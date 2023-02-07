Ünlü Jeofizik Uzmanı Martin Mai bile hayrete düştü: Kahramanmaraş’taki ikinci deprem çok sıra dışı! İstanbul için uyarı...

İKİNCİ DEPREM NASIL O KADAR BÜYÜK VE AYNI BÖLGEDE OLABİLİYOR?

Bu çok çok önemli… Çok sıra dışı bir şey. Bu depremlere çiftli deriz. Yani tek 1 deprem ve ardından artçı değil 2 büyük deprem olur. Hem mekân olarak hem de süre olarak. 2. Deprem 100km uzakta oldu yalnızca. Buradakinin sonucu da değişime yol açtı bölgede. Buradaki ikinci fay hattını devreye soktu.