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    Acının merkez üssü! 10 ili etkileyen sarsıntıda acı bilanço

    Kahramanmaraş, 9 saat arayla iki kez sallandı! 7.7 ve 7.6’lık depremler, büyük yıkıma yol açtı. 10 ili etkileyen sarsıntıda 5 bin 606 bina yıkıldı. 2 bin 379 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

    Acının merkez üssü

    Türkiye'de hayat dün sabaha karşı 04.17'de durdu! Deprem bu kez Kahramanmaraş'tan vurdu! Merkez üssü Pazarcık İlçesi olan 7.7 şiddetindeki deprem, çevre iller hatta ülkelerde bile duyuldu! Gece güne dönerken ortaya çıkan manzara, korkunçtu! Çünkü sadece Kahramanmaraş değil, çevresindeki 9 ilde de büyük bir yıkım oluştu. Depremin olduğu ilk andan itibaren vatandaşlar, enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgeye koştu! 5 bin 606 binanın yıkıldığı, 2 bin 379 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Yaralananların sayısı ise 13 bin 293 oldu. Artçılar sürerken Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde 7.6 şiddetinde yeni deprem herkesi korkuttu! Tarihinin en acı günlerinden birini yaşayan Türkiye kenetlendi. Devlet ve millet el ele verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.



    Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan iki depremin etkisi böyle görüldü.



    ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
    Ekipler, hasarlı binalarda mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtardı.



        Depremzedeler, enkaz altında kalan sevdiklerinin kurtarılışını kar yağışının altında bekledi.



        MUCİZE KUMSALI
        Kahramanmaraş'taki aramakurtarma çalışmalarında ekipler zamana karşı yarışırken, 5 yaşındaki Kumsal, 17 saat sonrası enkaz altından çıkartıldı. Küçük kızın kurtarılması, ailesi ve vatandaşları sevinç gözyaşına boğdu.



        SESİMİZİ DUYAN VAR MI?
        Deprem, Diyarbakır'ı da vurdu! 20 bina yerle bir oldu! İlk belirlemelere göre 41 kişinin hayatını kaybettiği 500 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yaralanan vatandaşlar tedavi altına alındı. Vatandaşlar, belirlenen toplanma alanlarına giderken, belediyeler, sıcak çorba, ekmek dağıttı.



            Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki deprem, Şanlıurfa'da yıkıma yol açtı. Şehirde 22 bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre 20 kişini hayatını kaybettiği 150 kişinin yaralandığı açıklandı. Artçılar ise durmadı. Şiddetli depremin ardından bölgede 100'ün üstünde sarsıntı yaşandı. İşte o artçılardan birinde, hasar gören bina büyük bir gürültüyle yıkıldı! Ortalık toz bulutuyla kaplandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.



            ARTÇILAR YIKTI
            7.7 şiddetindeki depremın ardından 145'in üzerinde artçı yaşandı. Şanlıurfa'daki bir bina artçı sırasında yıkıldı.



            11 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ
            Arama kurtarma çalışmalarından mucize haberler ulaştı. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde Yoldaş Apartmanı'nda enkaz altında kalan Osman Cengiz ile Hisami Apartmanı enkazında kalan Ferit Cengiz, 11 saat sonra kurtarıldı.

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            Haberler Güncel Acının merkez üssü! 10 ili etkileyen sarsıntıda acı bilanço
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