Başkan Erdoğan talimatı verdi! 2 Cumhurbaşkanlığı uçağı arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edildi

Uzmanlar, bu iki depremi, birbirinden bağımsız ama birbirini tetikleyen ve dünyada örneği olmayan istisnai yer hareketleri olarak tarif ediyor.

Her iki deprem de, yeryüzüne 7 kilometre gibi, yıkımın şiddetini katlayarak artıran bir yakınlıkta yaşanmıştır.