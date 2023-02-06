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    • Güncel
    • 06.02.2023 18:32
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    • 06.02.2023 18:32
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    Yer: Mardin Kızıltepe... 7.7'lik deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen yaşamını yitirdi

    Türkiye, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. 10 ilde yıkıma neden olan deprem Mardin Kızıltepe'de de hissedildi. Deprem sırasında Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kalp krizi geçiren öğretmen Pelin Özden (33) hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremde kalp krizi geçiren öğretmenden acı haber

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    1498 kişinin hayatını kaybettiği, 10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

    Depremden etkilenen illerden biri de Mardin idi...


    Fotoğrafta: Pelin Özden

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yol İş Sendikası İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Pelin Özen, sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçirdi.




    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
    Malatya nüfusuna kayıtlı olan Özen, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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    Haberler Güncel Yer: Mardin Kızıltepe... 7.7'lik deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen yaşamını yitirdi
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