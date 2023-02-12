Deprem bölgesinde çocuğuma yakınıma ulaşamıyorum, nereye başvurabilirim? Depremde çocuğum kayboldu, ne yapmalıyım? Adım adım izlenecek yollar!

DEPREMDE ÇOCUĞUM KAYBOLDU, NE YAPMALIYIM?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların kayıt altına alınarak, bağlı kuruluşlara yerleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem bölgelerindeki refakatsiz çocukların, ilk olarak bulundukları yerlerde kayıt altına alındığı belirtildi.

Çocukların kendisi ve ailesiyle ilgili bilgilerin kaydedilip, kardeşlerin bir arada tutulduğu aktarılan açıklamada, çocukların daha sonra bakanlığa bağlı kuruluşlara yerleştirildiği kaydedildi.

Vatandaşların, deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklar için "ALO 183" hattı ile kolluk kuvvetlerine ya da Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvurabileceği vurgulandı.

ADIM 1

ADIM 2

DEPREM BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI NEDİR?

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD verilerini kullanan 'Deprem Bilgi Sistemi' uygulaması en güvenilir anlık deprem takip uygulamalarının başında geliyor. Bu uygulama ile Türkiye genelindeki depremleri canlı olarak takip etmek mümkün. Veriler 10 saniyede bir güncelleniyor.

Deprem Bilgi Sistemi uygulaması ile 4< (4 ve üzeri büyüklükte) depremler takip edilebiliyor. Ayrıca bu uygulama sayesinde harita üzerinde depremlerin merkez üssünü görebilirsiniz. Bu uygulama sadece Android işletim sistemini kullanan telefonların kullanımına açık.