Adana kan ağlıyor! Türkiye'yi sarsan depremde acı gerçek bir kez daha ortaya çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7'lik ve 7.6'lık deprem, Adana merkez, ilçelerinde ve köylerinde de büyük yıkıma neden oldu. Adana Valisi Süleyman Elban "Kahramanmaraş merkezli deprem ilimizde de çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Tufanbeyli ilçemizde yıkılan binada enkaz altında olanları çıkardık. Çukurova ilçemizde de binalar yıkıldı. Yıkılan binamızda AFAD ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" ifadesini kullandı.







ÇOK KATLILAR YIKILDI

Elban, şehirde özellikle çok katlı binaların yıkıldığını belirterek, "Çukurova'da yıkılan 11 katlı binadan endişelerimiz var. Çukurova'da başka yerlerde de hasarlı, yıkılmış binalar olduğu bilgisi de geldi" diyerek facianın boyutunu anlattı. Kentte çok katlı binaların yıkılması sonucu enkaz altında onlarca vatandaşın bulunduğu açıklandı.