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    • Güncel
    • 06.02.2023 14:18
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    • 06.02.2023 14:18
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    AK Parti'den Pazarcık depremiyle ilgili açıklama: "Seferberlik ruhuyla hep birlikte üstesinden geleceğiz"

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem sebebiyle tüm parti teşkilatının başta kan bağışı olmak üzere her türlü yardım ve destek için seferberlik halinde olduğunu belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hep birlikte üstesinden geleceğiz

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, çok geniş bir alanı etkileyen büyük bir deprem yaşandığını anımsattı.

    Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileğini ileten, depremde vefat edenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Kandemir, açıklamasında şunları kaydetti:

    "Devletimiz, bakanlarımızın koordinasyonu ile tüm imkanları seferber ediyor. Partimiz de genel başkan yardımcılarımızın koordinasyonunda tüm MYK üyeleri, milletvekillerimiz ile depremin etkilediği illerimizde vatandaşlarımızın yanındadır. Tüm teşkilatlarımızla başta kan bağışı olmak üzere her türlü yardım ve destek için seferberlik halindeyiz. Yaralarımızı saracak, seferberlik ruhuyla hep birlikte üstesinden geleceğiz."

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