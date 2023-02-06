Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimden flaş sözler: Bilimsel olarak...

Özener, "Doğu Anadolu Fayı'nda olan bir depremin Kuzey Anadolu Fayı'nı, yani Marmara Bölgesi'nde olabilecek olası bir depremi tetiklemesi teorik olarak mümkün değil. Bilimsel olarak bunu kimse söyleyemez. Bu gibi durumlarda çok fazla hatalı bilgi yayılıyor. Sosyal medyada bu tarz duyurulara itibar etmemek gerekiyor" diye konuştu.