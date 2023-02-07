Bakanlar Akar Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını inceledi! AFAD İskenderun'da depremzedeler için çadır kurulumuna başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin etkilediği Hatay kent merkezindeki arama kurtarma çalışmalarını inceledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremlerin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.