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    • Güncel
    • 07.02.2023 16:33
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    • 07.02.2023 16:51
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    Başkan Erdoğan talimatı verdi! 2 Cumhurbaşkanlığı uçağı arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edildi

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından devlet tüm kurumlarıyla teyazkkuza geçti. AFAD ve güvenlik güçleri arama-kurtarma çalışmalarına hızla başladı. Bölgeye giden bakanlar çalışmaların koordinesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için sahadalar. Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla da Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, arama-kurtarma ve sağlık görevlilerinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi. Uçaklar afet bölgesine sağlık ekipleri ve yardım malzemeleri taşıyacak.

    AJANSLAR
    2 Cumhurbaşkanlığı uçağı afet bölgesine gidiyor!

    Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde görev yapacak sağlık ve arama kurtarma ekiplerine tahsis edildi.

    SAĞLIK EKİPLERİ UÇAKTA!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesinde görev yapacak arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edilen uçaklardan biri Adıyaman'a, diğeri Kahramanmaraş'a hareket etti.

    Bölgeye giden uçaklarda kardiyoloji, genel cerrah, göğüs cerrahı, kalp ve damar cerrahı, beyin cerrahı, ortopedi uzmanı, kadın doğum uzmanı, hemşireler ve AFAD teknisyenleri yer alıyor.

    YARDIM MALZEMELERİ TAŞIYACAK
    Uçaklarla personelin yanı sıra sağlık malzemeleri, jeneratör, beslenme ve giyecek malzemeleri de bölgeye taşınacak.

    Uçakların dönüşte bölgedeki yaralıları Ankara'ya taşıyacağı öğrenildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNDEKİ SON DURUMU AÇIKLADI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarının sürdürüldüğü Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

    Erdoğan deprem bölgelerine ilişkin son durumu açıkladı;
    Milletçe, tarihimizin en acı günlerini yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak gerçekleşen iki büyük deprem, yaklaşık 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı geniş bir çevredeki 10 ilde büyük yıkıma yol açtı.

    Sabah 04.17'de meydana gelen Pazarcık merkezli depremin şiddeti, moment tensör analizine göre 7,7 iken, 13.24'te meydana gelen Elbistan merkezli depremin şiddeti 7,6 olarak ölçüldü.

        Uzmanlar, bu iki depremi, birbirinden bağımsız ama birbirini tetikleyen ve dünyada örneği olmayan istisnai yer hareketleri olarak tarif ediyor.

        Her iki deprem de, yeryüzüne 7 kilometre gibi, yıkımın şiddetini katlayarak artıran bir yakınlıkta yaşanmıştır.

        Kırılan fayların genişliği itibariyle de bu depremler, benzerlerine göre çok geniş bir alanda çok büyük yıkıma sebebiyet vermiştir.

        Dolayısıyla, sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız.

        Devletimiz, tüm kurumları, kuruluşları, personeli, aracı, gereci, imkânlarıyla, depremin ilk anından itibaren, seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır.

        Depremin, 10 ilimize yayılan yıkım etkisini göz önüne alarak, ülkemizin dört bir yanındaki uzman personelimize ve araçlara, hemen bölgeye hareket etme talimatı verdik.

            Hava şartlarının çıkardığı zorluklara rağmen, ekiplerimiz felaket bölgesine ulaşmak ve çalışmalara katılmak için fedakârca mücadele etmiştir.

            Çok sayıda artçı sarsıntının hasar gören binalarda ortaya çıkardığı tehlikeler de çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor.

            Şartların zorluğuna bakmadan, devletimizin tüm imkânlarını kullanarak, vatandaşlarımızın ve gönüllülerin de desteğiyle, arama-kurtarma çalışmalarını hızla sürdürüyoruz.

            Hâlihazırda 26 bin arama-kurtarma görevlimiz enkazların başında çalışıyor, yurt içinden ve yurt dışından gelen ilave ekiplerle bu sayı her geçen saat artıyor. Çok daha fazla sayıda kamu görevlisi, sivil toplum kuruluşu görevlisi ve gönüllü de yardım çalışmalarında yer alıyor.

            SAĞLIK EKİPLERİNİN NAKLİYESİ
            Çetin kış şartları sebebiyle, deprem bölgesine arama-kurtarma ekip ve ekipmanları ile yardım malzemelerinin ulaştırılmasında halen zorluklar yaşanıyor. Bunun için zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesine giden ve deprem bölgesi içindeki yolları kullanmamasını, telefon görüşmelerinin de acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini tekrar hatıralıyorum.

            Bölgedeki havalimanlarımızın bir kısmını sadece yardım uçuşlarına tahsis ettik. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır. Ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımız, ihtiyaç halinde stoklarımızın güçlü tutulmasını sağlamak için kan bağışı yapıyor.
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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan talimatı verdi! 2 Cumhurbaşkanlığı uçağı arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edildi
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