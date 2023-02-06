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    • 06.02.2023 18:24
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    Devlet ve STK'lar tüm imkanlarıyla sahada! Kabine afet bölgesinde: Depremzedelerin yardımına koştular

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından devlet, en hızlı şekilde tüm imkanlarıyla depremzedelerin yardımına koştu. Arama kurtarma çalışmaları, depremden etkilenen 10 ilde devam ediyor. Diğer şehirlerden bölgeye yeni ekipler sevk edilirken, dışarıda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya başlandı. Felaketin yaşandığı andan itibaren teyakkuza geçen Türk Silahlı Kuvvetleri yardım ve kurtarma çalışmaları için Mehmetçik'i bölgeye sevk etmeye başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın direktifleriyle bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için TSK tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu. 13 bakan deprem nedeniyle yıkımın yaşandığı 10 ile giderek, afet bölgesinde incelemelerde bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Devlet tüm imkanlarıyla sahada!

    Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkımın ardından arama-kurtarma faaliyetleri hızla başladı.

    BAKANLAR AFET BÖLGESİNDE
    Depremin ardından devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Bakanlar yıkım bölgesine giderek çalışmalara doğrudan katıldılar.

    Devlet tüm imkanlarıyla sahada!

    İşte deprem bölgesinde göreve koşan bakanlar:
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Adana
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Adana
    Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Osmaniye
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kahramanmaraş
    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Hatay
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Hatay
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gaziantep
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Şanlıurfa
    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Malatya
    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Malatya
    Ulatşrıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman
    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Diyarbakır

    SON DURUMU TAKİP ETTİLER
    Afet bölgesine giden bakanlar yaşanan son gelişmeleri yakından takip ederek kimi noktalarda depremzedelerle bir araya geldi, son bilgileri kamuoyu ile paylaştılar.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen Deprem Değerlendirme Toplantısına Katıldı. Bozdağ'a İl genelinde yapılan çalışmalar hakkında brifing verildi. Toplantıya Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da katıldı.

    Adana'da depremzedelerle bir araya gelen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Psikososyal destek ekiplerimizle depremden etkilenen vatandaşlarımızın ve ailelerinin durumuyla yakından ilgileniyoruz." açıklamasında bulundu.

        Malatya'da bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilen depremler sonrası, devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir." dedi.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kahramanmaraş'a gelen Bakan Soylu, beraberindeki Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile depremde hasar gören ve yıkılan binalardaki arama-kurtarma faaliyetlerini inceledi.

        Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek ilgililerden bilgi alan Soylu, çevredeki depremzedelerle de sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Depreminin etkilendiği illerden olan Osmaniye'de bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer taraftan vatandaşlar için toplanma alanından çadırlar kuruluyor. Vatandaşlara toplanma alanında sıcak çorba ve süt dağıtılıyor.

        DEPREMİ SONRASI KOORDİNASYONDA GÖREVLENDİRİLEN MÜLKİ İDARE AMİRLERİ.

