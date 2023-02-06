Yer: Mardin Kızıltepe... 7.7'lik deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



1498 kişinin hayatını kaybettiği, 10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Artçı sarsıntılar devam ediyor.



Depremden etkilenen illerden biri de Mardin idi...