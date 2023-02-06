Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimden flaş sözler: Bilimsel olarak...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş depreminin, Marmara Bölgesi'nde olabilecek olası bir depremi tetiklemesinin teorik olarak mümkün olmadığını söyledi.
Özener, "Doğu Anadolu Fayı'nda olan bir depremin Kuzey Anadolu Fayı'nı, yani Marmara Bölgesi'nde olabilecek olası bir depremi tetiklemesi teorik olarak mümkün değil. Bilimsel olarak bunu kimse söyleyemez. Bu gibi durumlarda çok fazla hatalı bilgi yayılıyor. Sosyal medyada bu tarz duyurulara itibar etmemek gerekiyor" diye konuştu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, merkez üssü Kahramanmaraş Ekinözü'nde meydana gelen 7.6 değerindeki depremi değerlendirdi. Özener, "Kahramanmaraş Ekinözü'nde Çardak fay zonu olarak tabi ettiğimiz yerde moment değeri 7.6 değerde, lokal değeri 7.5 olan bir depremle daha karşılaştık. Sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem, farklı bir fay parçacığında.