        Zafer ÖZ Mülkiye Müfettişi Adana Valiliği - Merkez
        Naif YAVUZ Bursa-Gürsu Kaymakamı Adıyaman Besni Kaymakamlığı
        Tuncay KALDIRIM Diyarbakır-Çüngüş Kaymakamı Adıyaman Çelikhan Kaymakamlığı
        Bünyamin KARALOĞLU Kütahya-Simav Kaymakamı Adıyaman Tut Kaymakamlığı
        Bülent Hamitoğlu Mülkiye Müfettişi Adıyaman Valiliği - Merkez
        Hüseyin Kök Mülkiye Başmüfettişi Adıyaman Valiliği - Merkez
        Ayhan Terzi Bursa - Mudanya Kaymakamı Adıyaman Valiliği - Merkez
        Can Kazım Kuruca Aydın - Didim Kaymakamı Adıyaman Valiliği - Merkez
        Şaban Arda Yazıcı Karabük - Safranbolu Kaymakamı Adıyaman Valiliği - Merkez
        Cevat ÇELİK İzmir-Menderes Kaymakamı Adıyaman-Gölbaşı Kaymakamlığı
        Ferhat ALTAY Bilecik-Pazaryeri Kaymakamı Adıyaman-Kahta Kaymakamlığı
        Ersin Tepeli Aydın - Koçarlı Gaziantep Valiliği - Merkez
        Ömer KALAYLI İstanbul - Sarıyer Kaymakamı Gaziantep Valiliği - Merkez
        Tahir ŞAHİN İstanbul-Kağıthane Kaymakamı Gaziantep Valiliği - Merkez
        Muhammed Lütfi Kotan Giresun - Tirebolu Kaymakamı Gaziantep Valiliği - Merkez
        Tekin ERDEMİR Antalya-Kumluca Kaymakamı Gaziantep-İslahiye Kaymakamlığı
        Muhammet Fuat TÜRKMAN Konya-Çumra Kaymakamlığı Gaziantep-Nurdağı Kaymakamlığı
        Mustafa Erkayıran Ankara Vali Yardımcısı Hatay - Kırıkhan Kaymakamlığı
        Harun Reşit HAN Afyonkarahisar-Şuhut Kaymakamı Hatay Valiliği - Merkez
        Burak DERTLİOĞLU Kayseri-Hacılar Kaymakamı Hatay Valiliği - Merkez
        İbrahim Süha Karaboran İzmir - Bayraklı Kaymakamı Hatay Valiliği - Merkez
        Güngör Yıldırım Mülkiye Müfettişi Hatay Valiliği - Merkez
        Ali Sakar Mülkiye Müfettişi Hatay Valiliği - Merkez
        Mustafa Can Düzce - Akçakoca Kaymakamı Hatay Valiliği - Merkez
        Kemal Atasoy PGM - Daire Başkanı Kahramanmaraş - Afşin Kaymakamlığı
        Mustafa AKGÜL Mülkiye Müfettişi Kahramanmaraş - Afşin Kaymakamlığı
        Mehmet Miraç TOPALOĞLU Kırıkkale Vali Yardımcısı Kahramanmaraş - Andırın Kaymakamlığı
        İsmail ALSANCAK Elazığ Vali Yardımcısı Kahramanmaraş - Çağlayancerit Kaymakamlığı
        Mehmet Nuri Çetin Mülkiye Müfettişi Kahramanmaraş - Elbistan
        Zekeriya GÖKER Mülkiye Müfettişi Kahramanmaraş - Elbistan Kaymakamlığı
        Sedat SEZİK Rize Vali Yardımcısı Kahramanmaraş - Göksun Kaymakamlığı
        Mücahit ÖZTÜRK Muş-Hasköy Kaymakamı Kahramanmaraş - Nurhak Kaymakamlığı
        Abdurrezzak CANPOLAT Sakarya - Sapanca Kaymakamı Kahramanmaraş - Pazarcık Kaymakamlığı
        Mahmut HERSANLIOĞLU İstanbul-Arnavutköy Kaymakamı Kahramanmaraş Valiliği - Merkez
        Ömer TEKEŞ Erzurum-Horasan Kaymakamlığı Kahramanmaraş Valiliği - Merkez
        Servet Güngör Mülkiye Müfettişi Kahramanmaraş Valiliği - Merkez
        Ünal Koç Giresun - Bulancak Kaymakamı Kahramanmaraş Valiliği - Merkez
        Eyüp Kaykaç İzmir - Karaburun Kaymakamı Kahramanmaraş Valiliği - Merkez
        Olgun Öner Nevşehir - Avanos Kaymakamı Kahramanmaraş Valiliği - Merkez
        Nurullah KAYA Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kahramanmaraş-Türkoğlu Kaymakamlığı
        İlyas ÖZTÜRK Çankırı -Kurşunlu Kaymakamı Malatya - Doğanşehir Kaymakamlığı
        Turgay Gülenç Aydın - Germencik Kaymakamı Malatya Valiliği - Merkez
        Abdullah KÜÇÜK İstanbul-Güngören Kaymakamı Malatya Valiliği - Merkez
        Mehmet Soğukpınar 1 PGM - Daire Başkanı Malatya Valiliği - Merkez
        Mehmet ÖZEL Konya-Akşehir Kaymakamı Osmaniye Valiliği - Merkez

