Başkan Erdoğan talimatı verdi! 2 Cumhurbaşkanlığı uçağı arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edildi

Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde görev yapacak sağlık ve arama kurtarma ekiplerine tahsis edildi.
SAĞLIK EKİPLERİ UÇAKTA!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesinde görev yapacak arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edilen uçaklardan biri Adıyaman'a, diğeri Kahramanmaraş'a hareket etti.
Bölgeye giden uçaklarda kardiyoloji, genel cerrah, göğüs cerrahı, kalp ve damar cerrahı, beyin cerrahı, ortopedi uzmanı, kadın doğum uzmanı, hemşireler ve AFAD teknisyenleri yer alıyor.
YARDIM MALZEMELERİ TAŞIYACAK
Uçaklarla personelin yanı sıra sağlık malzemeleri, jeneratör, beslenme ve giyecek malzemeleri de bölgeye taşınacak.
Uçakların dönüşte bölgedeki yaralıları Ankara'ya taşıyacağı öğrenildi.
BAŞKAN ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNDEKİ SON DURUMU AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarının sürdürüldüğü Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.
Erdoğan deprem bölgelerine ilişkin son durumu açıkladı;
Milletçe, tarihimizin en acı günlerini yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak gerçekleşen iki büyük deprem, yaklaşık 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı geniş bir çevredeki 10 ilde büyük yıkıma yol açtı.
Sabah 04.17'de meydana gelen Pazarcık merkezli depremin şiddeti, moment tensör analizine göre 7,7 iken, 13.24'te meydana gelen Elbistan merkezli depremin şiddeti 7,6 olarak ölçüldü.