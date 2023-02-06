Malatya'da canlı yayında deprem anı! Korku panik ve can pazarı kamerada! 7,6'lık deprem A Haber canlı yayınında

Dün sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde meydana gelen depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Afet nedeniyle binlerce yaralı ve ve 2 bin 818 bina yıkılmış durumda.

DEPREM ANI CANLI YAYINDA

Olay yerine gelen A Haber muhabiri, tehlikeli bir alanda canlı yayın yaparken bir anne ve iki çocuğunu gördü.