            Eyüp Gürdal Rize-Fındıklı Kaymakamı Yıllık İzinde Kahramanmaraş'ta
            Furkan Taha Türkmenoğlu Artvin Vali Yardımcısı Yıllık İzinde Adana'da
            Sançar Batuhan Kurdu Kırkkale Balışeyh Kaymakam V. Yıllık İzinde Hatay'da

            DEPREMİ SONRASI KOORDİNASYONADA GÖREVLENDİRİLEN MÜLKİ İDARE AMİRLERİ - VALİLER
            Numan Hatipoğlu Tokat Valisi Adıyaman - Gölbaşı
            Tuncay Sonel Ordu Valisi Adıyaman - Merkez
            Mehmet Ali Özkan Tunceli Valisi Adıyaman Merkez
            Ekrem Canalp Batman Valisi Diyarbakır - Merkez
            Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valisi Diyarbakır - Merkez
            Kadir Ekinci Bingöl Valisi Gaziantep - Islahiye
            Yakup Canpolat Bursa Valisi Gaziantep - Merkez
            Osman Bilgin Şırnak Valisi Gaziantep - Merkez
            Mustafa Masatlı Amasya Valisi Gaziantep - Nurdağı
            Hüdayar Mete Buhara Kırşehir Valisi Hatay - İskenderun
            Birol Ekici Kırklareli Valisi Hatay - İskenderun
            Ali Hamza Pehlivan Mersin Valisi Hatay - Kırıkhan
            Vahdettin Özkan Konya Valisi Hatay - Merkez
            Ali Fuat Atik Denizli Valisi Hatay - Merkez
            Ziya Polat Yozgat Valisi Hatay - Merkez
            Mustafa Çiftçi Çorum Valisi Kahramanmaraş - Afşin
            Abdullah Ayaz Çankırı Valisi Kahramanmaraş - Ekinözü
            Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi Kahramanmaraş - Elbistan
            Zülkif Dağlı Samsun Valisi Kahramanmaraş - Elbistan
            Gökmen Çiçek Kayseri Valisi Kahramanmaraş - Merkez
            Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valisi Kahramanmaraş - Merkez
            Seddar Yavuz Kocaeli Valisi Kahramanmaraş - Merkez
            Bülent Tekbıyıkoğlu Kırıkkale Valisi Kahramanmaraş - Pazarcık
            Tuncay Akkoyun Karaman Valisi Kahramanmaraş - Türkoğlu
            Ali Çelik Kütahya Valisi Malatya - Doğanşehir
            Ozan Balcı Van Valisi Malatya - Merkez
            Yılmaz Şimşek Sivas Valisi Malatya -Merkez
            Mustafa Koç Niğde Valisi Osmaniye - Merkez
            Hasan Şıldak Balıkesir Valisi Osmaniye Merkez

            DEVLET SEFERBER OLDU
            Sabaha karşı 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.

            Bölgede devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Depremden etkilenen illerden olan noktalardan olan Osmaniye'de arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Diğer taraftan ise vatandaşları soğuktan korumak ve yaraları sarmak için toplanma alanlarında çadırlar kuruluyor.

            EL ELE ÇADIRLAR KURULUYOR
            Yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı:
            "Şu anda Osmaniye merkezde toplanma alanındayız. AFAD tarafından dağıtılan çadırlar kahraman Mehmetçikler tarafından kuruluyor. Çadırlar tamamlandıktan sonra ihtiyacı olan ailelere teslim ediliyor. TIR'lardaki çadırlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor ve sonra askerimiz tarafından kuruluyor.

