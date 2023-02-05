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    • Güncel
    • 05.02.2023 14:40
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    • 05.02.2023 14:56
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    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan skandal başörtüsü çıkışı: Laikliğe aykırı!

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adaı altında atıp tuttuğu 'başörtüsü' sözlerinin ardından Başkan Erdoğan'ın 'samimiysen gel' sözleriyle başlayan başörtüye anayasal güvence çalışması oylamasına CHP ve muhalefet katılmadı. Son olarak 5 Şubat 1937'de laiklik ilkesinin anayasaya konulmasının yıl dönümünde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan bir başörtüsü çıkışı geldi. ‘Başörtüsüne anayasal güvencenin’ laikliğe aykırı olduğunu söyleyerek düzenlemeye karşı çıkan Sağkan, “Çok net olarak bize göre laiklik ilkesine aykırı bir düzenlemedir” ifadelerini kullandı.

    TBB başkanından başörtüsü çıkışı: Laikliğe aykırı!

    Türkiye'de uzun yıllar büyük travmalara neden olan başörtüsü sorununda yeni bir döneme giriliyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhur İttifakı, başörtüsüne anayasal güvence çalışmasını tamamlayarak TBMM'ye sundu.

    Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifi Türkiye gündemine getiren CHP ve muhalefet partileri adeta bir sessizliğe büründü. Önceki açıklamalarının aksine "Yasal düzenlemeye ihtiyaç yok" diyen muhalefet cephesi TBMM'deki oylamaya katılmadı. Buna gerekçe olarak ise maddede bulunan "dini inancı sebebiyle" ibaresi gösterildi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar kesimle 'helalleşme' vaatleri havada kalırken, 28 Şubat zihniyetine sahip kesimlerden de konuyla ilgili skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    Son olarak 5 Şubat 1937'de laiklik ilkesinin anayasaya konulmasının yıl dönümünde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan bir başörtüsü çıkışı geldi.

        BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİNE KARŞI ÇIKTI

        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, başörtüsüne anayasal güvencenin laikliğe aykırı olduğunu söyleyerek düzenlemeye karşı çıktı.

        "ANAYASA MAHKEMESİ'NE GÖREV DÜŞECEKTİR"

        Erinç Sarkanın başörtüsü düzenlemesine ilişkin ifadeleri şu şekilde:

        Türban düzenlemesi laikliğe aykırıdır. Değişiklik laikliğe aykırı bir düzenleme içeriyorsa Anayasa Mahkemesi'ne görev düşecektir. Anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilmesi teklif dahi edilemez, düzenlemelerle temel değerleri yıpratılamaz
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