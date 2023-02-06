Deprem sonrası eğitime ara! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Tüm Türkiye’de okullar tatil edildi... O illerdeki üniversiteler...

EĞİTİME DEPREM ARASI

Deprem sebebiyle tüm Türkiye'de eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YÖK DUYURDU: BAZI İLLERDE ÜNİVERSİTELERE ARA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremin etkili olduğu 10 il ve çevre 12 ilde ikinci bir duyuruya kadar üniversite eğitimine ara verildiğini duyurdu.



YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki üniversitelerde ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilecek. Yurt ve kampüs imkanlarının ihtiyaç halinde kullanımına sunulmak üzere Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerindeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelendi. Öğrencilere 17 Şubat'a kadar sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacak. Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5. sınıfları bu karar kapsamı dışında tutuldu.

ÖSYM'DE SINAV BAŞVURU TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.