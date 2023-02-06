Devlet ve STK'lar tüm imkanlarıyla sahada! Kabine afet bölgesinde: Depremzedelerin yardımına koştular

Bölgede vatandaşlara kumanya dağıtımı yapılıyor. Bunun dışında vatandaşların üşümesini engellemek ve karınlarını doyurmak için hızlı şekilde sıcak çorba ve simit ikramı yapılıyor. Mehmetçik'in yanı sıra AFAD gönülleri ve vatandaşlar yaraları sarmak için mücadele ediyor."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremden etkilenen iller için 250 milyon TL nakdi yardım aktarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'a 116, Adana'ya 100, Hatay'a 108, Gaziantep'e 53, Osmaniye'ye 64, Malatya'ya 62, Adıyaman'a 33, Diyarbakır'a 67, Şanlıurfa'ya 65, Kilis'e 28 psikososyal destek personeli sevk edildiği belirtildi.

"Hatay'a mobil sosyal hizmet merkezi TIR'ımız, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya'ya ise mobil sosyal hizmet merkezi araçlarımız hareket etmiştir." denilen açıklamada, "Aynı yardımların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımının yapılması için Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta 1'er, Gaziantep'te 2, Adıyaman'da ise 3 olmak üzere toplam 10 depo kurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

"3 BİN BATTANİYE TESLİM EDİLDİ"

Açıklamada toplanma alanlarındaki vatandaşlara dağıtılmak üzere Malatya aynı bağış deposundan Malatya Büyükşehir Belediyesine 2 bin 209 battaniye, Battalgazi Belediyesine 643 battaniye, Yazıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 152 olmak üzere toplamda 3 bin 4 battaniye teslim edildiği bildirildi.

Öte yandan acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ilk etapta 250 milyon TL nakdi yardım aktarıldı.

Afet bölgesine bağışta bulunmak isteyen vatandaşların bağışlarını ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, Kaymakamlıklara teslim etmeleri gerektiği vurgulanarak, "Son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmamalıdır. İkinci el, kullanılmış malzeme bağışı yapılmamalıdır. Öncelikli kabul edilecek bağışlar; eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, çocuk maması, kadın pedi, temizlik hijyen malzemesi" denildi.

Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde etkili olurken, AFAD Başkanı Yunus Sezer 1498 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 533 kişinin yaralandığını açıkladı.

Depremin ardından Türkiye adeta tek yürek oldu ve bölgeye yardım seferberliği başlatıldı.