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    • Güncel
    • 06.02.2023 13:51
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    • 06.02.2023 14:11
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    Malatya'da canlı yayında deprem anı! Korku panik ve can pazarı kamerada! 7,6'lık deprem A Haber canlı yayınında

    Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta gece 04.17'de meydana gelen 7,7'lik depremin ardından saat 13.24'te yine Kahramanmaraş'ya 7,6'lık bir deprem daha meydana geldi. Malatya'da deprem bölgesinde yaşananları anlatan A Haber muhabiri, 7,6'lık depreme canlı yayında yakalandı. İşte korku ve panik dolu o anlar...

    takvim.com.tr
    Malatya’da canlı yayında deprem anı

    Dün sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde meydana gelen depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Afet nedeniyle binlerce yaralı ve ve 2 bin 818 bina yıkılmış durumda.

    DEPREM ANI CANLI YAYINDA
    Olay yerine gelen A Haber muhabiri, tehlikeli bir alanda canlı yayın yaparken bir anne ve iki çocuğunu gördü.

    İlk olarak onları güvenli bölgeye çeken muhabir açıklamalarda bulunurken canlı yayında deprem meydana geldi. Olay sırasında vatandaşların hızla sokak ortasına toplandığı görüldü.

    YIKILMA SESLERİ GELİYOR
    A haberde deprem devam ederken canlı yayında konuşan muhabirin açıklamaları sırasında binalardan yıkılma sesleri de gelmeye devam etti.

        Muhabir, "Toz bulutundan dolayı hareket etmekte zorlanıyor. Bir kere daha uyarıda bulunalım: Yetkililerin söylediği güvenli yerlere gidin. Binalarda durmayalım" ifadelerine yer verdi.

        "TAM KURTARACAKTIK..."
        Arama çalışmalarına devam eden ekipler yaşadıkları korkunç anları A Haber canlı yayınında anlattı.

        Dehşet anlarını anlatan görevli "3 kişiye canlı ulaşacaktık tam. Tam kurtaracaktık sarsıntı başlayınca çıkmak zorunda kaldık mecburen" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Malatya'da canlı yayında deprem anı! Korku panik ve can pazarı kamerada! 7,6'lık deprem A Haber canlı yayınında
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