Yer: Mardin Kızıltepe... 7.7'lik deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
1498 kişinin hayatını kaybettiği, 10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Artçı sarsıntılar devam ediyor.
Depremden etkilenen illerden biri de Mardin idi...
Fotoğrafta: Pelin Özden
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yol İş Sendikası İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Pelin Özen, sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçirdi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Malatya nüfusuna kayıtlı olan Özen, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.