                Askerler hep birlikte çadırları kurarak ailelere teslim ediyor. Adnan Menderes Mahallesi'nde vatandaşlar için çalışmalar sürüyor. Çadırların içinde zeminden gelen soğuğu kesmek için yalıtılmış malzeme bulunuyor. Asker ve vatandaş el ele çadırları hızlı şekilde kullanıma hazır hale getirmeye çalışıyor.

                SICAK ÇORBA DAĞITILIYOR
                Bölgede zaman zaman yağış şiddetini artırıyor. Devlet vatandaşın yaralarını sarmak için mücadele ediyor. Sıcak çorba, süt dağıtılıyor. Simit ikramı vatandaşlar yapılıyor.

                Deprem bölgesinde çadırın çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Burada çadır için çalışmalar sürerken arama kurtarma çalışmaları da kesintisiz olarak sürüyor. Kısa zamanda yüzlerce çadır kurulmuş durumda. Şehir merkezinde zaman zaman trafik sorunu ve iletişim sorunu yaşanıyor.

                KUMANYA DAĞITILIYOR
                Enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Osmaniye'de 200'den fazla binanın yıkıldığını söyleyebiliriz. Maalesef 20 kişi de hayata veda etti. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Asker vatandaş için seferber olmuş durumda. Çadırlar hızlı şekilde kurulup teslim ediliyor. Bölge soğuk ve yağış söz konusu. Polis tarafından herkese çadır imkanı verileceği ve herkesin çadırının kurulacağı açıklaması yapıldı.

                Bölgede vatandaşlara kumanya dağıtımı yapılıyor. Bunun dışında vatandaşların üşümesini engellemek ve karınlarını doyurmak için hızlı şekilde sıcak çorba ve simit ikramı yapılıyor. Mehmetçik'in yanı sıra AFAD gönülleri ve vatandaşlar yaraları sarmak için mücadele ediyor."

                Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremden etkilenen iller için 250 milyon TL nakdi yardım aktarıldığını duyurdu.

                Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'a 116, Adana'ya 100, Hatay'a 108, Gaziantep'e 53, Osmaniye'ye 64, Malatya'ya 62, Adıyaman'a 33, Diyarbakır'a 67, Şanlıurfa'ya 65, Kilis'e 28 psikososyal destek personeli sevk edildiği belirtildi.

                "Hatay'a mobil sosyal hizmet merkezi TIR'ımız, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya'ya ise mobil sosyal hizmet merkezi araçlarımız hareket etmiştir." denilen açıklamada, "Aynı yardımların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımının yapılması için Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta 1'er, Gaziantep'te 2, Adıyaman'da ise 3 olmak üzere toplam 10 depo kurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

                "3 BİN BATTANİYE TESLİM EDİLDİ"
                Açıklamada toplanma alanlarındaki vatandaşlara dağıtılmak üzere Malatya aynı bağış deposundan Malatya Büyükşehir Belediyesine 2 bin 209 battaniye, Battalgazi Belediyesine 643 battaniye, Yazıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 152 olmak üzere toplamda 3 bin 4 battaniye teslim edildiği bildirildi.

                Öte yandan acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ilk etapta 250 milyon TL nakdi yardım aktarıldı.

                Afet bölgesine bağışta bulunmak isteyen vatandaşların bağışlarını ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, Kaymakamlıklara teslim etmeleri gerektiği vurgulanarak, "Son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmamalıdır. İkinci el, kullanılmış malzeme bağışı yapılmamalıdır. Öncelikli kabul edilecek bağışlar; eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, çocuk maması, kadın pedi, temizlik hijyen malzemesi" denildi.

                Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde etkili olurken, AFAD Başkanı Yunus Sezer 1498 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 533 kişinin yaralandığını açıkladı.

                Depremin ardından Türkiye adeta tek yürek oldu ve bölgeye yardım seferberliği başlatıldı.

