SON DAKİKA | Deprem sonrası 10 ile 250 milyon TL sosyal yardım! Bakanlık duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremin yaşandığı ve depremden etkilenen 10 şehre 250 milyon lira maddi yardım aktarıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sabah saatlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen 10 şehre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile 250 milyon TL nakdi yardım aktarıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Deprem sonrasında Bakanlığımız Psikososyal Destek Ekipleri, ivedi olarak saha çalışmalarına başlamıştır. çerçevede; Kahramanmaraş'a 116, Adana'ya 100, Hatay'a 108, Gaziantep'e 53, Osmaniye'ye 64, Malatya'ya 62, Adıyaman'a 33, Diyarbakır'a 67, Şanlıurfa'ya 65, Kilis'e 28 psikososyal destek personeli sevk edilmiştir. Hatay'a mobil SHM tırımız, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya'ya ise mobil SHM araçlarımız hareket etmiştir. Ayni yardımların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımının yapılması için Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta birer, Gaziantep'te 2, Adıyaman'da ise 3 olmak üzere toplam 10 depo kurulmuştur. Toplanma alanlarındaki vatandaşlara dağıtılmak üzere Malatya Ayni Bağış Deposundan Malatya Büyükşehir Belediyesine 2 bin 209 battaniye, Battalgazi Belediyesine 643 battaniye, Yazıhan SYDV'ye 152 olmak üzere toplamda 3 bin 4 battaniye teslim edilmiştir. Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250 milyon TL nakdi yardım aktarılmıştır."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN