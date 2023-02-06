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    • 07.02.2023 05:52
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    Türkiye'de en büyük deprem hangi şehirde, ne zaman oldu? İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri! Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep...

    Son dakika haberleri... Türkiye dün gece kabusu yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7,7'lik depremde binlerce kişi hayatını kaybetti onbinlerce kişi yaralandı.Türkiye'deki en şiddetli depremler merak konusu. Peki, Türkiye'de en büyük deprem hangi şehirde, ne zaman oldu? İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri

    İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri!

    Kahramanmaraş Pazarcık'ta sabaha karşı 4.17'de ve ardından saat 13.24'te Elbistan'da gerçekleşen sırasıyla 7,7 ve 7,6'lık depremler yüreklerimizi yakarken devlet ve millet seferber olmuş durumda.

    Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 7 ve üzeri şiddetinde depremlerle sık sık karşıya kaldı.

    TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK DEPREM HANGİ ŞEHİRDE, NE ZAMAN OLDU?
    Türkiye'deki en büyük deprem, 26-27 Aralık 1939 tarihinde, 7.9 büyüklüğünde Erzincan'da gerçekleşti. 52 saniye süren depremin ardından 32.962 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100.000 kişi de yaralandı. Oluşan deprem neticesinde 116.720 bina yıkıldı. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak tarihe geçti.

        TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK DEPREMLER NERELERDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
        Türkiye ve çevresi, aletsel ölçümlemeyle deprem kaydı yapılmaya başlanan 1900'den bugüne kadar çeşitli zamanlarda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 226 depremle sarsıldı. Bunların 85'ini 6,5 ve üzeri büyüklüğündeki depremler oluşturdu.

        Türkiye'de özellikle 6,5 ve üzeri büyüklüğünde meydana gelen yaklaşık 20 deprem çok sayıda can ve mal kaybıyla sonuçlandı.

        TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN BÜYÜK DEPREMLER
        Buna göre, 9 Ağustos 1912'de 7,3 büyüklüğünde "Mürefte", 7 Mayıs 1930'da 7,6 büyüklüğünde "Hakkari", 27 Aralık 1939'da 7,9 büyüklüğünde "Erzincan", 1942'de 7 büyüklüğünde "Erbaa-Niksar", 26 Kasım 1943'te 7,2 büyüklüğünde "Kastamonu Ladik", 1944'te 7,5 büyüklüğünde "Bolu Gerede", 1949'da 6,7 büyüklüğünde "Bingöl Karlıova", 1951'de 6,9 büyüklüğünde "Çankırı Kurşunlu", 1957'de 7,1 büyüklüğünde "Bolu Abant", 19 Ağustos 1966'da 6,9 büyüklüğünde "Muş Varto", 1967'de 7,2 büyüklüğünde "Mudurnu", 1970'te 7,2 büyüklüğünde "Gediz", 24 Kasım 1976'da 7,5 büyüklüğünde "Van Çaldıran", 13 Mart 1992'de 6,6 büyüklüğünde "Erzincan", 17 Ağustos 1999'da 7,4 büyüklüğünde "Gölcük", 12 Kasım 1999'da 7,2 büyüklüğünde "Düzce" ve 23 Ekim 2011'de 7,2 büyüklüğünde "Van" depremleri oldu.

            EN BÜYÜK DEPREM ERZİNCAN'DA
            Erzincan'da 27 Aralık 1939'da meydana gelen ve 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 bin kişinin yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki deprem Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk şiddetli depremi olarak kayıtlara geçti.

            TOKAT'TA 3000 BİN CAN KAYBI
            1942 Niksar-Erbaa depremi 20 Aralık 1942 tarihinde yerel saat ile 17.05'te meydana gelen, 7 şiddetindeki depremde 3000 vatandaşımız hayatını kaybetti.

            BİR YIL SONRA BU KEZ TOSYA
            1943 Tosya-Ladik depremi 27 Kasım günü yerel saat ile 00.20'de Kastamonu, Tosya'da meydana geldi. 4 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem 7.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

                GEREDE'DE BÜYÜK CAN KAYBI
                1 Şubat 1944 Gerede-Bolu depreminde 50000'den fazla ev ağır hasar görmüştür. Depremin en büyük şiddeti 2 Şubat 1944 tarihinde saat 6:24'de ikinci bir deprem meydana gelmiş ve Bolu'da oldukça ağır hasarlara neden olmuştur. Gerede, Bolu ve Çankırı'daki depremlerde 4.611 kişi hayatını kaybetmiştir.

                ÇALDIRAN 1976
                1976 Çaldıran depremi, 24 Kasım 1976 tarihinde yerel saatle 12:22'de merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesi Çaldıran bucağı olan 7,5 büyüklüğündeki deprem. 3840 kişi öldü, 9232 bina hasar gördü. 2000 kilometrekarelik bir alandaki evlerin yüzde 80'i yıkıldı.

                GÖLCÜK DEPREMİNDE 10 BİNİ AŞKIN KAYIP
                1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi veya 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03.02'de meydana gelen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,6 büyüklüğünde yaşanan deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur. Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı.

                    DÜZCE 1999
                    1999 Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem. 30 saniye süreyle etkili olan deprem. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948 olarak belirlenmiştir.

                    2000'Lİ YILLARIN İLK BÜYÜK DEPREMİ: VAN
                    23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem; Van ve ilçelerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiş olup, bölgenin yapı stoğu nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmıştır.

                    6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ – 7,7 - 7,6
                    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı (AFAD) Yunus Sezer, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

                    AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerle ilgili AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Depremlerde 2 bin 921 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 bin 834 kişinin yaralandığını açıklayan Sezer, 65 ülkeden de yardım ve destek talebi olduğu bilgisini paylaştı. Sezer, söz konusu ülkelerden gelecek ekiplerin, planlar doğrultusunda afet bölgelerine nakledileceğini kaydetti.

                        2 BİN 921 CAN KAYBI, 15 BİN 834 YARALI
                        Sezer, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında artışlar var. Can kaybı sayısı an itibari ile 2 bin 921'e yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 15 bin 834. Şu ana kadar 65 ülkeden yardım ve destek talebi var ve bu ülkelerin de yardım taleplerini planlar doğrultusunda naklediyoruz. 16 bin 400 personelimiz ile yabancı ülkelerden gelen personellerle beraber şu anda afet bölgelerinde yoğun bir çalışma var." ifadesini kullandı.

                        Deprem bölgelerindeki zorlu kış şartlarına da vurgu yapan AFAD Başkanı Sezer, "Diğer taraftan da kış şartlarından dolayı barınma ihtiyaçlarını afet bölgelerine gönderiyoruz. Şu ana kadar 65 bin kadar çadır ve çadır içi malzeme, 300 binin üzerinde battaniye ve diğer ısıtıcı türü malzemelerimiz gönderilmiş durumda. Vatandaşlarımız Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait yatakhanelerde misafir edilmektedir. İkram araçları ve mobil mutfaklarımızla birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarımız afet bölgesinde. Ülkemizin bütün imkanlarını afet bölgesine Adana'dan Gaziantep'ten Malatya'ya kadar havaalanlarımızı kullanılarak buradaki personel sayılarımızı takviye ettiğimizi ve sahada aram kurtarma faaliyetlerini devam ettirdiğimizi belirtmek istiyorum" dedi.
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                        Haberler Güncel Türkiye'de en büyük deprem hangi şehirde, ne zaman oldu? İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri! Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep...
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