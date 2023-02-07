Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Gaziantep'i salladı





VALİ: 531 GÖÇÜK VAR

Gaziantep Valisi Davut Gül, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu" dedi. İlerleyen saatlerde bu sayı 581 olarak güncellendi.



EN ZOR BEKLEYİŞ

Gaziantep'te şiddetli depremle çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, çalışmalarıyla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Enkaz altında kalan yakınlarından haber alamayan vatandaşlar ise çaresizce çalışmaları takip ediyor. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde de çöken 11 katlı binanın enkazında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altındaki yakınlarından mutlu haber bekleyen vatandaşlar, enkazın olduğu alandan bir an olsun ayrılmadı. Vatandaşlar, enkaz altında 25-30 kişinin bulunduğunu belirtti.



ENKAZDAKİ ÇOCUĞU MEHMETÇİK ÇIKARDI

Depremlerin ardından, devletin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşların yardımına koşan Mehmetçiğin, Gaziantep Nurdağı'nda enkazdaki bir çocuğu daha sağ salim çıkardığı belirtildi.



'NE OLURAYAĞIMI KURTARIN'

Kahramanmaraş merkezli 10 şehrimizi etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep İslahiye'de de binaları yıktı. Yıkılan binadan çıkamayan İbrahim isimli genç adam, gelen mahalle sakinlerine, "Ayağımı kurtarsınlar ne olur söyleyin" diye yalvardı. Mahalle sakinleri ise genci, "Kardeşim dayan, Sabret. Kriko gelsin kurtarırlar" diyerek rahatlatmaya çalıştı. Enkaz altında kalanlar için hem bölgede yaşayan vatandaşlar hem de arama kurtarma ekipleri seferber oldu.