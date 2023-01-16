Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

Yürekli bir dava kadınıydı. Kaleme aldığı Kadın sayfaları, kitaplarıyla milyonların gönlünde taht kurmuştu. Merhum Şule Yüksel Şenler'i çağdaşlarından ayıran en önemli vasfı kendini gazete köşeeri ve gazetelere hapsetmemesiydi. O hayatın içinde yer almayı tercih etti. Kendini toplumdan izole etmek yerine inandığı değerleri il il dolaşarak halkımıza anlatmaya çalıştı. Şenler, gittiği her yerde binlerce insana hitap etmiştir. Onun sohbetini dinleyip de etkilenmemek şüphesiz mümkün değildi.

Şule Hanım'ın kendine has örtünme tarzının hençler tarafından örnek alınması irtica yaygaracılarını da harekete geçirmiştir. Öyle günler yaşamıştır ki gazete sayfalarından hedef gösterilmiştir. Hakkında yürütülen soruşturmalar hiç eksik olmadı. Evi kundaklanmaya, canı kast edilmeye çalışıldı. Ama bunların hiç bir Yüksel'i inandığı yolda yürümekten alı koymadı. Tüm baskılara vetehditlere rağmen Şule Yüksel Hanım ülkemizinde hem dirilişin hem de direnişin sembollerinden biri haline geldi.