                VALİ YERLİKAYA: ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİ TAŞIYAN UÇAKLAR DEPREM BÖLGESİNE HAVALANDI
                İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma ekiplerini taşıyan ilk uçakların deprem bölgesine gitmek için İstanbul'dan havalandığını belirtti.

                Yerlikaya, "Arama kurtarma ekiplerimizi ve yardım malzemelerini taşıyan uçaklarımız, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlarına devam edecek." ifadelerini kullandı.

                İşte Kahramanmaraş'a İstanbul'dan hareket edenlerin listesi:

                Tuzla 20,Pendik 13,cekut 11, ismak 4,umke 14,ihh 32, Maltepe 24, Kadıköy 30,psikodestek ekibi 5 toplam 153 kişi adana uçağı kapı kapattı.
                İkinci uçak Üsküdar 20,Pendik arama kurtarma derneği 13,Beykoz 14, Ümraniye 9,turksel 2,ulak 4,makut 10,İstanbul 112:10,marsar 7,Gea 21,PSD 5,umke 8,sakud 15,Sancaktepe gönüllüleri 20,Pendik limanı köpekli ekip 1, dünya doktorlar derneği 1 toplam 152 kişi 3. Uçak (Malatya) İstanbul (112) 11,Yalova magder 12, Yalova arama kurtarma (k 77)17, Yalova ihh 5, Sancaktepe belediyesi 21,

                    Ümraniye eğitim araştırma hastanesi 16, Anka 12, Anadolu umke 20, Gönüllü Doktorlar 30, Mak 20 toplam 164 kişi 4. Uçak (Gaziantep) Mak 5, Kızılay 5,PSD 20, çevre şehircilik bakanlığı mühendisleri 35,İHH 62, Gönüllü Doktorlar 15,AGD 23,AFAD gönüllüleri 16 toplam 180 kişi 5. Uçak (Adana) ihh 21, Yalova Aksa13, Marmara ak 4, İstanbul (112) 40,Akdf Balıkesir 10,Pendik orak 3,acar ak 3,aksa ak 13,doktorlar 20,Geak 2, Beşir 25,Beykoz üniversitesi 5,rahmet 5 toplam 164 kişi

                    5. Uçak (Adana) ihh 21, Yalova Aksa13, Marmara ak 4, İstanbul (112) 40,Akdf Balıkesir 10,Pendik orak 3,acar ak 3,aksa ak 13,doktorlar 20,Geak 2, Beşir 25,Beykoz üniversitesi 5,rahmet 5 toplam 164 kişi

                    SAKARYA
                    Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 8 personel, 4 araç, 2 enkaz arama kurtarma ve 1 kadavra köpeği ile AFAD Mobil Koordinasyon Tırı, deprem bölgesine hareket etti.

                    Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ve birçok şehirde gerçekleşen deprem nedeniyle acil kurtarma ekiplerimizi bölgedeki kardeşlerimize destek olmak için gönderiyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

                    BOLU
                    Bolu'dan arama kurtarma çalışmalarına destek için İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ile 8 personel, 2 araç, 3 ambulans, 3 UMKE aracı ve 9 personel yola çıktı.

                    Çalışmalara katılacak UMKE ve sağlık personelinin konaklama çadırları ve ısıtma sistemleri yüklü 2 konteyner de bölgeye gönderildi.

                    ZONGULDAK
                    Zonguldak'ta ise Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibinden 80, AFAD'dan 10, Ereğli Belediyesinden 10, Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneğinden (ERİDAK) 5 ve UMKE'den de 28 kişi yardım için depremden etkilenen illere hareket etti.

                    KARABÜK
                    Karabük AFAD İl Müdürlüğünden 8 personel ile 12 araç, İl Sağlık Müdürlüğünden 2 ambulans, 1 UMKE aracı, 1 UMKE lojistik aracı ve 12 personel, 1 Jandarma Arama Kurtarma timi, 2 araç ve 7 personel, Karabük Belediyesinden 1 kurtarma aracı ve 8 personel deprem bölgesine gitti.

