Bakanlar Akar Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını inceledi! AFAD İskenderun'da depremzedeler için çadır kurulumuna başladı





Depremlerin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.