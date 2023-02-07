Acının merkez üssü! 10 ili etkileyen sarsıntıda acı bilanço

Türkiye'de hayat dün sabaha karşı 04.17'de durdu! Deprem bu kez Kahramanmaraş'tan vurdu! Merkez üssü Pazarcık İlçesi olan 7.7 şiddetindeki deprem, çevre iller hatta ülkelerde bile duyuldu! Gece güne dönerken ortaya çıkan manzara, korkunçtu! Çünkü sadece Kahramanmaraş değil, çevresindeki 9 ilde de büyük bir yıkım oluştu. Depremin olduğu ilk andan itibaren vatandaşlar, enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgeye koştu! 5 bin 606 binanın yıkıldığı, 2 bin 379 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Yaralananların sayısı ise 13 bin 293 oldu. Artçılar sürerken Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde 7.6 şiddetinde yeni deprem herkesi korkuttu! Tarihinin en acı günlerinden birini yaşayan Türkiye kenetlendi. Devlet ve millet el ele verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.