                        BARTIN
                        Bartın'dan da deprem sonrası bölgedeki çalışmalara yardım edecek ekipler yola çıktı. Bu kapsamda, 1 UMKE ekibi, 2 ambulans ve 10 personel ile AFAD İl Müdürlüğü bünyesindeki 2 araç ve 10 kişilik ekip, çalışmalara katılıyor.

                        DÜZCE
                        Düzce'den 9 AFAD aracı ve 20 ekip ile Kızılay Batı Karadeniz Lojistik Merkezi deposundan çadır ve battaniye taşıyan araçlar deprem bölgesine gidiyor.

                        Şu ana kadar toplam 1500 çadır, 8 bin battaniye, hazır gıda malzemeleri ve mutfak aracı taşıyan tırlar depremzedelere ulaştırılmak üzere kentten ayrıldı.

                        Düzce Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinden şu ana kadar 110 kişilik ekip çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket etti.

                        KOCAELİ
                        Kocaeli'den 7 araç, 30 personel ve Mobil Afet Tırı, bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere yola çıktı.

                        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Ekiplerimizi seferber ettik, tüm imkanlarımızla deprem bölgesinde hizmet vereceğiz. Rabb'im milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

                        ORDU
                        Ordu Valisi Tuncay Sonel'in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, AFAD 8 personel, 2 araç, Ordu Büyükşehir itfaiye 15 personel, 3 araç, 1 yemek tırı, 10 personel, Ordu ANDA 6 personel, 1 araç, Ordu İHH 11 personel, 2 araç, 112 Acil 6 personel, 2 ambulans, UMKE 10 personel, 2 araç olmak üzere 66 personel ve 13 araç deprem bölgesine yola çıktı.

                        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de paylaşımında, depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

                        TRABZON
                        Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada ise depremde hayatını kaybedenlere vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara "geçmiş olsun" temennisinde bulunularak, şunlar kaydedildi:

                        "Trabzon olarak AFAD 11 personel, 2 araç, itfaiye 13 personel, 3 araç, UMKE 14 personel, 4 araç, 24 gönüllü, 1 araç ile Adıyaman'a, İHH 8 personel, 1 araç, AKUT 22 personel, 5 araç ile Malatya'ya, 112 Acil 15 personel, 5 araç ile Gaziantep'e, Kızılay 2 personel, 2 araç, TTAKE 11 personel, 3 araç ile Osmaniye'ye olmak üzere 120 personel, 26 araç ile deprem bölgelerimize görevlendirme yapılmıştır."

                            RİZE
                            Rize'den ise AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı öncülüğünde 25 personel ile 5 arama kurtarma aracı, 3 kişilik Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE), 3 ambulans, Çayeli Bakır İşletmelerine ait Maden Arama Kurtarma Timi, ÇAYKUR'a ait 2 tır bölgeye sevk edildi. Rize AKUT ekibi de Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı.

                            Ayrıca AFAD gönüllüleri hazırlıklarını tamamlayarak bölgeye hareket etti.

                            Rize Belediyesi ve ilçe belediyeleri ihtiyaç malzemelerinin temin edilerek kısa sürede bölgeye sevki için çalışma başlattı.

                            GİRESUN
                            Giresun Valiliği de AFAD'tan 17 personel ve 3 aracın, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 10 personel ve 2 aracın, Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 3 personel ve bir aracın, 12 AKUT personeli ve 2 aracın, 21 UMKE personeli, 2 ambulans ve 3 aracın Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktığını bildirdi.

                            İZMİR
                            İzmir İtfaiyesinden de 10 araç ile 41 arama ve kurtarma personeli, Osmaniye'ye hareket etti.

