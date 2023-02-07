Ünlü Jeofizik Uzmanı Martin Mai bile hayrete düştü: Kahramanmaraş'taki ikinci deprem çok sıra dışı! İstanbul için uyarı...
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Jeofizik Uzmanı Martin Mai'yi bile hayrete düşürdü. Prof. Dr. Martin Mai, ikinci büyük depremin sıradışı bir durum olduğunu belirtip, "Çok kötü bir tesadüf diyebiliriz" dedi. Ünlü jeofizik uzmanı, İstanbul için de flaş bir uyarıda bulundu.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi derinden sarstı.
Devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya devam ederken 7 gün milli yas ve 10 ilde 3 ay boyunca OHAL ilan edildi.
JEOFİZİK UZMANI MARTIN MAI BİLE ŞAŞIRDI
Söz konusu depremler Jeofizik Uzmanı Martin Mai'yi bile hayrete düşürdü.
Prof. Dr. Martin Mai, ikinci büyük depremin sıradışı bir durum olduğunu belirtip, "Çok kötü bir tesadüf diyebiliriz" dedi. Ünlü jeofizik uzmanı, İstanbul için de flaş bir uyarıda bulundu.
CNN Türk ekranlarında konuşan Prof. Martin Mai şu ifadeleri kullandı;
"Bu depremler aslında bilim camiası tarafından bekleniyordu ama ön göremeyiz bu depremleri. Uzun vadede bir noktada olması gerektiğini biliyoruz. Buradaki Doğu Anadolu fay hatları içinde çok büyük bir deprem beklentisi vardı. Bu hasarı görmek beni çok üzüyor."
BÖLGEDE YAKIN ZAMANDA BAŞKA DEPREMLER BEKLENİYOR MU?
Buradaki deprem uzun vadeli tektonik plaka hareketlerinden kaynaklanıyor. Arabistan plakası ile Anadolu plakasının üstüne çıkıyor. Bunu engelleyemeyiz. Ancak dün görülen bu 2 deprem kendi artçılarına yol açtılar ve bunlar da hasar verebilir. Özellikle zayıflamış binaları yıkabilir. Burada daha fazla 5.0 -6.0 büyüklüğündeki depremleri beklemeliyiz.
İKİNCİ DEPREM NASIL O KADAR BÜYÜK VE AYNI BÖLGEDE OLABİLİYOR?
Bu çok çok önemli… Çok sıra dışı bir şey. Bu depremlere çiftli deriz. Yani tek 1 deprem ve ardından artçı değil 2 büyük deprem olur. Hem mekân olarak hem de süre olarak. 2. Deprem 100km uzakta oldu yalnızca. Buradakinin sonucu da değişime yol açtı bölgede. Buradaki ikinci fay hattını devreye soktu.