Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Gaziantep'i salladı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden biri de Gaziantep oldu. 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremi, artçı sarsıntılar takip etti. Bu artçılardan birinin merkez üssü ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. 6.6 büyüklüğündeki artçı sarsıntıyı, benzerleri takip etti. Deprem nedeniyle Gaziantep'te çok sayıda bina yıkılırken; birbiri ardına meydana gelen ve büyük deprem ölçeğinde olan artçı sarsıntılar büyük paniğe yol açtı. Hasar gören birçok bina da bu artçılarla yıkıldı. Vatandaşların hasarlı binalardan çıkartılmış olmaları can kayıplarının artmasını önledi. Artçı sarsıntılar sonrasında ilk depremde hasar gören Batıkent Mahallesi'nde 10 katlı bir bina, tamamen çöktü.
SARSINTILAR BİRBİRİNİ İZLEDİ
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Gazi Muhtar Bulvarı'nda yıkılan dört katlı Gölgeler Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Apartmanda bir kadın yaralı olarak enkaz altından çıkarıldı.
VALİ: 531 GÖÇÜK VAR
Gaziantep Valisi Davut Gül, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu" dedi. İlerleyen saatlerde bu sayı 581 olarak güncellendi.
EN ZOR BEKLEYİŞ
Gaziantep'te şiddetli depremle çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, çalışmalarıyla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Enkaz altında kalan yakınlarından haber alamayan vatandaşlar ise çaresizce çalışmaları takip ediyor. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde de çöken 11 katlı binanın enkazında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altındaki yakınlarından mutlu haber bekleyen vatandaşlar, enkazın olduğu alandan bir an olsun ayrılmadı. Vatandaşlar, enkaz altında 25-30 kişinin bulunduğunu belirtti.
ENKAZDAKİ ÇOCUĞU MEHMETÇİK ÇIKARDI
Depremlerin ardından, devletin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşların yardımına koşan Mehmetçiğin, Gaziantep Nurdağı'nda enkazdaki bir çocuğu daha sağ salim çıkardığı belirtildi.
'NE OLURAYAĞIMI KURTARIN'
Kahramanmaraş merkezli 10 şehrimizi etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep İslahiye'de de binaları yıktı. Yıkılan binadan çıkamayan İbrahim isimli genç adam, gelen mahalle sakinlerine, "Ayağımı kurtarsınlar ne olur söyleyin" diye yalvardı. Mahalle sakinleri ise genci, "Kardeşim dayan, Sabret. Kriko gelsin kurtarırlar" diyerek rahatlatmaya çalıştı. Enkaz altında kalanlar için hem bölgede yaşayan vatandaşlar hem de arama kurtarma ekipleri seferber oldu.
UYANIK KALDI HAYATA TUTUNDU
Gaziantep'te bir kurtarma ekibinin enkaz altındaki depremzedeyi hayatta tutmak için gösterdiği çaba, görenleri duygulandırdı. 9 saat arayla gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nda yaşanan göçükte kurtarma çalışmalarına başladı. Ortam dinlemesinin ardından kazı çalışmaları yapan kurtarma ekipleri, enkaz altından bir kişinin sesini duydu. İsminin Abdülmecit olduğunu belirten depremzede, çocuklarının isimlerini sayarak seslerini duyamadığını ifade etti. Kurtarma ekibiyle girdiği diyalog sırasında zaman zaman uykusunun geldiğini anlatan depremzedeye kurtarma ekipleri, "Çok yaklaştık, biraz daha dayan. Az kaldı. Bizimle konuş, sakın uyuma. Korkma sakın, çok yaklaştık, seni kurtarmak için geliyoruz. Kardeşim seni rahat çıkarabilmek için çevreyi açıyoruz" diye seslendi. Kurtarma ekibine kısık sesle yanıtlar veren depremzedenin bir süre sonra yaralı olarak kurtarıldığı ve hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Ekiplerin depremzedeyi uyanık tutmak verdiği mücadele, kamera tarafından kaydedildi.