Devlet ve STK'lar tüm imkanlarıyla sahada! Kabine afet bölgesinde: Depremzedelerin yardımına koştular

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkımın ardından arama-kurtarma faaliyetleri hızla başladı.
BAKANLAR AFET BÖLGESİNDE
Depremin ardından devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Bakanlar yıkım bölgesine giderek çalışmalara doğrudan katıldılar.
İşte deprem bölgesinde göreve koşan bakanlar:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Adana
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Adana
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Osmaniye
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kahramanmaraş
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Hatay
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Hatay
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gaziantep
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Şanlıurfa
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Malatya
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Malatya
Ulatşrıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Diyarbakır
SON DURUMU TAKİP ETTİLER
Afet bölgesine giden bakanlar yaşanan son gelişmeleri yakından takip ederek kimi noktalarda depremzedelerle bir araya geldi, son bilgileri kamuoyu ile paylaştılar.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen Deprem Değerlendirme Toplantısına Katıldı. Bozdağ'a İl genelinde yapılan çalışmalar hakkında brifing verildi. Toplantıya Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da katıldı.
Adana'da depremzedelerle bir araya gelen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Psikososyal destek ekiplerimizle depremden etkilenen vatandaşlarımızın ve ailelerinin durumuyla yakından ilgileniyoruz." açıklamasında bulundu.