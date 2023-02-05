İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı böyle deşifre oldu! Konuşmalar ortaya çıktı: Patlatırsan patlat

Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'nde rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar ve Fen işleri Müdürü Seval Duran ve İyi Parti Eski İlçe Başkanı Hasan Erdem tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MASAK raporlarına da yansıyan soruşturma dosyasında iddiaya göre Başkan Çetin, kurduğu 11 kişilik rüşvet çarkının koltuğunda oturuyordu. Çetin'in şoföründen özel kalemine, eski hizmetlisinden fen işleri müdürüne kadar birçok kişi adadaki imar yolsuzlukları için kullanılıyordu.
SATIN ALDIRIYORDU
İddiaya göre aralarında İyi Parti Eski İlçe Başkanı Hasan Erdem'in de bulunduğu şebeke, adada kurulan 5 farklı müteahhitlik şirketiyle ortak hareket ediyordu. Yolsuzluk ve rüşvet çarkının tepesinde bulunan Çetin, imar planlaması yaptığı Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı'nda bulunan 1800 dönüm tarım arazisini ve imar verebileceği yerleri kurdurduğu inşaat şirketleri üzerinden müteahhitlere satın aldırıyordu. Başkanın bir dönem gizli kasası olduğu ileri sürülen E.B. de iddiaya göre şebeke adına arazi toplayan müteahhitler arasında yer alıyordu.