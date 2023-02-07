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    Adana kan ağlıyor! Türkiye'yi sarsan depremde acı gerçek bir kez daha ortaya çıktı

    Türkiye’yi sarsan deprem, Adana’yı da yıktı. Yüze yakın çok katlı bina enkaz haline dönerken, hala bazı ilçe ve köylerde kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

    Felaket kat kat arttı

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7'lik ve 7.6'lık deprem, Adana merkez, ilçelerinde ve köylerinde de büyük yıkıma neden oldu. Adana Valisi Süleyman Elban "Kahramanmaraş merkezli deprem ilimizde de çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Tufanbeyli ilçemizde yıkılan binada enkaz altında olanları çıkardık. Çukurova ilçemizde de binalar yıkıldı. Yıkılan binamızda AFAD ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" ifadesini kullandı.



    ÇOK KATLILAR YIKILDI
    Elban, şehirde özellikle çok katlı binaların yıkıldığını belirterek, "Çukurova'da yıkılan 11 katlı binadan endişelerimiz var. Çukurova'da başka yerlerde de hasarlı, yıkılmış binalar olduğu bilgisi de geldi" diyerek facianın boyutunu anlattı. Kentte çok katlı binaların yıkılması sonucu enkaz altında onlarca vatandaşın bulunduğu açıklandı.

    ENKAZDA CANPAZARI
    14 katlı Hasan Alpagut apartmanında kurtarma çalışmalarının devam ettiği hatırlatıldı. Turgut Özal Bulvarı'ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı'nda da onlarca kişinin enkazda olduğu bilgisine ulaşıldı. Adana'ya yardım yağdı. İnsanlar kan vermek için ildeki merkezlerde birbirleriyle yarıştı.



    TELEFONUN UCUNDAKİ HAYAT ÇIĞLIĞI
    Yakınlarının enkazda olduğunu öğrenen vatandaşlar, feryat etti.



        Bazı vatandaşlar, akrabalarının kurtarıldığını öğrenince, sevinçten ağladı.



        Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmeye başladı.



        Kurtarılan küçük çocuğun ailesinin hala enkaz altında olduğu öğrenildi.
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            Haberler Güncel Adana kan ağlıyor! Türkiye'yi sarsan depremde acı gerçek bir kez daha ortaya çıktı
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