Türkiye'de en büyük deprem hangi şehirde, ne zaman oldu? İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri! Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep...

2 BİN 921 CAN KAYBI, 15 BİN 834 YARALI

Sezer, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında artışlar var. Can kaybı sayısı an itibari ile 2 bin 921'e yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 15 bin 834. Şu ana kadar 65 ülkeden yardım ve destek talebi var ve bu ülkelerin de yardım taleplerini planlar doğrultusunda naklediyoruz. 16 bin 400 personelimiz ile yabancı ülkelerden gelen personellerle beraber şu anda afet bölgelerinde yoğun bir çalışma var." ifadesini kullandı.