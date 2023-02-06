Depremzedelerle dalga geçen Selman Altunbaş gözaltına alındı

Merkez üssü büyüklüğündeki deprem ve akabinde 7.6 büyüklüğündeki deprem birçok kenti yıktı geçti. 10 ilde etkisini gösteren depremler sonucunda Şu ana kadar 2316 vatandaşımız hayatını 13 bin 293 yaralı var. 5 bin 606 bina yıkıldı. Enkaz altında kalan yüzlerce vatandaşı kurtarma çalışmaları sürerken 'bu kadar da olmaz' dedirten utanç verici bir olay yaşandı.

ENKAZ ALTINDAKİLERLE DALGA GEÇTİLER

Bir Discord grubundaki kendini bilmez kişilerin, enkaz altında kalan vatandaşları arayarak, 'seni kurtarmaya geliyoruz' diye oyalayıp dalga geçtiği ve kendi aralarında gülüp eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.

Kendilerini AFAD kurtarma ekibinden biri olarak tanıtan ve yardım bekleyen vatandaşların bağırmalarını isteyen ahlaksızların o sırada gülmeleri de dikkat çekti.

'TUTUKLAYIN BU TERBİYESİZLERİ'

Skandal ses kaydını sosyal medyada dinleyen vatandaşlar, duruma "İnsanlık dışı bir hareket", "Tutuklayın bu terbiyesizleri" diyerek tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçen ve ses kaydını yayınlayan Selman Altunbaş isimli şahıs gözaltına alındı.

SELMAN ALTUNBAŞ KİMDİR?

Sosyal medyada depremzedeyle dalga geçtiği ses kaydı yayılan kişinin sosyal medya fenomeni Selman Altunbaş isimli fenomen olduğu belirtiliyor. Altunbaş'ın polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındığı belirtiliyor. 2006 doğumlu yani 17 yaşında ve Tekirdağ Çorlu doğumlu olduğu öğrenildi.

