İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı böyle deşifre oldu! Konuşmalar ortaya çıktı: Patlatırsan patlat

E.B. ve diğer inşaat firmaları tarafından satın alınan arsalar, hızlı bir şekilde projelendirilip ruhsat için Belediye İmar Müdürü Seval Duran'ın önüne getiriliyordu. İddiaya göre Duran satışı tamamlanan ve projesi hazırlanmış yerlere hızlı şekilde imar verilmesini sağlıyordu. İmara açılan araziler milyonlarca dolara satılıyor, elde edilen hasılat başkanın talimatıyla şebeke üyeleri arasında paylaştırılıyordu.



"GÖZE BATTIN, DEVRET"

İddiaya göre Başkan Çetin, geçtiğimiz yıl E.B.'nin şebekeden ayrı hareket ederek bir arazi satın aldığını öğrendi. Bundan dolayı araları açılınca Başkan Çetin, E.B.'yi arayarak çok göze battığını, ilçede dedikodu konusu olduğunu ileri sürerek şirket adına alınan bazı arazileri devretmesini istedi. E.B., birçok araziyi aralarında İyi Parti Eski İlçe Başkanı Hasan Erdem'in de bulunduğu şebeke üyelerine hiçbir bedel almadan devretti. Devrettiği arazilerin kısa bir süre sonra imara açıldığını ve satışa çıktığını öğrenen E.B., Başkan Ünal'dan payına düşeni istedi. Başkan Çetin ise, E.B. ve şebekenin ortak satın alarak yaptıkları Fatih Mahallesi'ndeki 4 katlı binada çatı katını imara aykırı olduğunu gerekçe göstererek yıktırdı.