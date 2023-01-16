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    • 16.01.2023 12:08
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    Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Şule Yüksel Şenler'in eserleri, kitapları ve destansı mücadelesiyle iz bıraktığını belirten Erdoğan, "Vakfımızın kapıları, genç kızlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımıza ve vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Burası merhum Şule ablamızın ömrünü adadığı aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesillerin yetiştiği bir ocak görevi görecektir." dedi. Başörtüsüne Anayasal güvence için AK Parti'nin randevu teklifini reddeden muhalefete sert tepki gösteren Erdoğan, "hanımefendiler ve beyefendiler kabul etmediler. TBMM'de 400'ün altında aritmetik olursa millete gideriz. Kilidi milletimizin iradesi açacak" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Vakıf hizmet binasımızın her bakımdan ihtiyacı karşılayacak olarak planlandığını görüyoruz. Vakfımızın kapıları tüm vatandaşlarımıza açıktır.

    Öyle insanlar vardır ki hayatlarıyla bize fener olurlar. Rehberlik ederler. Onların aydınlık yüzlerine bakınca sadece pürüzsüz bir vicdanı değil, aynı zamanda insanı insan yapan yüce değerleri görürüz. Ömürlerine sayısız eseri, kitabı ve mücadeleyi sığdıran böylesi insanlar geride şükranla ve dua ile anılacak muazzes bir miras bırakmışlardır. Şule ablamız mücadele ve imtihanlarla geçen ömrü boyunca sonucu ne olursa olsun hakkın hatrını en üst düzeyde tutmuştur. Sıkma baş' denilerek fütursuz itibar suikastlerine maruz bırakıldı ama bunların hiçbiri Şule Yüksel Şenler'i, inandığı yolda yürümekten alıkoymadı.

    Yürekli bir dava kadınıydı. Kaleme aldığı Kadın sayfaları, kitaplarıyla milyonların gönlünde taht kurmuştu. Merhum Şule Yüksel Şenler'i çağdaşlarından ayıran en önemli vasfı kendini gazete köşeeri ve gazetelere hapsetmemesiydi. O hayatın içinde yer almayı tercih etti. Kendini toplumdan izole etmek yerine inandığı değerleri il il dolaşarak halkımıza anlatmaya çalıştı. Şenler, gittiği her yerde binlerce insana hitap etmiştir. Onun sohbetini dinleyip de etkilenmemek şüphesiz mümkün değildi.

    Şule Hanım'ın kendine has örtünme tarzının hençler tarafından örnek alınması irtica yaygaracılarını da harekete geçirmiştir. Öyle günler yaşamıştır ki gazete sayfalarından hedef gösterilmiştir. Hakkında yürütülen soruşturmalar hiç eksik olmadı. Evi kundaklanmaya, canı kast edilmeye çalışıldı. Ama bunların hiç bir Yüksel'i inandığı yolda yürümekten alı koymadı. Tüm baskılara vetehditlere rağmen Şule Yüksel Hanım ülkemizinde hem dirilişin hem de direnişin sembollerinden biri haline geldi.

    Şule Hanım'ı itibarsızlaştırmaya çalışanların en büyük hazımsızlığı Anadolu insanına verdiği bu cesaret duygusudur. Özellikle kadınlarımıza kamusal alanda var olma yolunu açmıştır.

    Merhum Şule Yüksel Şenler'in hayalini kurduğu Türkiye'yi inşa etmek için son 20 yıldır aşkla, samimiyetle çalışıyoruz. Her alanda ülkemizi dünyanın devler ligine çıkarmayı hedefliyoruz. Milletin iradesine vurulan vesayet zincirlerini tek tek parçaladık. Demokrasimize gölge düşüren anti demokratik uygulamalarına son verdik. Üniversite kapılarında gözyaşı döken genç kızlarımızın acılarını dindirdik. Kamuda kadınlarımızın hiçbir baskıya uğramadan çalışabilmesinin önünü açtık. Allah'a hamd olsun başörtülü valimiz, subayımız, hakimimiz var. İmam Hatip Okullarına ve meslek liselerine yönelik kat sayıyı kaldırdık. Kuran kurslarımızı ve ilim irfan kurumları hedef alan darbe düzenlemerini ortadan kaldırdık. Hiçbir insanımızın inancından, sakalından veya hayat tarzından ötekileştirmediği huzur iklimini ülke genelinde tesis ettik.

    Hukuk ve meşruyet çerçvesinde herkes istediğini söylüyor, yazıyor, ne kadar aykırı olursa olsun fikirlerini hitap edebiliyor.

        BAY KEMAL VE AKŞENER BAŞÖRTÜSÜ TEPKİSİ
        Kısa süre önce Meclis'imizin takdirine sunduğumuz anayasa teklifi bu reform sürecinin adeta tacı olacaktır. Kalktın söyledin bir sorun yoktu. Madenm söyledin gel bunu anayasal sürece oturtalım. Böyle bir sorun kalmasın. Arkadaşlarımız ziyarete gittiler. Beyfendi ve Hanımefendi kabul etti. Bunlar işte bu kadar dürüst.

        Özgürlük kılıfı altında aile müessesinin yok edilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Anayasa teklifine, akıl ve izan sahibi hiç kimsenin, hiçbir milletivekilimizin hayır demeyeceğine inanıyorum. Böyle bir meselede ipe un serilmesini ne milletimiz ne kadınlarımız affeder.

        Uygun bir sonuç çıkmazsa millete gideceğiz. Kilidi milletimizin iradesi açacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz tüm kadınlarımızın hak ve hukukunu korumakta kararlıyız.

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