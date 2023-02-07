Ticaret Bakanlığı'ndan depremi fırsat bilen vicdansızlarla ilgili flaş açıklama: "En ağır idari yaptırım cezaları uygulanacak!"

"EN AĞIR İDARİ YAPTIRIM CEZALARININ UYGULANACAĞINDAN HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN ŞÜPHESİ OLMASIN"

"Bu kapsamda, yaşadığımız bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" denildi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SONRASI PES DEDİRTEN VİCDANSIZLIK!

Türkiye son bir asrın en büyük deprem felaketini yaşıyor. 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7,6'lık iki büyük depremde 1498 kişi hayatını kaybetti, 7 binden fazla kişi yaralandı ve 2 binden fazla bina yıkıldı.

Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu günde deprem bölgesinde adeta can pazarı yaşanıyor. Türkiye büyük bir seferberlik içinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şiddetli artçı depremlerin sürdüğü bölgede vatandaşların binalara girmemesi isteniyor.