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SONRASI PES DEDİRTEN VİCDANSIZLIK!
    Türkiye son bir asrın en büyük deprem felaketini yaşıyor. 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7,6'lık iki büyük depremde 1498 kişi hayatını kaybetti, 7 binden fazla kişi yaralandı ve 2 binden fazla bina yıkıldı.

    Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu günde deprem bölgesinde adeta can pazarı yaşanıyor. Türkiye büyük bir seferberlik içinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şiddetli artçı depremlerin sürdüğü bölgede vatandaşların binalara girmemesi isteniyor.

    DEPREM SABAHI KİRAYA 500 TL ZAM
    Yaşanan büyük depremi fırsata çevirmek isteyenler ise fiyat güncelleme derdine düştü.

    Daha önce İzmir ve Elazığ depremlerinde de yaşanılan kira fırsatçılığı bu büyük depremde de yaşandı. Depremden etkilenen Malatya'daki bir ev sahibinin 6 Şubat' sabahı fiyat güncellemesi yaparak 500 TL zam yapması pes dedirtti.

    BATTANİYE FİYATLARINA YÜZDE 150 ZAM YAPTILAR
    Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesi için en öncelikli ihtiyaçlardan biri battaniye. Battaniye alarak bölgeye yardım göndermek isteyenlerin olması fırsatçıların gözünü döndürdü.



        Battaniye fiyatlarında fırsatçılık yapıldığı söyleyen Gazeteci Hande Fırat sosyal medya hesabından "Sabah battaniyeleri 100 e satan bazı fırsatçılar şimdi 250 ye çıkarmak nasıl bir vicdan! Ayıptır ayıp" açıklamasında bulundu.

        Bazı fırsatçıların da deprem sonrası deprem çantası fiyatlarını fahiş seviyelere çektiği görüldü.

        SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
        06/02/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremi fırsat bilen, AŞTİ de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere bir çok eşyanın fiyatlarının ilgili satıcılar tarafından fahiş oranda artırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine fiyatları etkileme, mal veya hizmet satımından kaçınma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir.

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        Haberler Güncel Ticaret Bakanlığı'ndan depremi fırsat bilen vicdansızlarla ilgili flaş açıklama: "En ağır idari yaptırım cezaları uygulanacak!"
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