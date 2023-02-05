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    • Güncel
    • 05.02.2023 14:56
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    • 05.02.2023 14:56
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    SON DAKİKA! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar tedbiri! Uçuşlar iptal ediliyor

    Son dakika haberine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle saat 17.00'den itibaren uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidileceği açıklandı.

    Sabiha Gökçen’de kar tedbiri! Uçuşlar iptal ediliyor

    İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17.00 itibariyle uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidileceği açıklandı.

    Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında uçuş azalma kararı alındı. Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş' den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 05.02.2023 tarihi saat 17:00'den itibaren olan uçuşlarda % 20, 06.02.2023 tarihinde tüm gün %10, 07.02.2023 tarihinde tüm gün %10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar tedbiri! Uçuşlar iptal ediliyor
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