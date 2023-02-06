Türkiye'de en büyük deprem hangi şehirde, ne zaman oldu? İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri! Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep...

Kahramanmaraş Pazarcık'ta sabaha karşı 4.17'de ve ardından saat 13.24'te Elbistan'da gerçekleşen sırasıyla 7,7 ve 7,6'lık depremler yüreklerimizi yakarken devlet ve millet seferber olmuş durumda.
Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 7 ve üzeri şiddetinde depremlerle sık sık karşıya kaldı.
TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK DEPREM HANGİ ŞEHİRDE, NE ZAMAN OLDU?
Türkiye'deki en büyük deprem, 26-27 Aralık 1939 tarihinde, 7.9 büyüklüğünde Erzincan'da gerçekleşti. 52 saniye süren depremin ardından 32.962 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100.000 kişi de yaralandı. Oluşan deprem neticesinde 116.720 bina yıkıldı. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak tarihe geçti.