                            AYDIN-MANİSA
                            Aydın İtfaiyesinden 4 tam donanımlı araç, 12 uzman personel ve 2 arama kurtarma köpeği bölgeye geçerken Manisa'dan 13 arama kurtarma teknisyeni, 4 araç, 3 ambulans, 2 UMKE aracı, 14 itfaiye ekibi ve 24 gönüllü yola çıktı.

                            UŞAK
                            Uşak'tan arama kurtarma personeli, sağlık ve itfaiye çalışanlarının da bulunduğu toplam 43 personel ve 7 aracın yanı sıra 55 arama kurtarma gönüllüsü de bölgeye gidiyor.

                            DENİZLİ
                            Denizli'den de AFAD ve itfaiyeden 50 personel, 7 çeşitli nitelikli araç ile arama kurtarma gönüllüsü 45 kişi ve 9 araç deprem bölgesine sevk edildi.

                            STK'LAR DEPREM BÖLGESİNE YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇTİ
                            HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yapılacak acil yardımları görüşmek üzere bir araya geldi.

                            TOBB'dan, toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, "Ülkemizi sarsan deprem felaketi sonrası, yapılacak acil yardımları görüşmek üzere işçi, işveren, memur, esnaf ve üreticileri temsil eden sivil toplum kuruluşları olarak bir araya geldik. Camialarımızı harekete geçirerek, yardımları deprem bölgesine en hızlı şekilde ulaştıracağız." ifadelerine yer verildi.

                                GALATASARAY'DAN DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI
                                Galatasaray Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkileyen depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

                                Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere belirlenen ürünlerin Nef Stadı ve Taçspor Tesisleri'nde toplanarak depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.

                                Açıklamada, tüm sporseverlere yardım çağrısında bulunuldu.

                                İhtiyaç listesinde belirlenen ürünler şöyle: Çadır İçi Soba, Uyku Tulumu, Standart ve Termal Battaniye, Cep Isıtıcısı, Yedek Şarj Üniteleri ve Powerbank, Termal İçlik, Kışlık Eldiven-Bere-Atkı, Polar Battaniye, Polar Ara Katman, Kalın Kazak, Kışlık Bot, Kışlık Çorap, Bebek Maması, Hijyen Malzemeleri (Bebek bezi-Hijyenik ped), El Feneri ve kalem pil.

                                FENERBAHÇE'DEN DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI
                                Fenerbahçe Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Sarı-lacivertli kulüpten kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

                                "Ülkemizi hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için halkımızın AFAD ihtiyaç listesi kapsamında deprem bölgesine yapmak istedikleri malzeme destekleri için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni kullanıma açtığımızı, toplanacak tüm malzemeleri Kadıköy Belediyesi ile koordineli olarak afet bölgesine göndereceğimizi halkımızın bilgisine sunuyoruz. Fenerium'dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığımızı tamamladığımızı paylaşmak istiyoruz. Bir kez daha Türkiye'mize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, deprem bölgelerindeki tüm arama kurtarma ekiplerine güç ve kuvvet diliyoruz."

                                AFAD ihtiyaç listesinde ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen seti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, atkı, bere, eldiven gibi ürünler yer alıyor.

                                "HAVA KORİDORU" OLUŞTURULDU
                                Milli Savunma Bakanlığı da deprem bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için harekete geçti.

                                TSK'ya bağlı A400m nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor.

                                Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem bölgesine hareketinden önce 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki çalışmaları inceledi.

                                    Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Taburu'na talimatlar veren Akar, çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı.

                                    Depremin zararını azaltmak, yaraları sarmak, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için devletin seferber olduğunu ifade eden Akar, depremin hemen ardından başlayan çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı.

                                    UÇAKLARIMIZI SEFERBER ETTİK
                                    Akar, Milli Savunma Bakanlığında Afet Acil Durum Kriz Merkezi kurulduğu ifadesini kullandı.

