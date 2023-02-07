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    • 07.02.2023 18:36
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    Bakanlar Akar Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını inceledi! AFAD İskenderun'da depremzedeler için çadır kurulumuna başladı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin etkilediği Hatay kent merkezindeki arama kurtarma çalışmalarını inceledi. Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da, AFAD depremzedeler için çadır kurulumuna başladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hatay’da çadırlar kuruluyor!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin etkilediği Hatay kent merkezindeki arama kurtarma çalışmalarını inceledi.

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.



    Depremlerin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.

        Kentteki arama kurtarma çalışmalarının koordine edildiği AFAD Koordinasyon Merkezi'nde brifing alan Akar ve Koca, daha sonra kent merkezine giderek çalışmaları yerinde inceledi, arama kurtarma ekiplerinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

        Akar ve Koca'ya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ile Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.

        Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da, AFAD depremzedeler için çadır kurulumuna başladı.

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