                                    Akar, şunları söyledi:
                                    "Kriz merkezimiz yoğun şekilde çalışıyor. İlgili bakanlık ve kurumlarla temaslarımız sürüyor. Depremin meydana geldiği bölgelerde arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç söz konusu. Biz de arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlaması için İnsani Yardım Tugayımızı ve timlerimizi bölgeye görevlendirdik. Sağlık ekiplerini, arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. A400M dahil diğer nakliye uçaklarımız da gerekli ulaştırma hizmetini vermek için hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardı."

                                        Hava şartlarının zorluğunun yanı sıra deprem bölgesindeki bazı havaalanlarının pistlerinde çatlaklar oluştuğunu aktaran Akar, "En erken zamanda personel ve malzemeyi deprem bölgesine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

                                        BİRLİKLERDE YOKLAMA ALIYORUZ
                                        Akar, TSK'ya bağlı birliklerde hasarın olup olmadığı sorusunu cevapladı.

                                        Akar şu açıklamalarda bulundu:
                                        "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz var. Yaralılarımız var. Şehitlerimiz ve yaralılarımızla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Ulaşılamayan personelin olduğuna ilişkin bilgiler de var, onları teyit etmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız en önemli konu enkaz altındaki personelimize ulaşabilmek. Diğer taraftan da bölgelerde valilerle gerekli koordinasyon sağlandı, gelen talepleri de karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

                                        ARAZİDE VE SAHADAYIZ
                                        Akar, dost ve müttefik bazı ülkelerin savunma bakanlarının telefonla arayarak hem geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini hem de yardım göndermeye hazır olduklarını ifade ettiklerini belirtti.

                                            Akar, şöyle konuştu:
                                            "Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor. Önemli olan binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi değerlerimiz çerçevesinde kederde ve kıvançta bir olmanın örneğini göstermek.

                                            Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün bakanlıkları, kurum ve kuruluşları arazide ve sahada. Bu sıkıntılara çare bulmak, zayiatımızı en az düzeye indirmek için omuz omuza çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Omuz omuza çalışarak inşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz."

                                            İSTANBUL'DAN DESTEK EKİPLERİ
                                            Yurdun dört bir yanından da bölgeye destek gelmeye devam ediyor.

                                            İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, "16 uçak ve 2647 personelimiz ile Bölge Müdürlükleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerince gönderilen 311 iş makinesi yolda. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." paylaşımında bulundu.

                                                KAN VERMEYE KOŞTULAR
                                                Depremin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına davet etti. Davetin ardından İstanbullular kan merkezlerine akın etti.

                                                Vatandaşlar Fatih Çapa'da bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne koştu. Yüzlerce kişi kan verebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

                                                Kan vermeye gelen vatandaşlardan Abdullah Alpay, "Öncelikle Allah'tan tüm depremzedelere yardımcı olmasını diliyorum. Elimizden dua etmek geliyor. Maddi yardımımızı da yaptık. Başka ne yapabileceğimizi düşünüp kan vermeye geldik. Herkesi Kızılay'a kan vermeye davet ediyorum. Elimizden bunlardan başka bir şey gelmiyor. Şu anda da kan merkezi dolu. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bu" dedi.

                                                Kızılay'a gelerek kan veren Ergün Usta ise, "Sabah kalktığımızda depremi duyduk. Yaralılar için kan vermeye koştuk. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının da başı sağ olsun. Allah yardımcı olsun bu havada çok zor. Allah yar ve yardımcıları olsun" şeklinde konuştu.

                                                Alışverişlerini bırakanların yanı sıra Almanya'dan yakınlarını görmek için Avcılar'a gelip felaketi duyan anne ve kızı da sıraya girerek kan bağışında bulundu. Avcılar Kızılay Şube Başkanı Özdemir Paşaoğlu karşılaştıkları büyük ilgi nedeniyle bölgedeki Avcılar Kültür ve Sanat ve Eğitim Vakfı'na ait davet salonunun kan bağış yeri olarak düzenleneceği açıkladı.
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